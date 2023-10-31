Samsung выпустила ONE UI 6. Что нового и на какие телефоны можно установить

Обновление операционной системы всегда является каким-то рубежом. Для некоторых пользователей это сродни покупке нового смартфона, ведь их устройство получает новые функции и начинает работать иначе. Все это заставляет ждать новую операционную систему и с ее приближением следить за любыми новостями. Сейчас все мы ждем выхода Android 14 для того или иного смартфона. Пользователи Google Pixel дождались этого раньше остальных. А теперь пришло время обновляться тем, кто в последние годы покупал смартфоны Samsung. Пока обновление доступно не всем, но начало положено, и через довольно короткое время она прокатится на многие модели. Обсудим, что в ней нового, интересного и перспективного.

Вышла One UI 6 на Android 14

Перед тем, как южнокорейская компания выпустила новинку, мы видели нескольких раундов бета-обновлений. И вот теперь One UI 6 здесь. Обновление принесет Android 14 на соответствующие смартфоны и планшеты Galaxy, приведя их в соответствие с остальной платформой Android и добавив несколько собственных функций.

Первыми устройствами, получившими стабильную версию One UI 6, стали флагманы серии Galaxy S23. Другие флагманские телефоны и планшеты также должны получить обновление в ближайшие дни и недели.

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Можно ли скачать One UI 6

По имеющимся данным, обновление имеет номер версии S916BXXU3BWJM и в настоящее время распространяется в нескольких странах, включая Германию, Великобританию, Норвегию, Финляндию и другие. В ближайшее время обновление будет распространено и в других местах.

Программное обеспечение основано на One UI 6 Beta 9, что означает, что Samsung не внесла существенных изменений по сравнению с последней выпущенной бета-версией. Для тех, кто уже участвовал в программе тестирования One UI 6 Beta обновление будет весить около 350 МБ. Для обычных пользователей оно будет значительно более крупным. Скачать придется уже около 3 ГБ.

Перед выпуском стабильной версии Samsung тщательно протестировала обновление в девяти бета-версиях. Обновление содержит октябрьский патч безопасности 2023, хотя мы ожидали, что Samsung выпустит уже ноябрьский патч. Впрочем, до этого дело тоже дойдет, но чуть позже.

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Как установить новую One UI 6 на Samsung

Чтобы обновить Samsung Galaxy S23 или другой смартфон Galaxy до One UI 6, пользователю нужно будет выполнить следующие действия.

Убедиться, что заряд батареи составляет более 50%, чтобы не прерывать процесс обновления Для загрузки этого большого обновления также потребуется стабильное подключение к сети Wi-Fi или сотовой сети. За этим надо следить, ведь если нет большого пакета трафика, скачивание 3 ГБ может ударить по бюджету Когда обновление будет готово, надо будет перейти в меню Настройки > Обновление ПО > Загрузить и установить, чтобы проверить наличие обновления Если обновления пока нет, стоит немного подождать, ведь Samsung распространяет обновление поэтапно. Если вы не увидите возможность обновления, проверь его через несколько дней

Что нового в One UI 6

В One UI 6 появилось множество изменений и новых возможностей. К основным из них можно отнести:

Новый шрифт и более простые надписи на значках

Новые виджеты «Погода» и «Камера»

Новые настройки экрана блокировки

Переработаны быстрые настройки и панель уведомлений

Более богатые данные в приложении «Погода»

Новый стиль эмодзи в клавиатуре Samsung Keyboard

Изменения в приложении «Камера»

Улучшена многозадачность в приложении «Галерея»

Функция Bixby Text Call теперь поддерживает больше языков

Новая функция Auto Blocker блокирует установку приложений из неавторизованных магазинов приложений

Режимы напрямую привязаны к экрану блокировки

Самих изменений намного больше и все они будут перечислены, когда ваш конкретный телефон получит возможность установки новой версии операционной системы. Уже сейчас почитать о них можно на официальном сайте Samsung.

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Совсем скоро нас ждут новые анонсы Android 14 для смартфонов других производителей, но именно Samsung предлагает ее для большого количества устройств. Многие другие модели получат ее, только если они были выпущены в прошлом году. И как правило, чем дешевле смартфон, тем дольше приходится ждать его владельцам.