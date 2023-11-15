Стало известно, когда выйдет One UI 6 для твоего Samsung. Смотри и добавляй в календарь

В октябре компания Samsung представила оболочку One UI 6, рассказав много интересного о новых фишках системы. Все бы ничего, но о точной дате выхода свежей прошивки не было сказано ни слова. В отличие от Apple, Samsung не может доставить обновление на все устройства сразу, а потому апдейт приходит волнами. Но теперь карты раскрыты и нам известно, когда выйдет One UI 6 для вашего смартфона или планшета. Ищите устройство в списке и добавляйте дату в календарь!

Кто получит One UI 6

Сначала разберемся, стоит ли вам вообще ждать обновление. Возможно, вашего смартфона или планшета нет в списке поддерживаемых устройств, и тогда все ожидания будут бессмысленны. Вот, кто получит One UI 6:

Galaxy S21/S22/S23 (включая версии «Plus», «Ultra» и «FE»);

Galaxy Z Fold3/Fold4/Fold5;

Galaxy Z Flip3/Flip4/Flip5;

Galaxy A04s/A13/A14/A23/A24/A33/A34/A52/A52s/A53/A54/A72/A73;

Galaxy M23/M33/M53/M54;

Galaxy F14/F23/F54;

Galaxy XCover 5/6 Pro;

Galaxy Tab S8/S9 (включая версии «Plus», «Ultra» и «FE»);

Galaxy Tab A7/A7 Lite.

Если вашего устройства нет в списке, то с высокой долей вероятности оно не получит One UI 6. К примеру, это касается флагманов серии Galaxy S20, для которых поддержка продолжится только в рамках обновлений патчей безопасности. Но могут быть исключения, так что надежда умирает последней.

Когда выйдет One UI 6

Информация о дате выхода One UI 6 с конкретными датами появилась на европейском форуме Samsung. Один из модераторов выложил список, в который вошли три десятка устройств, и указал точные сроки релиза. В нем представлены не все модели, а лишь смартфоны и планшеты, претендующие на получение обновление до конца 2023 года. Список на 2024 год пока не обнародован.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

One UI 6 на Galaxy S23

На смартфонах серии Galaxy S23 оболочка One UI 6 доступна начиная с 30 октября. Именно в этот день Samsung начала распространение стабильной версии своей прошивки, и не удивительно, что первыми ее получили актуальные флагманы.

Не переживайте, если на вашем Galaxy S23 нет One UI 6. Samsung распространяет апдейт волнами не только в зависимости от модели устройства, но и в зависимости от региона в настройках устройства. Но, как сообщают пользователи, One UI 6 в России вышла и доступна для скачивания начиная с 6 ноября.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Дата выхода One UI 6 для других устройств

Большинство устройств из списка получили точные даты выхода One UI 6.0, однако для некоторых из них обозначены только приблизительные сроки с шагом в одну неделю. Также не забывайте о региональных волнах. Полный список устройств с датами представлен ниже:

Galaxy A34 5G и A54 5G — 13.11.2023;

Galaxy Z Flip5 и Fold5 — 13.11.2023;

Galaxy S22 (включая «Plus» и «Ultra») — 15.11.2023;

Galaxy S23 FE — 20.11.2023;

Galaxy S21 (включая «Plus», «Ultra» и «FE») — 20.11.2023;

Galaxy Z Flip4 и Fold4 — 20.11.2023;

Galaxy A14 5G — до 20.11.2023;

Galaxy A13 5G, A33 5G и A53 5G — 20.11.2023;

Galaxy A23 5G, A52 и A52s 5G — 27.11.2023;

Galaxy Z Flip3 и Fold3 — 27.11.2023;

Galaxy A14 и A52 5G — до 27.11.2023;

Galaxy Tab A7 Lite — до 27.11.2023;

Galaxy A72 — 30.11.2023;

Galaxy A04s — 4.12.2023;

Galaxy XCover 5 — 8.12.2023.

Очевидно, список далеко не полный, ведь в нем отсутствуют флагманские планшеты Galaxy Tab и смартфон Galaxy A73, которые вряд ли получат обновление позже своих более дешевых собратьев. Кроме того, помните, что представленные выше даты актуальны только для европейских стран.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как установить One UI 6

Скачать One UI 6 можно по воздуху, воспользовавшись настройками своего Samsung:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Обновление ПО», а затем — «Загрузка и установка». В случае обнаружения апдейта нажмите «Установить сейчас».

Если обновления нет, а сроки уже поджимают, вы можете изменить регион Samsung. Об этом мы подробно рассказывали в тексте про добавление карт МИР в Samsung Pay.