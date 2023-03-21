Как обойти санкции и добавить карту Мир в Samsung Pay, если смартфон ввезен параллельным импортом

В начале прошлого года компания Samsung перестала поставлять новые устройства в Россию. Во всяком случае официально. Параллельный импорт продолжает работать, а смартфоны серии Galaxy S23 в нашей стране появились даже раньше, чем в других странах, но есть нюанс. Все поставляемые в Россию устройства предназначены для других рынков. С одной стороны, в этом нет никакой проблемы, ведь смартфоны, ввезенные по схеме параллельного импорта, поддерживают наши частоты 4G и вне зависимости от версии прошивки имеют русский язык на борту. Но все самое интересное начинается в момент, когда вы пытаетесь использовать карту Мир в Samsung Pay для совершения бесконтактных платежей.
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Работает ли Samsung Pay в России
Сразу скажу, что Самсунг Пей в России продолжает работать, о чем свидетельствует пресс-релиз, размещенный на официальном сайте Samsung. Правда, с 2022 года действует несколько ограничений, значительно усложняющих использование функции бесконтактной оплаты покупок.
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Во-первых, к Samsung Pay нельзя привязать карты платежных систем Visa и MasterCard, поскольку они прекратили работу в России. Во-вторых, добавить карту Мир на Самсунг можно только в том случае, если устройство предназначено для нашего региона. Но, как мы уже выяснили, с 2022 года смартфоны для России просто не выпускаются. И владельцы новых моделей часто жалуются, что не работает Самсунг Пей. Из-за этого DNS и другие магазины сопровождают страницы товаров следующим предупреждением:
В данном устройстве приложение Samsung Pay не поддерживает привязку карт Мир.
Можно подумать, что проблему удастся решить сменой региона Самсунг в настройках. Но нет. В смартфонах корейской компании платежная система привязана к коду прошивки, который присваивается устройству после схода с конвейера.
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Регионы прошивок Samsung
Итак, прошивке каждого смартфона Samsung присваивается код региона, для которого и предназначено устройство. В настройках своего гаджета вы можете найти четыре региональные принадлежности:
- CSC1 — активный регион, используемый для получения обновлений по воздуху;
- CSC2 — код для первой SIM-карты;
- CSC3 — код для второй SIM-карты;
- CSC4 — заводской регион.
Теперь поговорим о том, как узнать регион Самсунг. Для этого вам нужно взять смартфон в руки и сделать несколько простых шагов:
- Открыть настройки устройства.
- Перейти в раздел «Сведения о телефоне», а затем — «Сведения о ПО».
- Изучить содержание пункта «Версия ПО (регион/оператор)».
Здесь вы найдете код региона Samsung своего смартфона, который будет идти после названия модели (например, «SER/SER,SER/SER»). На устройствах, предназначенных для России и Беларуси, используется аббревиатура SER. Увидели ее? Значит, можете смело добавлять карту Мир в Samsung Pay, предварительно ознакомившись с информацией о поддерживаемых банках.
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Как добавить карту Мир в Samsung Pay
Без лишних манипуляций карты Мир в Самсунг регистрируются только на устройствах с кодом прошивки SER. Допустим, все сходится, и тогда для добавления нового платежного средства нужно воспользоваться инструкцией:
- Запустите Samsung Pay.
- Если вы открываете приложение впервые, сразу нажмите «Добавить карту». Если нет — перейдите в раздел «Оплата», после чего нажмите «+» и «Добавить».
- Отсканируйте карту камерой телефона или зарегистрируйте ее вручную, указав номер, имя и фамилию владельца, а также CVC-код. Нажмите «Далее».
- Согласитесь с условиями обслуживания.
- Подтвердите регистрацию, введя одноразовый код, который придет в виде СМС-сообщения на номер телефона, привязанный к карте.
- При необходимости создайте электронную подпись или нажмите «Позже».
Также не забудьте добавить Samsung Pay в качестве приложения по умолчанию и выбрать основную карту, если вы решили использовать несколько платежных средств.
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Что делать, если не работает Samsung Pay
Со сложностями вы столкнетесь при на смартфоне с иностранной прошивкой, где при добавлении платежного средства появляется сообщение о том, что в Самсунг Пей карта не поддерживается. Но у проблемы есть решение, которое заключается в изменении региона Samsung. На этом охотно пытаются заработать частные мастера с Avito. За свои услуги они просят от 500 до 5 000 рублей. Хороший бизнес, правда?
В официальных сервисах и магазинах менять регион вам откажутся. Но можно все сделать самостоятельно. Приготовьте компьютер, USB-кабель и будьте максимально внимательны:
- Скачайте программу SamFW и распакуйте архив с ней на своем компьютере.
- На Самсунге откройте звонилку и переведите его в тестовый режим, набрав *#0*#.
- В настройках телефона Samsung активируйте отладку по USB.
- Подключите смартфон к ПК, используя USB-кабель.
- Запустите приложение SamFW.
- Убедитесь, что ваш смартфон идентифицирован.
- Откройте вкладку «Test Mode».
- Напротив пункта «Change CSC» введите «SER», чтобы поменять регион на Россию.
- Нажмите кнопку «Change CSC».
Далее смартфон должен перезагрузиться. Если этого не произошло, через окно программы SamFW нажмите кнопку «Reboot». Некоторые пользователи отмечают, что порой изменение региона Samsung срабатывает не с первого раза, но в конечном итоге операция выполняется успешно. Проблема решена, и теперь вы можете платить телефоном Самсунг, не прибегая к помощи сторонних сервисов.