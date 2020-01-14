Сервис YouTube Music в настоящее время представлен во множестве стран, включая Россию. Появился он у нас летом 2018 года вместе с подпиской YouTube Premium. С тех пор я являюсь постоянным пользователем премиум-подписки YouTube, куда входит использование YouTube Music. Стоимость индивидуальной подписки составляет 199 долларов. Семейная подписка YouTube Premium обойдется в 299 рублей. Конечно, можно отдельно приобрести подписку на YouTube Music за 169 рублей, но есть ли в этом смысл, когда почти за ту же цену нам предлагают еще и отсутствие рекламы на YouTube?

К слову, изначально я брал премиум-подписку из-за отсутствия рекламы, однако в дальнейшем отказался от Вконтакте в пользу YT Music. Вконтакте, помимо ограничения на прослушивание в 30 минут, вставляет постоянно рекламу длиной до 30 секунд. Вы можете себе представить, чтобы сервис по прослушиванию трёхминутных композиций вставлял 30-секундную рекламу?

К тому же алгоритм рекламы во Вконтакте крайне глупый. Всегда, когда я пытаюсь прослушать музыку в этой соцсети, спустя 1-2 трека появляется первая реклама. То есть, пользователь еще не успевает насладиться прослушиванием, как ему сразу же пытаются подсунуть 30-секундную рекламу. После этих вставок я сразу же закрываю VK и открываю YT Music. Во Вконтакте реализовали рекламные вставки не очень хорошо, тем самым отталкивая своих потенциальных подписчиков, но сегодня речь не о Boom.

Чем же так хорош музыкальный сервис YouTube? Во-первых, спустя 2 года он стал неплохой заменой Spotify и другим подобным сервисам. По крайней мере, наши коллеги из androidauthority уже решились перебраться на YT Music. Он предлагает неплохие миксы, имеется удобная и понятная история прослушиваний, раздел с лайками. Система миксов обучается, и лайки — один из методов обучения. Например, если лайкнуть джазовую композицию, микс автоматически подстроится под новые вкусы.

Для многих приятным бонусом могут стать live-выступления, взятые с YouTube. Удобно иметь всё в одном сервисе. Постепенно в YT Music появляются интересные функции. Когда сервис был только запущен, нельзя было даже повторять трек. Сейчас таких детских проблем, конечно, нет, и сервис ничем не уступает любым другим, имеет удобные приложения для iOS и Android, а также классную веб-версию.

К слову, с недавнего времени сервис стал прогрессивным веб-приложением с возможностью добавить его на рабочий стол. Таким образом, интерфейс браузера исчезает, и YT Music отображается в минималистичном окне:

Как изменилось моё отношение к YouTube?

Спустя 2 года использования премиум подписки я нахожусь в полном восторге. По правде говоря, мне не свойственно покупать что-либо, однако платная подписка YouTube Premium — единственное, от чего я не смог отказаться. После запуска данной подписки YouTube увеличил раза в два-три количество рекламы для обычных пользователей, от чего использование сервиса превращается в постоянные нервные попытки нажать на кнопку «Пропустить рекламу». В случае с платной подпиской этих проблем нет. Совсем нет.

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Отсутствии рекламы позитивно повлияло на моё самочувствие при использовании сервиса. К тому же это существенная экономия времени. По статистике я трачу 1,5-3 часа в день на просмотр YouTube. Представьте, сколько минут в день и нервов можно экономить на отсутствии рекламы.

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