Как Инстаграм, только по правде: Я пользуюсь BeReal и вам советую

Я уже давно не пользуюсь социальными сетями. Их мне заменили сразу несколько сервисов: Telegram, Instagram и TikTok. Первый я использую для переписок и чтения новостей, второй – для публикации своих и просмотра чужих фоток, а третий – для деградации. Меня вполне устраивала такая расстановка сил, поэтому стремиться к чему-то ещё у меня не было никакого желания. Поэтому я даже Clubhouse не ставил – мне было попросту неинтересно. Но BeReal (скачать) я установил, пользуюсь и прекращать не планирую.

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BeReal – это очень интересная штука. По сути, Instagram с ориентацией на реальную жизнь, который выведет всех на чистую воду. Звучит угрожающе, согласен, но по факту всё куда менее страшно. Он предлагает снимать то, что вы видите перед собой, и ваше выражение лица в этот момент. Поэтому съёмка ведётся сразу на две камеры. Так что подготовить хромакей и наложить на него пейзаж Мальдив на монтаже уже не получится. Но это не самое крутое.

Чем заменить Инстаграм

Любопытная деталь BeReal состоит в том, что выкладывать фотки можно только один раз в сутки. Причём только тогда, когда решит сам сервис. Когда это случится, вы получите уведомление с требованием запустить приложение и сделать фотку основную камеру и на фронталку одновременно. Несмотря на то что съёмка происходит на две камеры почти сразу, есть момент срабатывания примерно в 1 секунду, когда вы можете изменить положение смартфона и снять себя чуть более выгодно.

В принципе, вы можете не делать фотку, но тогда у вас не будет возможности посмотреть, что наснимали другие. Вот такое наказание для тех, кто не хочет быть честным и показывать то, что он видит перед собой. Не скажу, что это как-то особенно дисциплинирует, но зато активирует у вас в голове режим брейнсторма. Ведь у вас есть всего 2 минуты, чтобы сфоткаться так, чтобы в кадр не попали разбросанные вещи и незаправленная кровать.

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Уведомление о съёмке всем приходит в одно время. Причём, как я понял, оно может прийти вообще в любое время, потому что в моей ленте мне несколько раз попадались ночные фотки. То есть люди реально спали, когда BeReal прислал им уведомление, и это видно по их заспанным и даже слегка напуганным лицам. Я на ночное уведомление ещё не попадал ни разу, но сомневаюсь, что проснулся бы и побежал фоткаться. Поэтому скорее всего, меня ждал бы штраф.

Никаких фильтров в BeReal тоже, как вы понимаете, нет, потому что основной посыл сервиса – быть таким, как есть, без прикрас. Это очень интересный подход, потому что на первое место выходят возможности вашей камеры. Если она снимает хорошо – это будет видно, а, если плохо – тоже.

Социальная сеть с реальными фото

В BeReal есть две ленты публикаций. Одна – личная, другая – общая. В личной вы можете видеть только то, что публикуют ваши друзья. Их можно найти, предоставив приложению доступ к списку контактов. А публичная формируется из снимков всех пользователей, которые пользуются BeReal. Вы можете просматривать их фотки, оценивать и комментировать. Причём оценивать можно при помощи Real Moji. Это ваша фотография, где вы изображаете тот или иной эмодзи.

Мне было интересно попробовать, что это, поэтому я сфоткался с поднятым вверх большим пальцем и заменил этой фоткой соответствующий эмодзи. А поскольку он может работать и как настоящий лайк, то теперь я использую именно свой реалмодзи для оценивания чужих публикаций. В общем, прикольно — хотя бы потому, что нетипично. Ведь традиционные лайки уже всех достали, а тут вам предлагают кое-что новенькое и максимально реалистичное.

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Нравится ли мне BeReal? Однозначно сказать пока не могу. С одной стороны, у меня пока не возникает желания сидеть в приложении и бесконечно листать ленту публикаций, потому что там почти нет моих знакомых. Но, с другой, тренд на реальность, который задают сервисы вроде Poparazzi и Dispo, BeReal поддерживает в полной мере. Так что тут действительно можно посмотреть на то, чем занимаются люди, когда им приходит пуш с требованием сфоткаться.

Скачать BeReal

Как бы там ни было, я рекомендую скачать BeReal и попробовать. В конце концов, не понравится – удалите. Но у меня лично нет сомнений в том, что вскоре это будет новый трендовый сервис, наподобие Clubhouse, у которого тем не менее куда больше шансов на успех. Всё-таки выкладывать фотографии проще и менее трудозатратно, чем сидеть в комнатах и вести пространные диалоги. Так что го в реал, я создал.