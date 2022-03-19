Telegram заблокировали в Бразилии по очень странной причине. Возможно ли такое в России

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Артем Сутягин 0

”Блокировка Telegram”, ”Telegram могут заблокировать” и так далее. Как часто мы видим такие слова в заголовках. Формально в России даже была блокировка этого мессенджера, если вы помните. Пару лет назад официально он был недоступен и многие находили способы пользоваться Telegram через VPN и прокси. Но сейчас история не об этом, а о том, как Telegram заблокировали по-настоящему. И пусть это произошло не в России, а в Бразилии, но история от этого не становится менее интересной, ведь повод для блокировки был довольно странным. Возможно, был повод, но куда интереснее думать, что виновато просто разгильдяйство.

Telegram

Блокировки приложений являются нормой, но крупный мессенджер — это другое дело.

Блокировка Telegram в Бразилии

Наверняка, у вас было такое, что вы открываете электронную почту, и там висят непрочитанными важные письма. История, которая развернулась сейчас, напоминает что-то подобное, но только на более глобальном уровне.

Похоже, у нас возникла проблема с перепиской по электронной почте между нашими корпоративными адресами telegram.org и Верховным судом Бразилии — сказал Павел Дуров, объясняя то, почему его компания не смогла удалить данные, запрос на которые ей отправляли.

Почему заблокировали Телеграм

Для этого существует специальный адрес электронной почты. Но представители суда отправили данные куда-то не туда, а Telegram как-то их пропустил, и теперь его блокируют на территории Бразилии. Впрочем, суд может отменить свое решение, если будет доказано, что запрос был проигнорирован неумышленно, а руководство мессенджера выполнит требования представителей закона.

Павел Дуров

Павел Дуров создал отличный мессенджер, но поддержание его работы — отельное искусство.

Что сделал Telegram для снятия блокировки

Компания заявляет, что нашла эти электронные письма (подразумевая, что старый адрес, по крайней мере, работал, что делает еще более странным то, что письма каким-то образом были пропущены). Теперь она пытается исправить ситуацию и договориться. Запрет имеет много политического контекста, связанного с обвинениями в том, что Telegram способствует распространению дезинформации. Но Telegram уверяет, что это именно ошибка обработки почты, а не отказ от сотрудничества и обеспечения чистоты мессенджера.

Учитывая, что Павел Дуров и сама компания принесли извинения Верховному суду Бразилии, почти не вызывает сомнений, что проблема действительно была связана с ошибкой и/или человеческим фактором. Сам Павел написал большое письмо с объяснением ситуации.

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Сейчас решение суда выполнено и формально проблема должная быть улажена. Так же руководство мессенджера предложило в будущем отправлять запросы на удаление контента на специальный адрес электронной почты. Его отправляли и ранее, но суд использовал старый адрес электронной почты общего назначения.

Бразилия довольно большой рынок для Telegram и насчитывает десятки миллионов пользователей. Поэтому Дуров в своем письме обратился с просьбой дать время для того, чтобы назначить отдельного представителя, который будет заниматься вопросами взаимодействия с органами власти. Так можно будет избежать повторения подобной ситуации.

Telegram

Telegram с каждым годом пользуется все больше людей и это заслужено.

Задержки в исполнении запросов неудивительны, так как в свете последних событий у цензоров мессенджера появилось огромное количество работы. Но руководство мессенджера не оспаривает необходимость модерации и идет на встречу.

Будет ли в России работать Telegram

Вопрос блокировки мессенджера в России обсуждается постоянно. Но если пару лет назад были попытки полной блокировки, то теперь ситуация изменилась. Более того, многие государственные учреждения завели там официальные аккаунты.

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Это говорит о явном улучшении отношений между Telegram и нашей страной. Пусть это только бизнес, но результат есть. Говорили, что мессенджер договорился с органами исполнительной власти о сотрудничестве, но его представители не раз это отрицали.

Пусть в этом вопросе пока слишком много всего непонятного, но пока можно быть спокойным за его судьбу. На данном этапе ожидать блокировки Telegram не стоит. Даже если произойдет что-то вроде того, что мы видели в Бразилии, то это будет временной мерой и ситуация будет исправлена довольно быстро.

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