Провел несколько недель с Samsung Galaxy Watch 4. Надо брать?

Простите за каламбур, но умные часы — это не тот гаджет, о котором можно говорить часами. В них часто есть что-то интересное, но это все же не смартфон с камерой, экраном, возможностями и производительностью. Но и просто перечислять спеки, когда дело доходит до часов, не хочется. Поэтому я походил некоторые время с Samsung Galaxy Watch 4 и теперь могу поделиться мнением и рассказать, что я на самом деле о них думаю, а не выплеснуть первое впечатление и привести все характеристики. Скажу сразу, опыт общения с часами получился специфическим, но я рад, что он был, ведь мы получили действительно новый продукт, а не просто очередное переиздание.

Главное преимущество Galaxy Watch 4

В первую очередь преимущество нового поколения часов от Samsung в том, что они наконец-то перешли на WearOS. Пусть сверху на операционную систему и нанесли приличный слой OneUI от Samsung, но все равно стало лучше. Я считаю, что OneUI лучшая, но некоторые вещи не стоило трогать и, что называется, стоило оставить как есть.

С Tyzen, на которой раньше работали часы, можно было жить, но если вы хотели отказаться от нее, то у вас почти не было альтернатив. Можно было купить что-то с китайскими корнями или и вовсе перейти в стан Apple, но теперь звезды сошлись, и лучший производитель смартфонов (года три назад я бы так не выразился) выпустил часы на лучшей операционной системе. Вот только привело ли это к появлению лучших часов? Об этом расскажу ниже.

Какими бывают умные часы Samsung

Часы выпускаются в двух версиях. Classic с физическим безелем и обычная версия с сенсорным. Мне больше по душе именно физический вариант, но в редакции решили, что надо купить для обзора именно обычную версию, посчитав, что она будет интереснее читателям.

Старые смарт-часы Samsung получат фишки Galaxy Watch 4.

Кроме удобства вращения реального физического элемента, мне не хватило уверенности в надежности и защите часов. Я всегда был уверен, что выступающий бортик лучше защитит часы от повреждений. Это действительно так, но оказалось, что компания сделала очень прочное стекло, которое почти за два месяца не получило ни одной царапины. В отличии от предыдущего поколения.

Но на фоне прошлогодней модели тут есть не только плюсы. Например, как мне показалось, теперь часы стали работать существенно меньше по времени. Судя по отзывам, младшая версия в маленьком корпусе работает по времени намного меньше старшей. Если это действительно так, могу посоветовать даже не смотреть в ее сторону, так как моей версии мне едва хватало на два дня в активном режиме с включенным Always on Display. Можно даже сказать, что они работают меньше, чем Apple Watch.

Можно назвать это приятной мелочью, но зарядка для Galaxy Watch 4, как и для предыдущего поколения, имеет магнитное основание. У меня она лежала на микроволновке и очень хорошо держалась за ее верхнюю часть. Можно было просто класть часы и снимать их. Это редкость.

Samsung Galaxy Watch могут помочь в контроле серьёзных заболеваний.

Чем новые Galaxy Watch отличаются от старых

Возвращаясь к операционной системе, я могу сказать, что все стало как-то более приятно, чем в прошлом году. Но некоторые действия компании мне все равно непонятны. Например, зачем было настолько отказываться от сервисов Google? Взамен компания предложила свои сервисы. Впрочем, ей это свойственно, учитывая, что она чуть ли не единственная предлагает свой магазин приложений для смартфонов в дополнение в Google Play.

Если вас не устраивает то, как работают боковые кнопки, их можно перенастроить. Изначально верхняя кнопка возвращает из любого пункта меню на главный циферблат, а нижняя — на шаг назад (к предыдущему приложению или к предыдущему экрану). В настройках можно задать, какие функции верхняя кнопка будут выполнять при двойном нажатии.

Управление ”вращением” безеля не очень удобное. Он сенсорный и часто просто не дает ощущений от прокрутки. Физический в этом смысле намного более удобный. А еще сенсорный иногда подтормаживает, что тоже не добавляет комфорта, но все равно это намного лучше, чем свайпать по миниатюрному экрану, перекрывая его пальцем. У меня на это не хватает терпения.

Сравнение Samsung Galaxy Watch 4 и Apple Watch 7.

Приложения для умных часов

Приложение для синхронизации часов с телефоном Galaxy Wearable лучше, чем Wear OS by Google. Как минимум за счет большей интуитивности и широких возможностей. Через него вы сможете управлять часами, настраивая буквально все, что только можно. Есть даже возможность создания резервных копий часов.

Если вы установите на телефон приложение, версия которого есть и для часов, то оно автоматически будет перенесено на ваши Galaxy Watch 4. Это очень удобная функция. Даже если оно не нужно на носимом гаджете, пусть все равно будет там, чтобы всегда находиться под рукой.

Мнение о Samsung Galaxy Watch 4

В завершении могу сказать, что часы получились очень удачными. Для реализации всех функции ими лучше всего пользоваться со смартфонами Samsung. Только так получится раскрыть весь их потенциал. С другими моделями часть функций будет недоступна.

Я считаю, что у Samsung наконец-то появился достойный конкурент Apple Watch. Пока ему еще есть куда стремиться, но некоторые возможности уже перевешивают то, что предлагают купертиновцы. Например, возможность определения состава тела. Не могу сказать, что это самая важная функция, но в целом бывает полезно узнать, сколько в организме воды, жира, мышц и какая у тебя должная быть норма потребления калорий. Samsung утверждает, что отклонение данных минимально и им можно верить.

Я бы предпочел квадратную форму часов, но именно Samsung Galaxy Watch 4 заставляют меня думать, что и круглой вполне можно пользоваться. Особенно, если вы выберете модель Classic с круглым вращающимся безелем. С его помощью управлять гаджетом намного удобнее.

Чем Samsung Galaxy Watch 4 отличаются от Galaxy Watch 3.

Стоит ли покупать новые Galaxy Watch 4

Покупать или нет новые часы Samsung Galaxy Watch 4/4 Classic? Однозначно да, если у вас Samsung и вы хотите часы. Телефон они не заменят, но отличным его дополнением точно станут. Стоит ли сэкономить и купить что-то более дешевое? Я бы не стал, так как такого качества вы точно не получите. Стоит ли покупать новые часы вместо предыдущего поколения? Не стоит этого делать. Если вас в целом все устраивает, пользуйтесь и получайте удовольствие.

Приятно, что при таких неплохих возможностях Samsung не просит много денег за свой гаджет. Обычные Galaxy Watch 4 с экраном 44 мм и без LTE можно купить примерно за 20 000 рублей в зависимости от магазина. Учитывая, на сколько в последнее время подорожала техника из-за кризиса полупроводников, это очень неплохой ценник.