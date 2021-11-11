6 причин, почему стоит время от времени чистить список друзей в соцсетях

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Иван Герасимов 0

Помните, я рассказывал вам о том, что удалился из VK? Буквально сегодня мне нужно было восстановить свою страничку, чтобы выцепить важный документ. Знаете, что я заметил? Одна моя близкая подруга удалила меня из друзей! Не знаю, зачем она это сделала: возможно, это какие-то обиды, жизненные обстоятельства или ей попросту не нужен удаленный аккаунт в списке друзей. Наверное, это логично, ведь я не планировал восстанавливать аккаунт. Но осадочек все-таки остался. Я и сам заметил, что многие подчищают список друзей в соцсетях и подписки в Instagram. Да, это странно, но всему есть объяснение.

Заметили, что некоторые очищают список друзей? Объясняем, почему это нормально

Удаленные друзья в ВК

Социальные сети потихоньку уходят в прошлое, а пользователи постепенно переходят в мессенджеры. Кажется, эра открытости заканчивается: все хотят столько конфиденциальности, сколько смогут унести. Мессенджеры — то, что нам необходимо. Фотография, номер телефона и имя — пожалуй, все, что можно оттуда узнать. А еще заблокировать кого-либо, отправив в черный список.

Удаленным аккаунтам не место в списке друзей

В общем, тот же Telegram дает больше возможностей, чем страничка в соцсети. Многие удаляют свои страницы, а удаленные аккаунты остаются в списках друзей. Зачем это нужно? Мой друг удалил свою страницу 5 лет назад и не вернулся, а для общения у нас есть Telegram. Видите такой аккаунт в друзьях — смело удаляйте.

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Взломанные аккаунты ВК

Думаю, каждый пользователь социальной сети попадал в ситуацию, когда кто-то из (не самых близких) друзей писал что-то вроде «Привет, скинь денег в долг, все верну». Позже выяснялось, что аккаунт был взломан. В некоторых ситуациях владельцы страниц предпочитают не восстанавливать их обратно, а создавать новые. А ведь эти аккаунты продолжают оставаться в списке друзей. Толку в них нет никакого, поэтому их лучше удалить.

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Аккаунты умерших людей в социальных сетях

В прошлом году я от скуки листал список диалогов в VK и наткнулся на своих друзей детства. Странно, страница давно не активна: никто не заходил аж с 2010 года. Позже выяснилось, что ребят давно нет с нами. Что делать с таким аккаунтом? Наверное, стоит удалить. Или нет. Аккаунт умершего человека — это память о нем.

Грустно, но так и есть: многие уходят из жизни, а страницы являются своеобразным памятником

Например, страница баскетболиста Кобе Брайанта, трагически погибшего в 2020 году, до сих пор является одной из самых посещаемых в Instagram, а оставшиеся фотографии собирают тысячи лайков. Тем не менее, оставлять ли в друзьях эти аккаунты, решать исключительно вам.

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Зачем много друзей ВК

Обращали внимание, что у некоторых пользователей сотни, а то и тысячи друзей в соцсетях? Согласен, это очень странно. Когда социальные сети были в самом расцвете сил, иметь кучу друзей (среди которых, конечно же, абсолютно непонятные и незнакомые люди) считалось роскошью.

Наверное, именно так чувствуют себя люди, у которых несколько тысяч друзей или подписчиков

Во всяком случае, в маленьком городе, где я рос, многие местные «знаменитости» имели по 2-3 тысячи человек, подписанных на их страничку. Но времена изменились: теперь эти «инфлюенсеры» активно чистят друзей, чтобы оставить 100-200 человек, которых видели хотя бы раз в жизни.

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Удалить бывшего из друзей

Ох, наверное, это мой самый любимый пункт. Помните тот мем про «здорового» и «курильщика»? Так вот, то же самое и с бывшими. Некоторые продолжают общаться, будто ничего и не произошло. Другие вступают в новые отношения: тут уж самим решать, оставлять ли своих «экс» в списке друзей или нет. Возможно, они мозолят глаза, бесят или вызывают негативные эмоции.

Кажется, бывшим тоже не место в друзьях. Такова жизнь

Может, новый партнер выступил инициатором: как так, бывший у тебя в друзьях? С глаз долой, из сердца вон! А потом вы хотите написать человеку и видите ту самую табличку, что пользователь «Ограничил доступ к своей странице» и все в этом роде. Грустно? Да. Внезапно? Не то слово. Но ничего не поделать. Это еще одна причина, почему удаляют из друзей в соцсетях.

Слежка в соцсетях

Мы не раз рассказывали о том, насколько это плохой и странный поступок. Тем не менее, шила в мешке не утаишь: социальные сети запросто могут показать всё, что скрыто. Фотографии, место работы, местонахождение и даже скрытых друзей — всё это можно увидеть не со своего аккаунта, так с аккаунта другого человека. За это я и не люблю соцсети.

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Именно так я вижу людей, которые следят за мной через страницы моих друзей!

Слежка — одна из причин, почему пользователи уходят из соцсетей. В основном это ни к чему не приводит, но за свою жизнь начинаешь опасаться. Вычислить такого «шпиона» не составит труда: жаль, что сложно понять мотивы, зачем он до сих пор продолжает наблюдение.

Надеюсь, что эти 6 весомых причин сподвигнут вас на внеочередную чистку списка так называемых «друзей» в социальных сетях. Возможно, это немного странно. Но ничего не поделать: конфиденциальности и так почти не осталось, а обеспечить ее никто не сможет, кроме вас самих.

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