Как Инстаграм, только по правде: Я пользуюсь BeReal и вам советую

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Иван Кузнецов 0

Я уже давно не пользуюсь социальными сетями. Их мне заменили сразу несколько сервисов: Telegram, Instagram и TikTok. Первый я использую для переписок и чтения новостей, второй – для публикации своих и просмотра чужих фоток, а третий – для деградации. Меня вполне устраивала такая расстановка сил, поэтому стремиться к чему-то ещё у меня не было никакого желания. Поэтому я даже Clubhouse не ставил – мне было попросту неинтересно. Но BeReal (скачать) я установил, пользуюсь и прекращать не планирую.

Bereal

Сервис BeReal — аналог Инстаграм, но с ориентацией на реальную жизнь

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BeReal – это очень интересная штука. По сути, Instagram с ориентацией на реальную жизнь, который выведет всех на чистую воду. Звучит угрожающе, согласен, но по факту всё куда менее страшно. Он предлагает снимать то, что вы видите перед собой, и ваше выражение лица в этот момент. Поэтому съёмка ведётся сразу на две камеры. Так что подготовить хромакей и наложить на него пейзаж Мальдив на монтаже уже не получится. Но это не самое крутое.

Чем заменить Инстаграм

BeReal

Слева — личная лента, справа — публичная

Любопытная деталь BeReal состоит в том, что выкладывать фотки можно только один раз в сутки. Причём только тогда, когда решит сам сервис. Когда это случится, вы получите уведомление с требованием запустить приложение и сделать фотку основную камеру и на фронталку одновременно. Несмотря на то что съёмка происходит на две камеры почти сразу, есть момент срабатывания примерно в 1 секунду, когда вы можете изменить положение смартфона и снять себя чуть более выгодно.

В принципе, вы можете не делать фотку, но тогда у вас не будет возможности посмотреть, что наснимали другие. Вот такое наказание для тех, кто не хочет быть честным и показывать то, что он видит перед собой. Не скажу, что это как-то особенно дисциплинирует, но зато активирует у вас в голове режим брейнсторма. Ведь у вас есть всего 2 минуты, чтобы сфоткаться так, чтобы в кадр не попали разбросанные вещи и незаправленная кровать.

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Уведомление о съёмке всем приходит в одно время. Причём, как я понял, оно может прийти вообще в любое время, потому что в моей ленте мне несколько раз попадались ночные фотки. То есть люди реально спали, когда BeReal прислал им уведомление, и это видно по их заспанным и даже слегка напуганным лицам. Я на ночное уведомление ещё не попадал ни разу, но сомневаюсь, что проснулся бы и побежал фоткаться. Поэтому скорее всего, меня ждал бы штраф.

Друзья

Добавить в BeReal можно всех друзей из списка контактов

Никаких фильтров в BeReal тоже, как вы понимаете, нет, потому что основной посыл сервиса – быть таким, как есть, без прикрас. Это очень интересный подход, потому что на первое место выходят возможности вашей камеры. Если она снимает хорошо – это будет видно, а, если плохо – тоже.

Социальная сеть с реальными фото

В BeReal есть две ленты публикаций. Одна – личная, другая – общая. В личной вы можете видеть только то, что публикуют ваши друзья. Их можно найти, предоставив приложению доступ к списку контактов. А публичная формируется из снимков всех пользователей, которые пользуются BeReal. Вы можете просматривать их фотки, оценивать и комментировать. Причём оценивать можно при помощи Real Moji. Это ваша фотография, где вы изображаете тот или иной эмодзи.

Лайк

BeReal позволяет делать свои собственные реалмодзи

Мне было интересно попробовать, что это, поэтому я сфоткался с поднятым вверх большим пальцем и заменил этой фоткой соответствующий эмодзи. А поскольку он может работать и как настоящий лайк, то теперь я использую именно свой реалмодзи для оценивания чужих публикаций. В общем, прикольно — хотя бы потому, что нетипично. Ведь традиционные лайки уже всех достали, а тут вам предлагают кое-что новенькое и максимально реалистичное.

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Нравится ли мне BeReal? Однозначно сказать пока не могу. С одной стороны, у меня пока не возникает желания сидеть в приложении и бесконечно листать ленту публикаций, потому что там почти нет моих знакомых. Но, с другой, тренд на реальность, который задают сервисы вроде Poparazzi и Dispo, BeReal поддерживает в полной мере. Так что тут действительно можно посмотреть на то, чем занимаются люди, когда им приходит пуш с требованием сфоткаться.

Скачать BeReal

Как бы там ни было, я рекомендую скачать BeReal и попробовать. В конце концов, не понравится – удалите. Но у меня лично нет сомнений в том, что вскоре это будет новый трендовый сервис, наподобие Clubhouse, у которого тем не менее куда больше шансов на успех. Всё-таки выкладывать фотографии проще и менее трудозатратно, чем сидеть в комнатах и вести пространные диалоги. Так что го в реал, я создал.

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