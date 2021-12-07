Крупное обновление Телеграм. Что нового

Сложно себе представить мессенджер лучше, чем Телеграм. Мало того, что здесь вы сможете найти все функции, которые только может предоставить вам приложение подобного рода, так еще и обновления сюда прилетают гораздо чаще аналогов в виде WhatsApp или Signal. Причем апдейты предлагают нам гораздо больше, чем незначительные улучшения безопасности и исправление мелких ошибок. В новой версии появились инструменты для защиты контента из групп и каналов от сохранения и копирования, возможность удалять сообщения за определенный период, новые возможности для управления подключенными устройствами, анонимные комментарии в публичных группах от лица каналов и другие нововведения.

Признаюсь, я уже давно отошел от привычных социальных сетей в виде ВК или Facebook. В последнее время сервисы не очень-то радуют своими нововведениями. Никому не нужный сервис знакомств, работающий через раз и куча бесполезных мини-приложений делают его не самым лучшим решением для общения. Тут я полностью согласен со своим коллегой.

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Как сохранить фото из Телеграм

Сохранить фото из Телеграм проще простого. Сейчас для этого вам необходимо всего лишь несколько кликов:

Откройте диалог, из которого хотите сохранить фото.

Тапните по конкретной картинке.

Нажмите на три точки сверху.

Выберите Сохранить в галерею.

Отныне все немного изменится. Теперь владельцы каналов и групп могут запретить своим подписчикам сохранять фотографии, видеозаписи, а также пересылать сообщения. Если вы думаете, что сможете обойти схему с помощью скриншота, спешу вас расстроить. Так сделать тоже не получится.

Как удалить переписку в Телеграме

С выходом нового обновления в Телеграм появилась еще одна крутая фича. Отныне каждый пользователь сможет удалить историю сообщений в том или ином личном чате за конкретный день или промежуток времени.

Чтобы удалить переписку в Telegram за определенный период времени, вам необходимо:

Открыть Телеграм.

Зайти в нужный для вас диалог.

Нажать на дату любого сообщения, откроется календарь.

Далее в верхнем правом углу нажать Изменить.

Выбрать необходимый промежуток времени.

Нажать Удалить.

Как выйти из Телеграма на компьютере

Одним из безусловных плюсов Телеграм является кроссплатформенность. Я пользуюсь Телеграм на планшете и компьютере ни чуть не меньше, чем на смартфоне. После обновления вы сможете управлять всеми запущенными сеансами через специальную кнопку Устройства в Настройках.

Кроме того, с помощью нее можно быстро зайти в телегу через компьютер или другое устройство. Плюс, сейчас вы сможете выбрать определенный период, по истечении которого приложение завершит сеанс автоматически.

Сценарий использования видно сразу. Пришел в офис, сел за работу, открыл рабочий чат. Перед началом трудового дня быстренько поставил необходимый лимит и не переживаешь, что забыл откуда-то выйти.

Но это еще не все! Для рабочего аккаунта можно добавить еще одну настройку. Нажав на устройство в списке, можно установить, разрешено ли этому устройству принимать звонки и новые секретные чаты. Опять же. Ничто не будет вас отвлекать от важных дел! Так Дуров еще раз нам доказал, что Telegram лучше WhatsApp.

Как анонимно оставить комментарий

Не могу сказать, что мне нравится идея анонимных комментариев. Вы вообще пробовали почитать что там творится хоть раз? Во всех более-менее известных СМИ с открытыми «каментами» пользователи то и дело подсыпают разных неприятных слов. Шутка «я тебя по IP вычислю» снова актуальна.

Благо Паша и здесь не подкачал. Анонимные комментарии не совсем анонимные. Суть в том, что вы можете просто отразить свою точку зрения через другой аккаунт. Так Иван резко превратится в Ты в Египет 2021. К слову, в работе тоже удобно так-то. Многие ведь сидят на профильных ресурсах и делиться там своим мнением. Так что вполне себе.

Чтобы выбрать канал, от лица которого будут отправлены сообщения, нажмите на изображение слева от места, куда вы пишите текст. Теперь все, что вы будете отправлять в этом чате, будет подписано от имени второго канала.

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Темы в Telegram

А следующая фишка особенно порадует пользователей Android-девайсов. Обидно, конечно, что некоторые фишки телеги прилетают к нам позже, чем в iOS. С другой стороны надо бы пожалеть ребят. Те кроме заставки вообще почти ничего изменить не могут.

В любом из личных чатов отныне доступно 8 уникальных тем, в каждой из которых будут использоваться цветные градиенты для блоков сообщений и разноцветные фоны с различными узорами.

Установить тему в Телеграм очень просто:

Откройте приложение Telegram.

Перейдите в нужный вам диалог.

Затем нажмите на три точки в правом верхнем углу.

Далее выберите Изменить цвета.

Расширенные настройки можно найти по кнопке Настройки темы.

Имейте в виду, что выбраное вами оформление увидите не только вы, но и ваш собеседник. Впрочем, вариант поставить тему на все чаты сразу только для себя тоже есть.

Каждый из вариантов кастомизации поддается гибкой настройке. Хотите выбрать отдельный фон для чата с супругой или супругом? Без проблем. Поставить зеленую тему на рабочий чат, чтобы понимать, зачем вы здесь находитесь? Пожалуйста. Команда Павла Дурова обещает, что первые 8 тем — только начало. С течением времени их будет становиться все больше и больше.

Как авторизоваться в Телеграме без СМС

Команда Телеграм сообщает, что на некоторых устройствах также появилась фича с новым способом авторизации через звонок. Суть в том, что мессенджер отправит на ваш смартфон звонок, после чего необходимо будет ввести последние пять цифр.

Я, конечно, тот еще неудачник. Все время забываю эти чертовы числа. Часто приходится даже сворачивать приложение, чтобы посмотреть телефонный номер еще раз. Надеюсь, что звонок будет достаточно продолжительным.

В случае возникновения каких-то проблем с Телеграм, обязательно пишите в наш чат, где мы, объединившись с читателями, обязательно вам поможем.