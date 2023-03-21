Как обойти санкции и добавить карту Мир в Samsung Pay, если смартфон ввезен параллельным импортом

В начале прошлого года компания Samsung перестала поставлять новые устройства в Россию. Во всяком случае официально. Параллельный импорт продолжает работать, а смартфоны серии Galaxy S23 в нашей стране появились даже раньше, чем в других странах, но есть нюанс. Все поставляемые в Россию устройства предназначены для других рынков. С одной стороны, в этом нет никакой проблемы, ведь смартфоны, ввезенные по схеме параллельного импорта, поддерживают наши частоты 4G и вне зависимости от версии прошивки имеют русский язык на борту. Но все самое интересное начинается в момент, когда вы пытаетесь использовать карту Мир в Samsung Pay для совершения бесконтактных платежей.

Работает ли Samsung Pay в России

Сразу скажу, что Самсунг Пей в России продолжает работать, о чем свидетельствует пресс-релиз, размещенный на официальном сайте Samsung. Правда, с 2022 года действует несколько ограничений, значительно усложняющих использование функции бесконтактной оплаты покупок.

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Во-первых, к Samsung Pay нельзя привязать карты платежных систем Visa и MasterCard, поскольку они прекратили работу в России. Во-вторых, добавить карту Мир на Самсунг можно только в том случае, если устройство предназначено для нашего региона. Но, как мы уже выяснили, с 2022 года смартфоны для России просто не выпускаются. И владельцы новых моделей часто жалуются, что не работает Самсунг Пей. Из-за этого DNS и другие магазины сопровождают страницы товаров следующим предупреждением:

В данном устройстве приложение Samsung Pay не поддерживает привязку карт Мир.

Можно подумать, что проблему удастся решить сменой региона Самсунг в настройках. Но нет. В смартфонах корейской компании платежная система привязана к коду прошивки, который присваивается устройству после схода с конвейера.

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Регионы прошивок Samsung

Итак, прошивке каждого смартфона Samsung присваивается код региона, для которого и предназначено устройство. В настройках своего гаджета вы можете найти четыре региональные принадлежности:

CSC1 — активный регион, используемый для получения обновлений по воздуху;

CSC2 — код для первой SIM-карты;

CSC3 — код для второй SIM-карты;

CSC4 — заводской регион.

Теперь поговорим о том, как узнать регион Самсунг. Для этого вам нужно взять смартфон в руки и сделать несколько простых шагов:

Открыть настройки устройства. Перейти в раздел «Сведения о телефоне», а затем — «Сведения о ПО». Изучить содержание пункта «Версия ПО (регион/оператор)».

Здесь вы найдете код региона Samsung своего смартфона, который будет идти после названия модели (например, «SER/SER,SER/SER»). На устройствах, предназначенных для России и Беларуси, используется аббревиатура SER. Увидели ее? Значит, можете смело добавлять карту Мир в Samsung Pay, предварительно ознакомившись с информацией о поддерживаемых банках.

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Как добавить карту Мир в Samsung Pay

Без лишних манипуляций карты Мир в Самсунг регистрируются только на устройствах с кодом прошивки SER. Допустим, все сходится, и тогда для добавления нового платежного средства нужно воспользоваться инструкцией:

Запустите Samsung Pay. Если вы открываете приложение впервые, сразу нажмите «Добавить карту». Если нет — перейдите в раздел «Оплата», после чего нажмите «+» и «Добавить». Отсканируйте карту камерой телефона или зарегистрируйте ее вручную, указав номер, имя и фамилию владельца, а также CVC-код. Нажмите «Далее». Согласитесь с условиями обслуживания. Подтвердите регистрацию, введя одноразовый код, который придет в виде СМС-сообщения на номер телефона, привязанный к карте. При необходимости создайте электронную подпись или нажмите «Позже».

Также не забудьте добавить Samsung Pay в качестве приложения по умолчанию и выбрать основную карту, если вы решили использовать несколько платежных средств.

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Что делать, если не работает Samsung Pay

Со сложностями вы столкнетесь при на смартфоне с иностранной прошивкой, где при добавлении платежного средства появляется сообщение о том, что в Самсунг Пей карта не поддерживается. Но у проблемы есть решение, которое заключается в изменении региона Samsung. На этом охотно пытаются заработать частные мастера с Avito. За свои услуги они просят от 500 до 5 000 рублей. Хороший бизнес, правда?

В официальных сервисах и магазинах менять регион вам откажутся. Но можно все сделать самостоятельно. Приготовьте компьютер, USB-кабель и будьте максимально внимательны:

Скачайте программу SamFW и распакуйте архив с ней на своем компьютере. На Самсунге откройте звонилку и переведите его в тестовый режим, набрав *#0*#. В настройках телефона Samsung активируйте отладку по USB. Подключите смартфон к ПК, используя USB-кабель. Запустите приложение SamFW. Убедитесь, что ваш смартфон идентифицирован. Откройте вкладку «Test Mode». Напротив пункта «Change CSC» введите «SER», чтобы поменять регион на Россию. Нажмите кнопку «Change CSC».

Далее смартфон должен перезагрузиться. Если этого не произошло, через окно программы SamFW нажмите кнопку «Reboot». Некоторые пользователи отмечают, что порой изменение региона Samsung срабатывает не с первого раза, но в конечном итоге операция выполняется успешно. Проблема решена, и теперь вы можете платить телефоном Самсунг, не прибегая к помощи сторонних сервисов.