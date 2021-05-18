Почему Apple Music — лучший музыкальный сервис для Android

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что Apple Music доступен на Android практически с момента своего запуска на iOS, большой популярностью он похвастать не мог. Пользователи Android в большинстве своём предпочитали слушать музыку где-то ещё – от Яндекс.Музыки и Spotify до Boom Sound и YouTube Music. Не то чтобы они были удобнее Apple Music, просто для регистрации в сервисе Apple нужно заводить отдельный аккаунт Apple ID, которого у большинства из них в принципе нет. Но ради предстоящего обновления Apple Music его можно и завести.

Apple Music

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В июне в Apple Music появятся композиции в lossless-качестве. Об этом Apple объявила вчера, пообещав перевести в ALAC-формат все 75 миллионов треков, которые доступны на площадке. Переход будет проходить постепенно. Всё-таки это большая работа, которая может занять у компании до года. Однако важно здесь даже не это, а кое-что другое.

Lossless-музыка на Android

Lossless

Все сервисы, которые предлагают Lossless-треки, просят за это дополнительную плату

Основная причина, по которой я бы предпочёл Apple Music другим музыкальным площадкам, заключается в том, что Apple не собирается вводить отдельных тарифов для прослушивания lossless-треков. Они будут входить в стандартную подписку, которая стоит всего 169 рублей.

Единственный сервис, кроме Apple Music, который предлагает такую же фишку, — это Amazon Prime Music, но подписка на него стоит примерно в 7 раз больше, потому что ориентирована только на пользователей из США. Да и то, Amazon решила убрать плату за доступ к композициям в формате ALAC лишь вчера вечером, вскоре после Apple.

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Но одно дело – цена, и совершенно другое – возможность ощутить преимущества звучания музыки без сжатия. В отличие от пользователей iPhone, у владельцев большинства смартфонов под управлением Android такая возможность есть. Дело в том, что для этого требуются именно проводные наушники, практику использования которых Apple так старательно искореняла.

Яснее ясного, что штатные наушники-вкладыши из комплекта поставки большинства смартфонов для прослушивания lossless-композиций не сгодятся. Для этого нужно подобрать более-менее вменяемую модель, которая подключается к смартфону либо через разъём 3,5 мм, либо через USB-C, что с функциональной точки зрения примерно одно и то же.

Чем Apple Music лучше других сервисов

Apple Music для Android

Lossless-треки, пожалуй, предназначены для Android даже в большей степени

Допускаю, что настоящие меломаны меня обругают, но я бы предпочёл для прослушивания музыки в lossless-формате что-нибудь из наушников Beats, обязательно проводных. Только так можно будет добиться, во-первых, реализации потенциала высококачественных композиций, а, во-вторых, получить доступ ещё и к функции Spatial Audio.

Spatial Audio – это так называемое пространственное звучание. Оно предназначено для формирования эффекта присутствия. Находясь на голове, ваши наушники постоянно отслеживают её повороты и меняют громкость и «направление» звучания, как если бы вы находились на настоящем концерте. Правда, далеко не все наушники поддерживают Spatial Audio, поэтому придётся поискать.

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Что мы имеем в сухом остатке? Давайте ещё раз и тезисно:

  • Apple Music – единственный в своём роде сервис, который открывает доступ к lossless-трекам за 169 рублей в месяц, а для студентов и вовсе за 75 рублей.
  • Со временем все треки в Apple Music будут переведены в формат lossless, тогда как остальные сервисы держат для этого отдельный раздел в лучшем случае с несколькими тысячами композиций.
  • Многие Android-смартфоны по-прежнему оснащаются разъёмом 3,5 мм, а значит, их владельцы смогут насладиться lossless-качеством, в отличие от своих коллег с iOS.
  • Помимо lossless-качества, треки в Apple Music будут поддерживать ещё и пространственное звучание, формирующее эффект присутствия – такого нет больше нигде.
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