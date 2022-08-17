Правда ли, что СБОЛ — это Сбербанк Онлайн и можно ли скачать его на Android

Вчера, 16 августа, в App Store вышло загадочное приложение СБОЛ. Несмотря на странное название, которое расшифровывается как Система банковского обслуживания для людей, по факту оказалось, что это всем знакомый Сбербанк Онлайн. Во всяком случае, если ввести при авторизации данные карточки Сбера, то вы увидите перед собой приложение самого популярного банка России и счета, которые у вас там открыты. Впрочем, как выяснилось позднее, не всё так просто. Разберёмся, чем же на самом деле является СБОЛ и почему его не существует в версии для Android.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Несмотря на то что СБОЛ и по названию (СБОЛ — это аббревиатура от СберБанк ОнЛайн), и по оформлению напоминает мобильный клиент Сбера, его называют агрегатором банковских приложений, разработанным стартапом «Открытые ИТ-решения». Якобы через него каждый сможет получить доступ к счетам в своём банке при условии, что тот согласится подключиться к платформе.

Приложение СБОЛ — что это

На данном этапе к СБОЛ подключился только Сбер. Поэтому сегодня приложение является единственным способом установить Сбербанк Онлайн на iPhone прямо из App Store, пусть и называется он теперь по-другому. Впрочем, убедиться в том, что СБОЛ — это не только Сбербанк Онлайн, можно, если ввести при первой авторизации данные карты другого банка, кроме Сбера. Даже если он не подключен, СБОЛ откроет его мобильный клиент и перебросит вас туда.

Скачать СБОЛ из App Store

По сути, идея очень крутая. Ведь теперь СБОЛ смогут использовать все банки, чьи приложения Apple удалила из App Store. Однако тут есть несколько вопросов, которые пока остаются без ответа:

Во-первых, непонятно будет ли у приложения СБОЛ меняться интерфейс, подстраиваясь под оформление банка, с картой которого вы проходит авторизацию. Допустим, при входе по «пластику» Сбера мы получаем оформление Сбербанка Онлайн. А, если войдем по карточке Альфа-банка ? С одной стороны, было бы логично увидеть интерфейс Альфа-банка. Но ведь тогда в СБОЛ пришлось бы накачать кучу скинов, которые бы наверняка сделали приложение очень тяжеловесным.

меняться интерфейс, подстраиваясь под оформление банка, с картой которого вы проходит авторизацию. Допустим, при входе по «пластику» Сбера мы получаем оформление Сбербанка Онлайн. А, если войдем по ? С одной стороны, было бы логично увидеть интерфейс Альфа-банка. Но ведь тогда в СБОЛ пришлось бы накачать кучу скинов, которые бы наверняка сделали приложение очень тяжеловесным. Во-вторых, есть сомнения, что СБОЛ сможет продержаться в App Store сколь-нибудь долго. Наверняка Apple, узнав о том, что Сбербанк с помощью этого приложения обходит санкции, удалит и его. Но, с другой стороны, альтернативный клиент банка ВТБ висит в App Store аж с весны и до сих пор у компании из Купертино не возникло к нему претензий. Так что, чем чёрт не шутит. Быть может, СБОЛ останется доступным для загрузки.

❗️ПОДКЛЮЧАЙСЯ К НАШЕМУ ЧАТИКУ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО

Возможно, вам интересно, где же СБОЛ для Android? Но, судя по всему, в Google Play этого приложения нет. Но объяснить это намного проще, чем ответить на предыдущие вопросы.

Где скачать Сбербанк Онлайн

На мой взгляд, ключевая причина, по которой скачать СБОЛ из Google Play нельзя, заключается в том, что он там просто не нужен. На Android есть как минимум два магазина приложений, которые предлагают Сбербанк Онлайн к загрузке. Это AppGallery от Huawei и Honor и Galaxy Store от Samsung. Я уже не говорю о том, что APK-файл банковского клиента официально распространяется через веб-сайт Сбера:

Перейдите по этой ссылке на сайт Сбербанка;

Нажмите на кнопку загрузки приложения;

По завершении скачивания нажмите на него и подтвердите установку;

Пройдите авторизацию по номеру карты или номеру телефона.

Как видите, ничего сложного. Из-за отсутствия ограничений со стороны Google пользователи Андроид-смартфонов оказались в выигрыше по сравнению со своими коллегами, которые предпочли iOS. У тех вообще нет другого выхода, кроме как использовать костыли вроде iMazing, которые работают только в том случае, если Сбербанк Онлайн ранее был установлен на их устройствах.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЯНДЕКС.ДЗЕН. ТАМ ВЫХОДЯТ ИНТЕРЕСНЕЙШИЕ СТАТЬИ ОТ НАШИХ АВТОРОВ

Понимал ли Сбер, что СБОЛ могут удалить? Ну, очевидно, что да. Однако не рискнуть тоже было нельзя, учитывая, что готовое приложение уже есть. Осталось только завернуть его в новую обёртку и попытаться сделать вид, что речь идёт о новом и самостоятельном продукте. Ведь даже если его удалят из App Store, наверняка СМИ успеют распространить новость о релизе, и СБОЛ скачают несколько десятков тысяч пользователей. Профит.

Впрочем, я бы не исключал полностью появление СБОЛ для Android. Если приложение покажет себя успешным на iOS и Apple его не удалит, вполне возможно, что разработчики рискнут и выпустит версию для Google Play. Тем более, что для этого только и нужно, что упаковать уже готовое приложение в новую обёртку и запустить от имени другого издателя. Однако никакой информации по срокам и даже по планам реализовать эту задумку со стороны Сбера нет и, вероятно, не будет — чтобы не сглазить и не привлечь излишне внимание Google.