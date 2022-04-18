Российский магазин приложений RuMarket на Android: чем он хорош и как установить

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Иван Кузнецов 0

Идея создания российского магазина приложений витала в воздухе ещё до того, как Apple и Google начали ограничивать работу App Store и Google Play. Однако удаление популярных банковских клиентов стало главным триггером, который вынудил сразу несколько российских компаний начать разработку фирменных каталогов софта. Ими стали Сбер, ВКонтакте и Яндекс, у которых уже был опыт создания подобных проектов. Поэтому все ждали, когда же они представят свои собственные платформы для дистрибуции приложений. Однако раньше всех на рынок вышел никому неизвестный RuMarket. Разберёмся, что это за каталог, чем он примечателен и стоит ли им пользоваться.

RuMarket

RuMarket — это первый российский магазин приложений «нового времени»

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RuMarket — это, как ясно из предыдущего абзаца, российский магазин приложений для Android. Его создание проинвестировал Анатолий Сморгонский, генеральный директор службы такси Gett в России. Он финансировал проект не в одиночку, однако имена остальных инвесторов не раскрываются. Но ведь для нас это не имеет никакого значения. Куда важнее, что RuMarket в действительности из себя представляет.

Как установить RuMarket на Android

У RuMarket есть собственная веб-версия, но там размещаются только APK-версии приложений

Концептуально RuMarket довольно похож на другие альтернативные магазины приложений для Андроид. Поэтому с точки зрения функциональности — именно функциональности, а не ассортимента — это вполне релевантная замена Google Play. У него есть собственный сайт — ruplay.market, — который по совместительству является и веб-версией. Но, даже есть, если вы уже установили RuMarket себе на смартфон, то вы не сможете устанавливать на него приложения из магазина удалённо, как в случае с Google Play, потому что на площадке размещаются только APK-файлы.

Установить RuMarket проще простого:

  • Перейдите по этой ссылке на сайт каталога;
  • Нажмите на кнопку «Установить» на экране;

Установить RuMarket так же просто, как и любой другой каталог

  • Нажмите на загруженный файл и установите;
  • Запустите каталог на смартфоне и пользуйтесь.

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Визуально RuMarket оформлен очень приятно. Он не перегружен интерфейсными элементами, а исполнен в стиле минимализма. Такое дизайнерское решение, во-первых, не отпугивает начинающего пользователя, а, во-вторых, позволяет сосредоточиться только на контенте, которого в каталоге, впрочем, пока не очень много.

Несмотря минималистичную самобытность, структурно RuMarket устроен так же, как Google Play: такие же категории, плюс-минус такие же иконки приложений и карусель прокрутки, четыре вкладки внизу экрана для переключения между разделами, такая же строка поиска в самом верху со значком микрофона, который означает, что названия приложений и игр можно проговаривать голосом.

Российский магазин приложений

У RuMarket очень очень приятный интерфейс

Схожесть с Google Play российскому каталогу явно была нужна сугубо из практических соображений. Ведь цель разработчиков состояла не в том, чтобы сделать уникальный продукт, а заменить официальный магазин приложений поискового гиганта, не отпугнув пользователей. А, если интерфейс RuMarket будет похож на то, к чему народ и так привык, то процесс перехода для всех будет максимально простым.

RuMarket устроен так же, как и Google Play, но не требует заводить учётную запись и предлагает к загрузке удалённые приложения

Пока в RuMarket откровенно мало приложений. Честно говоря, я не уверен, что наберётся хотя бы сотня. Однако у него есть на руках козырь в виде многих банковских приложений, которые оказались под санкциями и были удалены из App Store, Google Play и AppGallery:

  • ВТБ Онлайн
  • ВТБ — Мои инвестиции
  • ВТБ — Мультибонус
  • Альфа-банк
  • Промсвязьбанк
  • Открытие

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Как мы видим, приложений Сбера, Совкомбанка, Новикомбанка и некоторых других кредитных организаций в RuMarket пока нет. Но скорее всего это вопрос времени. В конце концов, инвесторам нужно как-то приманивать пользователей, а возможность быстро и удобно скачать Сбербанк Онлайн станет неплохим потом установить каталог. А для самого Сбера возможность разместиться в нормальном магазине приложений, откуда клиент можно загрузить в полуавтоматическом режиме, послужит неплохим способом распространения и укрепления в новых условиях.

Помимо банковских приложений, RuMarket предлагает для загрузки и другой софт отечественных разработчиков. Правда, пока это в основном государственные или муниципальные сервисы: Госуслуги, Моя Москва, Активный гражданин и т.д. То есть для тех, кто умеет устанавливать APK, пока в использовании RuMarket смысла не очень много. Но когда его ассортимент перевалит за тысячу приложений, резона в его установке станет куда больше.

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