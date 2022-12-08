Apple подставила пользователей Android, сделав AirTag. Но защититься от слежки можно

Не знаю, как у вас, но у меня всегда складывалось впечатление, что в Apple считают пользователей Android людьми второго сорта. Не то из-за более низкой цены их смартфонов, не то из-за того, что Google Play не дотягивает до уровня App Store, не то из-за менее стабильной поддержки. Так или иначе, но в Купертино никогда особенно не рассматривали рынок Андроид-устройств как сколь-нибудь перспективный. В результате Apple Music стал первым и последним сервисом Apple, который вышел для этой платформы. А уж AirTag и вовсе стал устройством, будто бы намеренно выпущенным для того, чтобы насолить пользователям Android.

AirTag - это поисковый маячок, который позволяет отследить местоположение пропавших вещей. Его можно закрепить на ключах, положить в сумку или багаж и даже снабдить им велосипед, чтобы всегда знать, где они.

Как работает AirTag

Трекер имеет только встроенный Bluetooth-модуль, но использует обширную инфраструктуру из устройств Apple. Он передаёт им информацию о своём нахождении по зашифрованному каналу, а они уже транслируют её через интернет на iPhone реального владельца. Всё очень продвинуто и до ужаса просто, что сделало AirTag очень популярным устройством для слежки за людьми.

Чтобы избежать подобного применения, Apple добавила в iOS специальный механизм, который позволяет iPhone найти чужой AirTag и оповестить отслеживаемого. Но вот проблема — в ОС от Google такого инструмента нет. Поэтому, сколь бы долго метка ни провела под боком у владельца Android-смартфона, он никогда об этом не узнает. Разве что сам случайно обнаружит тег.

Слежка с помощью AirTag

Найти AirTag, который вам целенаправленно подкинули, может быть довольно сложно. Ведь, как правило, те, кто занимаются такими вещами, примерно представляют, как сделать так, чтобы вы не обнаружили устройство. Потому что его прячут порой в самые неочевидные места. Например, за приборную панель автомобиля, под обшивку багажника и даже клеят под днище.

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Так и было у семьи Ливингстонов из американского штата Орегон. Кейси и его жена купили подержанный автомобиль BMW для своего 16-летнего сына. Их сразу немного смутило, что в салоне передали им всего один ключ. Но мало ли что могло случиться с дубликатом, правда? Поэтому они согласились на покупку и благополучно забрали автомобиль. Вот только уже возле дома Айфоны оповестили их о возможном нахождении поблизости метки AirTag.

AirTag перемещается вместе с вами

Благодаря механизму позиционирования UWB Кейси всё-таки нашёл тег. Он обнаружил его в центральной консоли автомобиля. Правда, это ему не особо помогло, потому что на следующие сутки машину всё равно угнали, а обнаружилась она через несколько дней в канадском Ванкувере. Да и то только потому что водитель попал на ней в аварию. Как выяснилось, угонщик просто пришёл ночью к машине, открыл её своим ключом и уехал в неизвестном направлении.

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В дилерском центре рассказали Ливингстону, что приобрели автомобиль на аукционе. А AirTag не заметили, потому что сотрудник, осматривавший BMW, пользовался смартфоном на Android. То есть он в принципе не мог получить уведомления о нахождении поблизости отслеживающего устройства. Вернее, мог, но не имел соответствующего приложения, которое помогло бы ему.

Как найти AirTag — Android

А ведь такое приложение существует. Оно называется Tracker Detect, и разработала его сама Apple после сотен жалоб от пользователей Android, которые были полностью уязвимы перед слежкой при помощи AirTag. Благодаря это утилите любой Андроид-смартфон может получить инструмент, который позволяет Айфонам обнаруживать метки, чтобы успеть избавиться от них и предотвратить слежку.

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Жаль, что в пассивном режим Tracker Detect не работает. То есть вы сможете обнаружить AirTag с помощью этого приложения, только если сами заподозрите, что он может быть поблизости. Но лучше так, чем совсем никак. Правда?

Скачайте приложение Tracker Detect из Google Play;

Запустите его и дайте требуемые разрешения;

Нажмите на кнопку Scan в нижней части экрана;

Если AirTag обнаружился, нажмите Play Sound, чтобы трекер издал звук и вы могли его найти;

Поднесите его к смартфону, чтобы считать NFC-модулем зашитую в него информацию;

Открутите заднюю крышку и извлеките батарейку для отключения тега.

Поиск AirTag на Андроид

Несмотря на ограниченную функциональность Tracker Detect по сравнению со встроенным инструментом поиска AirTag в iOS, его лучше всё-таки иметь про запас. Приложение почти ничего не весит, поэтому просто установите его себе на смартфон, и пусть оно ждёт своего часа. Даже если вы уверены, что конкретно вы никому неинтересны и никому в голову не придёт отслеживать вас, базовые соображения безопасности указывают на то, что лучше перебдеть, чем недобдеть.

Скачать Tracker Detect

AirTag стоит так дёшево, а работает так примитивно, что его можно подкинуть буквально кому угодно. Зачем — дело десятое. Всё, что от вас требуется — скачать приложение и время от времени проверять пространство вокруг себя. Похоже на паранойю, согласен. Но вина за неё лежит не на вас, а на Apple, которая в принципе создала такое устройство, которое может не только помогать, но даже ломать судьбы. Наша задача — всего лишь не допустить этого.