Лучшие игры для Android, в которых можно управлять миром

Игры категории Tycoon имеют долгую и насыщенную историю. Некоторые из самых популярных включают SimCity, RollerCoaster Tycoon и Transport Tycoon. Спорить с тем, что они были хитами своего времени, может только тот, кто не играл ни в одну из них. Они есть и сейчас, но появилось много других отличных игр, о которых просто нельзя не поговорить, вспоминая этот жанр. Tycoon — это в основном игры для управления бизнесом, хотя часто они дают право управления открытым миром. В них вам надо бросить вызов конкурентам и победить их в конкурентной борьбе. Кто-то называет эти игры симуляторами, но это тоже не очень-то близко к истине. Но откинем терминологию и просто обсудим лучшие игры этого жанра.

Fiz — игра про управление пивоварней

Игроки начинают с пивоварни, где готовят различные сорта пива. В этом процессе вам надо будет собирать новые ингредиенты и улучшать свое оборудование. В результате получается более качественный товар, который можно продать по более высокой цене.

Разработчики могут похвастаться более чем 20 часами игрового процесса, 60 рецептами, которые нужно раскрыть, различными сотрудниками, которых можно нанять, и внутренними соревнованиями. Все это не только делает игру интересной на первое время. Удовольствие можно получить и от переигрывания в нее.

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Game Dev Tycoon — игра про разработчика игр

Game Dev Tycoon — одна из самых популярных игр про магнатов для мобильных устройств. Ее название говорит само за себя. Вы открываете компанию по разработке игр, создаете их и пытаетесь сделать свой бизнес успешным.

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Вам придется столкнуться с различными препятствиями, например, такими, как цифровое пиратство. Разработчики явно пытались дать понять игрокам, как это обидно. По мере прохождения игры вы будете переезжать в более крупные офисы, нанимать сотрудников и собирать остальные атрибуты успеха. Исполнение игры просто прекрасное. Во многом поэтому она платная, но если у вас есть Google Play Pass, то платить вам не придется.

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Mini Metro — симулятор метро

Mini Metro — это симулятор метро, ​​в котором вы строите подземку для растущего города. Она намного более минималистична, чем большинство игр про магнатов, но это только добавляет ей очарования. Это особенно верно, если учесть, насколько сложной она может быть.

Вы проводите линии между различными станциями, переделываете их по мере необходимости, когда появляются новые станции, и стараетесь сделать все максимально просто. То есть ваша задача не только в том, чтобы построить метро, но и в том, чтобы оптимизировать его работу.

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Игра также включает в себя системы реального городского метро, ​​так что вы можете прокачивать свои навыки. В целом Mini Metro более простая, чем большинство игр про магнатов, но это не значит, что она недостойна места в этом списке. Скорее наоборот — ей тут самое место, и без нее он был бы не полным.

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Motorsport Manager Mobile 3 — менеджер автоспорта

Motorsport Manager Mobile 3 — игра про руководство автогоночным коллективом. Игроки создают целый бизнес и большую команду, которой надо управлять. Многим может ошибочно показаться, что это очень просто, но это не так — игра довольно сложная.

Вы можете нанять персонал для всего, включая пилотов, которые будут выступать за вашу команду. Существуют различные обновления, которые можно получить, и лучшие сотрудники приносят лучшие результаты.

Если вам скучно просто заниматься организацией работы команды, попробуйте руководить стратегией гонки. В частности, занимайтесь планированием пит-стопов и думайте, что делать с изменяющимися погодными условиями. Вы сможете даже самостоятельно управлять машиной. Игра довольно дорогая, но возможности, которые она предлагает, того стоят.

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OpenTTD — транспортный магнат

OpenTTD — это мобильный порт с открытым исходным кодом оригинальной Transport Tycoon Deluxe. Это игра про транспортных магнатов, в которой вы строите автомагистрали, железные дороги и другую транспортную инфраструктуру для перевозки грузов.

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Это та самая классическая игра про магнатов, что делает ее намного глубже и детальнее, чем современные игры. Можно во всем разобраться самому или поискать советы в Интернете. Так вы сможете играть намного более полно и увлекательно. Если вы любили эту игру, то у вас точно будет чувство приятной ностальгии после ее скачивания.

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Pocket City — игра вроде SimCity

Pocket City настолько близок к SimCity, насколько это вообще возможно на мобильных устройствах. Это симулятор, в котором вы строите целый город. Вы несете ответственность за соблюдение баланса между жилыми и промышленными зданиями и другие важные моменты.

Кроме того, вы можете добавить развлекательные заведения, которые тоже сыграют положительную роль, если все сделать правильно. Игра становится очень глубокой, когда вы вникаете в такие вещи, как размер налогов, взимаемых с граждан. Это действительно один из выдающихся представителей жанра. Есть бесплатная версия и премиум-версия, но есть и поддержка Google Play Pass.

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RollerCoaster Tycoon Classic — магнат парка развлечений

RollerCoaster Tycoon была одной из первых великих игр про магнатов. Мобильный порт на самом деле довольно хорош. Он содержит полные версии RollerCoaster Tycoon 1 и 2. Есть также два пакета расширения и редактор сценария парка в качестве покупаемого дополнения.

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Rollercoaster Tycoon — довольно простая игра. Вы будете строить парк так, как сочтете нужным для достижения поставленной цели. Игроки могут делать все — от нестандартных подстаканников до изменения ландшафтов в соответствии со своими потребностями. Главное, добиться успеха в своем деле.

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