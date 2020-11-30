Как управлять Google Chrome командами в адресной строке

Google отличается тем, что постоянно придумывает что-то новенькое для своих продуктов. В частности для браузера, который является чуть ли не самым популярным в мире. Не так давно вышло еще одно обновление, в котором много всякой мелочи, но есть функция, которая привлекает особенное внимания. Она позволяет управлять браузером не только через настройки и специальные меню, но и через адресную строку. Достаточно просто написать в ней то, что вам нужно, и вы сразу получите не только ответы на схожие запросы, но и предложение попасть в нужный пункт меню или и вовсе сразу сделать то, что вам требуется. Мне эта функция кажется главной в нынешней версии, и сейчас я расскажу о ней подробнее и поделюсь тем, как ей пользоваться.

Обновление Google Chrome

На прошлой неделе Google начала выпускать совершенно новый Chrome 87 для различных пользователей по всему миру. Новая версия Chrome содержит различные функции и улучшения, такие, как регулировка вкладок, улучшенный алгоритм обработки изображений и многое другое.

Пусть некоторые нововведения тоже значимы, но они не так сильно бросаются в глаза, как то, с чего я начал статью. Если вы уже установили свежее обновление, то вы, как и я, можете управлять различными действиями. Для этого надо лишь написать соответствующий запрос в адресной строке.

Как пользоваться новой функцией Google Chrome

С помощью функции действий Chrome Google расширил возможности пользователей с адресной строкой. Конечно, эти команды предопределены. Вы можете использовать эти команды для выполнения базовых функций. Некоторые из этих команд включают удаление истории, обновление браузера, запуск режима инкогнито, обновление информации о кредитной карте, редактирование паролей, перевод и многое другое.

Как видите, эти команды не требуют пояснений и довольно просты. То есть они сделаны так, чтобы каждый пользователь понял, как попасть в нужный пункт меню. Учитывая сложные настройки современных браузеров, это точно не будет лишним, и я уже не раз успел этим воспользоваться.

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На первый взгляд функция кажется такой, что вы не согласитесь с ее полезностью. Но уверяю вас, если вы хоть раз ее попробовали, то уже не перестанете ей пользоваться на регулярной основе.

Кроме функций доступа к настройкам меню, вы даже получите возможность выполнять вычисления и преобразовывать единицы измерения прямо в адресной строке. Действия Chrome покажут вам результат так, как в адресной строке отображаются ключевые слова при поиске. Затем вы можете нажать на результат, чтобы узнать о нем больше.

Какие команды можно прописать в адресной строке Google

На момент написания этой статьи большинство этих команд сосредоточены на безопасности и конфиденциальности. Можно ожидать, что Google добавит больше полезных команд в следующих обновлениях. Кроме этого, хотелось бы получить возможность добавления собственных настроек действий. То есть задавать то, что потом будет вызываться поисковым запросом. Например, как сценарии в системах умного дома.

Даже несмотря на то, что компании еще есть куда стремиться в этом направлении, но положенное начало не может не радовать. Я надеюсь, что Google не бросит идею на полпути и уцепится за ее перспективность.

Как включить функции адресной строки Chrome 87

Если вы еще не получили доступ к этой функции, скорее всего, ждать вам осталось не долго и обновление доберется до вас в ближайшие дни или даже часы. Более того, даже если у вас уже установлена версия Chrome 87, такая функция может быть не активирована у вас по-умолчанию. Вы все равно можете попробовать добавить ее через флаги. Для активации надо сделать следующее.

Введите chrome://flags в адресной строке Chrome, чтобы получить доступ к параметрам флагов.

Теперь найдите группу настроек Omnibox и активируйте два пункта.

Omnibox suggestion button row Omnibox pedal suggestions

Вот и все! Теперь вы включили действия в своем браузере Google Chrome. Вы можете попробовать, введя любую из заранее определенных команд, о которых я упомянул выше.

Мы уже давно привыкли к тому, что подобные вещи можно делать в смартфонах, голосовых ассистентах и прочих вспомогательных системах. И вот теперь такая функция постепенно добирается до всех систем.

Как обновить Гугл Хром

Нажать на иконку с тремя точками в верхнем правом углу

Отличтать до поля ”проверка безопасности”

Нажать ”проверить”

Дождаться результата анализа обновлений

Именно так приходилось действовать раньше, но такой путь был очевиден не для всех пользователей. Люди ищут это в настройках, переходят от раздела к разделу, после чего просто вводят запрос в поисковой строке. Раньше им надо было тратить время на то, чтобы открыть ссылки в выдаче, а теперь нужный ответ на запрос ”обновление Chrome” сразу появится в адресной строке, а вам надо будет просто перейти сразу в нужный пункт. Ну, круто же?