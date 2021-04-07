Xiaomi скоро выпустит электромобиль за 1 или 3 миллиона рублей

Электромобили стали настоящим трендом среди компаний, занимающихся сферой высоких технологий. Уже подтвердили участие в проектах или ”засветились” в разработках такие компании, как Apple, Huawei, Nvidia, Alibaba и многие другие. Некоторые компании специально создаются под проект разработки электрокаров. Естественно, было логичным, что к этому списку рано или поздно присоединится амбициозная Xiaomi, которая своими силами или силами партнеров производит, кажется, уже все. Иногда действительно возникает ощущение, что не осталось такого продукта, который так или иначе не связан с компанией Лэй Цзюня. О подготовке электромобиля он заявил официально, а теперь дал некоторые уточнения о том, чего от него ждать.

Лэй Цзюнь об электромобиле Xiaomi

Вчера основатель и руководитель компании Xiaomi провел личную прямую трансляцию. На ней обсудили много разных тем, но особняком среди них стояли разговоры о грядущем электромобиле.

Лэй Цзюнь сказал, что первым автомобилем Xiaomi будет либо седан, либо внедорожник с ценовым диапазоном от 100 000 до 300 000 юаней (примерно от 15 000 до 45 000 долларов США или примерно от 1,1 до 3,4 миллиона рублей). Лэй Цзюнь также сказал, что новый круглый логотип больше подходит для автомобильных марок, чем предыдущий. Но они изменили дизайн логотипа прежде, чем принять решение об автомобилях Xiaomi.

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Напомню, что на презентации новых продуктов, которая прошла на прошлой неделе, компания показала новый логотип, который теперь имеет скрученные края и стал не просто более современным, но еще и более элегантным. Он даже стал больше соответствовать природным очертаниям, ведь угловатые квадратные формы редко встречаются в окружающей среде.

Кондиционер электромобиля Xiaomi

Лэй Цзюнь так же добавил, что в будущем машины компании будут поставляться с особыми системами кондиционирования. Они будут не только охлаждать и очищать ”забортный” воздух, но и смогут его увлажнять и бороться со смогом. Правда, пока непонятно, какой смог имелся в виду — городской или от курящего в салоне автомобиля человека.

Перед тем, как провести прямую трансляцию, Лэй Цзюнь запустил на Weibo опрос о грядущих автомобилях. Он поинтересовался, следует ли им использовать бренд Xiaomi на автомобильных продуктах компании, какую категорию автомобилей они должны выпустить в первую очередь, какие ценники аудитория посчитает приемлемыми.

В результате большинство пользователей думают, что первый автомобиль Xiaomi не должен быть домом на колесах или спортивным автомобилем, а две трети пользователей выбирают ценник более 100 000 юаней (примерно 1,1 миллиона рублей). Но вот с использованием логотипа или торговой марки пользователи так и не смогли определиться. От себя я могу добавить, что готов был бы рассмотреть покупку китайского электромобиля, имеющего отношение к Xiaomi, но не уверен, что называть его маркой телефонов было бы хорошей идеей.

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Будет ли Xiaomi делать электромобили

Теперь Xiaomi уже не может отступать, так как о запуске работы над электромобилем было заявлено официально. Если компания решит отступить, это может очень негативно сказаться на ее репутации и доверии фанатов.

Напомню, о намерениях создать свой электромобиль Xioami заявила на презентации в начале прошлой недели. На ней же нам показали новые смартфоны Xiaomi Mi 11i, Mi 11 Lite, Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. Так же презентация принесла нам новый Xiaomi Mi Band 6 с безрамочным экраном, крутую беспроводную зарядку и первый складной телефон компании — Xiaomi Mi Mix Fold.

Сколько денег Xiaomi вложит в разработки машины

На презентации Лэй Цзюнь много говорил о том, куда стремится компания, и рассказал, что она планирует вложить 10 миллиардов долларов в течение 10 лет. На первом этапе инвестиции составят сразу 1,53 миллиарда долларов. Кроме этого, руководитель добавил, что готов поставить все на свою репутацию и ”выйти на поле битвы и сражаться за Xiaomi”.

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Все мы понимаем, что разработать автомобиль с нуля будет сложно даже для такой компании, как Xiaomi. Скорее всего, ей придется заручиться поддержкой кого-то из автопроизводителей, чтобы получить базу, которая и будет использоваться для размещения элементов питания и прочей электроники.

Ранее даже ходили слухи, что Xiaomi купит производителя электромобилей NIO, но в этом случае компания не говорила бы о необходимости регулярных инвестиций, а объявила бы о слиянии. Поэтому я ставлю на собственные разработки в сотрудничестве с кем-то из китайских производителей автомобилей.