Стало известно, когда выйдет One UI 6 для твоего Samsung. Смотри и добавляй в календарь

В октябре компания Samsung представила оболочку One UI 6, рассказав много интересного о новых фишках системы. Все бы ничего, но о точной дате выхода свежей прошивки не было сказано ни слова. В отличие от Apple, Samsung не может доставить обновление на все устройства сразу, а потому апдейт приходит волнами. Но теперь карты раскрыты и нам известно, когда выйдет One UI 6 для вашего смартфона или планшета. Ищите устройство в списке и добавляйте дату в календарь!
Содержание
Кто получит One UI 6
Сначала разберемся, стоит ли вам вообще ждать обновление. Возможно, вашего смартфона или планшета нет в списке поддерживаемых устройств, и тогда все ожидания будут бессмысленны. Вот, кто получит One UI 6:
- Galaxy S21/S22/S23 (включая версии «Plus», «Ultra» и «FE»);
- Galaxy Z Fold3/Fold4/Fold5;
- Galaxy Z Flip3/Flip4/Flip5;
- Galaxy A04s/A13/A14/A23/A24/A33/A34/A52/A52s/A53/A54/A72/A73;
- Galaxy M23/M33/M53/M54;
- Galaxy F14/F23/F54;
- Galaxy XCover 5/6 Pro;
- Galaxy Tab S8/S9 (включая версии «Plus», «Ultra» и «FE»);
- Galaxy Tab A7/A7 Lite.
Если вашего устройства нет в списке, то с высокой долей вероятности оно не получит One UI 6. К примеру, это касается флагманов серии Galaxy S20, для которых поддержка продолжится только в рамках обновлений патчей безопасности. Но могут быть исключения, так что надежда умирает последней.
Когда выйдет One UI 6
Информация о дате выхода One UI 6 с конкретными датами появилась на европейском форуме Samsung. Один из модераторов выложил список, в который вошли три десятка устройств, и указал точные сроки релиза. В нем представлены не все модели, а лишь смартфоны и планшеты, претендующие на получение обновление до конца 2023 года. Список на 2024 год пока не обнародован.
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One UI 6 на Galaxy S23
На смартфонах серии Galaxy S23 оболочка One UI 6 доступна начиная с 30 октября. Именно в этот день Samsung начала распространение стабильной версии своей прошивки, и не удивительно, что первыми ее получили актуальные флагманы.
Не переживайте, если на вашем Galaxy S23 нет One UI 6. Samsung распространяет апдейт волнами не только в зависимости от модели устройства, но и в зависимости от региона в настройках устройства. Но, как сообщают пользователи, One UI 6 в России вышла и доступна для скачивания начиная с 6 ноября.
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Дата выхода One UI 6 для других устройств
Большинство устройств из списка получили точные даты выхода One UI 6.0, однако для некоторых из них обозначены только приблизительные сроки с шагом в одну неделю. Также не забывайте о региональных волнах. Полный список устройств с датами представлен ниже:
- Galaxy A34 5G и A54 5G — 13.11.2023;
- Galaxy Z Flip5 и Fold5 — 13.11.2023;
- Galaxy S22 (включая «Plus» и «Ultra») — 15.11.2023;
- Galaxy S23 FE — 20.11.2023;
- Galaxy S21 (включая «Plus», «Ultra» и «FE») — 20.11.2023;
- Galaxy Z Flip4 и Fold4 — 20.11.2023;
- Galaxy A14 5G — до 20.11.2023;
- Galaxy A13 5G, A33 5G и A53 5G — 20.11.2023;
- Galaxy A23 5G, A52 и A52s 5G — 27.11.2023;
- Galaxy Z Flip3 и Fold3 — 27.11.2023;
- Galaxy A14 и A52 5G — до 27.11.2023;
- Galaxy Tab A7 Lite — до 27.11.2023;
- Galaxy A72 — 30.11.2023;
- Galaxy A04s — 4.12.2023;
- Galaxy XCover 5 — 8.12.2023.
Очевидно, список далеко не полный, ведь в нем отсутствуют флагманские планшеты Galaxy Tab и смартфон Galaxy A73, которые вряд ли получат обновление позже своих более дешевых собратьев. Кроме того, помните, что представленные выше даты актуальны только для европейских стран.
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Как установить One UI 6
Скачать One UI 6 можно по воздуху, воспользовавшись настройками своего Samsung:
- Откройте настройки устройства.
- Перейдите в раздел «Обновление ПО», а затем — «Загрузка и установка».
- В случае обнаружения апдейта нажмите «Установить сейчас».
Если обновления нет, а сроки уже поджимают, вы можете изменить регион Samsung. Об этом мы подробно рассказывали в тексте про добавление карт МИР в Samsung Pay.