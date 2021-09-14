Ну как же так? Xiaomi выдала чужой электромобиль за свой

Так ли важно, кто и что нарисовал, когда показывал свой продукт на презентации? Многим может показаться, что принципиально это ничего не меняет. Но когда мы видим, как компания демонстрирует свой еще не вышедший продукт и при этом показывает нам изображение чужого подобного продукта, к ней возникают некоторые вопросы. Именно так и получилось в этот раз. Модель, которую Xiaomi продемонстрировала как свой собственный электромобиль, оказалась совершенно другой машиной. Неужели Xiaomi настолько нагло решила воспользоваться чужим дизайном? Или может быть нас хотели обмануть? А может, вообще все не так плохо и мы просто все неправильно поняли?

Электромобиль Xiaomi

Наверняка вы помните, как весной этого года на большой презентации, которую даже пришлось разделить на два дня, компания Xiaomi рассказал о том, что она готовится к производству собственного электромобиля. Было достаточное на тот момент количество подробностей, которые рассказывали нам, как она это делает, сколько денег вкладывает и когда планирует выпустить машину. Через некоторое время после презентации Лей Цзюнь даже рассказал, сколько примерно будет стоит это транспортное средство.

Но, если бы мы только тогда поговорили бы об этом и больше не возвращались к теме, то все уже давно забыли бы об этом. Поэтому Xiaomi и решила напомнить о готовящемся продукте. Думаю, вы уже догадались, что именно тут и произошел прокол.

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Кто делает электромобили для Xiaomi

В начале этого месяца компания решила, что интерес начал затухать и его надо подогреть. В результате мы узнали, что гигант в мире электроники создал подразделение, которое должно заниматься вопросами создания электромобиля. Оно получило название Xiaomi EV и будет главным разработчиком автомобиля с кузовом типа седан и логотипом MI на передней и задней частях.

Пока все красиво и правильно, но спустя несколько дней после этого в социальных сетях появилось изображение, на котором показаны очертания будущей машины. Вот тут-то и случился прокол. Оказалось, что рендер, размещенный компанией, оказался подозрительно похож на концепт Maven стартапа Weltmeister. Да что там похож… Это он и был.

Естественно, в такой ситуации Xiaomi ничего не оставалось, кроме как удалить данное изображение, но все мы знаем, что Интернет помнит все, и журналисты успели сделать скриншоты, на которых показана ”новинка”.

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Позже издание ”Китайские автомобили” распространило информацию о том, что компания просто опубликовала самый красивый рендер из тех, что подготовили фанаты марки, даже не зная, что на самом деле это плагиат. Тот, кто видел концепт раньше, просто не мог не узнать его в ”новинке от Xiaomi”. У него слишком много характерных технических и дизайнерских особенностей, включая выдвижные камеры, заменяющие зеркала, аэродинамический кузов и утопленные ручки дверей.

Чем Xiaomi отличается от Maven

Единственное отличие от Maven, которое едва ли сможет сбить с толку фанатов автопрома, это шильдики с логотипом ”MI”. Именно их пририсовали этому концепту на капоте и на задней части. Больше отличий не было.

Изначально Maven был концептом, который представили в прошлом году. Этот автомобиль еще не стал серийным, но по заверениям производителя, ждать этого осталось недолго. Если верить заявленным характеристикам, то машина может проезжать на одной зарядке до 800 километров и у нее есть автопилот.

Представители Weltmeister пока никак не отреагировали на произошедшее, хотя имели на это полное право. Возможно, реакция в ближайшее время все же будет, но вряд ли все это выльется во что-то серьезное.

Ошибка Xiaomi

Куда интереснее то, как в Xiaomi смогли так ошибиться. Даже если это действительно просто рендер, присланный фанатами марки, такие просчеты все равно недопустимы. Если компания собирается производить автомобили, то должна быть как минимум в курсе того, что происходит у конкурентов, и разбираться в тенденциях и новинках.

Даже если фото публиковал кто-то из обычных работников, он все равно должен был согласовать публикацию с кем-то, кто лучше разбирается в моделях конкурентов. Все это не говорит о том, что компания не сможет собрать качественный электромобиль, но накладывает не самый хороший отпечаток на Xiaomi. Это как если бы какая-нибудь крупная компания, например, Panasonic решила выпускать планшеты и разместила фотографию iPad. В общем, получилось не смертельно, но очень неприятно. Внимательнее надо быть.