Мнение: Почему Instagram — лучшая социальная сеть

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Артем Рахматуллин 0

Инстаграм — одна из главных социальных сетей в современном мире. Каждый день сюда заходят миллионы пользователей по всему миру и делятся здесь разным контентом. Здесь есть и видео, в которые можно залипнуть на пару часов, и фотографии, с ходу отражающие характер вашего профиля, и куча инструментов для редактирования. Задайте себе вопрос: а существуют ли площадки в разы лучше того, что предлагает нам команда Цукерберга? Я думаю, что пока нет. Да, TikTok может быть и популярнее, но, согласитесь, с его функциональностью сильно не разгуляешься.

Равных Инстаграму пока нет. Посмотрим, что будет дальше.

Я заметил, что в последнее время на Инстаграм обрушился огромный шквал негодования пользователей. Сначала все возмутились сбоями в его работе, затем появилась информация о появлении платных функций. Однако мне думается, что никто от сюда уходить и не собирался, ибо равных Инстаграму на рынке пока нет.

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Плюсы Инстаграма

С появлением возможности контролировать время, проведенное в том или ином приложении, я заметил, что сижу в Инстаграм очень много. В среднем, показатели варьируются от часа до трех в день. В какой-то момент даже пришлось поставить ограничение.

Инстаграм очень удобен для бизнеса. Во всяком случае, для начинающегося.

Если вы думаете, что люди приходят сюда только побаловаться, то это неправда. В Инстаграм есть очень много плюсов, ради которых стоит пользоваться именно им:

  • Удобно вести свой свой блог с упором на фото.
  • Огромный простор для коммерции и ведения бизнеса.
  • Реклама идеально подгоняется под конкретного пользователя.
  • Фотографии, картинки, видео разной длины — все в одном приложении.
  • Встроенные инструменты для редактирования контента.

Реклама в Instagram

Реклама в Инстаграм заслуживает отдельного внимания. Ни один другой ресурс в интернете не подбирает ее настолько качественно. В большинстве случаев схема простая: увидел пост в ленте — подписался. Качество предлагаемой рекламы оценила вся редакция AndroidInsider.ru. Некоторые из моих коллег даже подумали, что она и вовсе исчезла: настолько редко появляются подобные посты.

В моем случае, реклама в Инстаграм попадает в цель на 100%.

Что еще интересно, недавно в Инстаграм появилась так называемая вечная лента. Как только вы заканчиваете просмотр всех, на кого вы подписаны, площадка выдает вам рекомендации. Те посты, которые в теории могут вам понравиться. Так вот. Там алгоритмы в тысячу раз хуже. Они вообще не попадают.

Когда был создан Инстаграм

Несмотря на глобальные изменения в Инстаграм в последние 10 лет, главная идея площадки по-прежнему состоит в визуальной составляющей всей информации. Другими словами — умеешь подавать себя красиво — добро пожаловать. Не умеешь — Павел Дуров с радостью примет тебя в качестве автора канала.

В Инстаграм каждый серьезно относится к оформлению своего блога. Это круто.

Но если взглянуть на ситуацию со стороны простого пользователя, который пришел посмотреть за жизнью других людей так выходит даже лучше. Куда ни посмотри, везде можно встретить красиво оформленные профили, а рекомендации, лично у меня, каждый раз вызывают эстетическое наслаждение.

Если же вы думаете, что сюда заходят посмотреть на еду и красивых девушек, то это тоже в корне ошибочное мнение. За разными красивостями в Инстаграм скрывается огромное количество полезной информации. Юристы, врачи, писатели, психологи — пожалуйста. Все они активно пользуются данной соцсетью и помогают нам, простым гражданам, в решении самых сложных вопросов.

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Чем плох Instagram

Возможность выкладывания видео в Instagtam появилась спустя три года после запуска социальной сети, в 2013 году. Тогда мне показалось, что данный формат никак не вписывается в саму идею. В конце концов, люди пришли сюда смотреть на красивые картинки, а для видео есть ВКонтакте и Одноклассники.

Видео в Инстаграм не лишние. Они лишь дополняют фотографии.

Позже появились Сториз, Reels, IGTV, который позже сменился на Instagram TV. Многим показалось, что инста превратилась в мусорку самого разного контента. Вот тогда и пошли разные заголовки: Инстаграм ворует фишки Snapchat и ТикТок. Неужели нельзя придумать что-то свое. Но друзья, Цукерберг свое придумал! Еще в 2010 году, когда Инста пришла в нашу жизнь, не упускайте этот момент.

Плюс, представьте, как это круто: можно и на картиночки с фотографиями посмотреть, и короткие Reels, и даже целый выпуск интересной передачи. Инстаграм стал объединением всего, чего только можно было. Не надо скачивать по пять приложений. Просто заходи и смотри. Удобно.

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А вы любите Инстаграм? Или предпочитаете другие площадки? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате, будет интересно прочесть.

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