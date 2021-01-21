Вышла новая версия Google Chrome с быстрой сменой паролей и улучшенной ночной темой

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Иван Кузнецов 0

Меня всегда удивляла продуктивность разработчиков Google Chrome. Мало того, что они умудряются выпускать обновления браузера раз в два месяца, так ещё и регулярно снабжают его новыми функциями. Даже для Android, который обновляется каждый месяц, нововведения выходят только один раз в год, хотя простор для творчества при разработке операционной системы явно шире, чем в случае с браузером. Но если совершенствование Android поисковый гигант уже давно переложил на сторонних производителей, то развитием Chrome занимается планомерно и самостоятельно. Достаточно посмотреть на Chrome 88.

Chrome 88

Chrome 88 с новыми функциями уже доступен для загрузки

Google пообещала разогнать Chrome в следующем обновлении. Снова

На этой неделе Google начала распространение Chrome 88 для мобильных и настольных операционных систем. Но если обычно содержимое обновлений браузера совпадает для разных платформ, то в этот раз всё вышло несколько иначе.

Что нового в Chrome 88

Проверка паролей

Теперь изменить пароль из Chrome будет намного проще и быстрее

Прежде всего, Google добавила в настольную версию Chrome инструмент быстрой смены паролей на сайтах. Я немного поторопился с написанием инструкции, но оттого она не менее актуальна, поэтому обязательно почитайте. Новая фишка сразу позволяет перейти к разделу сайта со сменой пароля, а не искать его самостоятельно. Стало прямо ну очень удобно. Жаль только, что на Android такой штуки нет – пока только на Windows и Mac.

Google позволит отключать синхронизацию в Chrome

Несмотря на то что в Chrome не было встроенного плагина Flash, по умолчанию браузер позволял включить отображение соответствующего контента. Однако с выходом Chrome 88 из его настроек исчез не только переключатель, но и как таковая поддержка этого стандарта. Теперь любой контент на Flash будет блокироваться в пассивном режиме.

Ночная тема в Google Chrome

Ночная тема

Обратите внимание на ползунок, который с выходом обновления стал темнее

Ночная тема в Chrome тоже претерпела небольшие преобразования. Дизайнеры Google обратили внимание на несогласованность некоторых элементов браузера. В частности, их смутило оформление ползунка прокрутки, который даже в ночном режиме оставался светлым. Поэтому было решено раскрасить его в тёмно-серый цвет, чтобы он не выделялся на общем фоне.

Google рассказала, что нового будет в следующем обновлении Chrome

В Chrome 88 разработчики Google продолжили ставить эксперименты над вкладками и добавили в экспериментальное меню новый флаг enable-tab-search, который позволяет искать по уже открытым страницам. Включить его можно в разделе chrome://flags. Благодаря ему можно будет удобно переключаться между веб-страницами, особенно если их открыто сразу много, например, 30-40 или больше.

Стоит ли обновлять Google Chrome

Поиск по вкладкам

В Chrome 88 появился поиск по вкладкам, но его нужно включить в экспериментальном меню

Chrome 88 распространяется постепенно, поэтому не удивляйтесь, если обновление до вас ещё не добралось. На десктопных платформах, как правило, апдейты устанавливаются автоматически, а вот на мобильных их нужно ставить либо вручную, либо заранее подключить механизм автообновления. Я настоятельно рекомендую включить его, чтобы не проверять доступные обновления вручную. Возможно, это на 1-2% снизит автономность устройства, но зато обеспечит вам комфорт и сэкономит время.

Как управлять Google Chrome командами в адресной строке

Стоит ли торопиться с установкой Chrome 88? Очевидно, что нет, но некоторые функции действительно выглядят достойными того, чтобы ради них обновить браузер на новую версию. Самое топовое нововведение, на мой взгляд, — это инструмент быстрой смены паролей, который перебрасывает вас к нужному разделу сайта, а полная блокировка Flash – по крайней мере, я на это надеюсь – сэкономить вашему компьютеру немного ресурсов.

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