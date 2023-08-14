Xiaomi запретила установку приложения Telegram на некоторые смартфоны

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Иван Кузнецов

Telegram является одним из важнейших приложений, установленных на наши с вами устройства. Даже если параллельно кто-то из нас пользуется Ватсапом или, прости господи, Вайбером, для большинства именно мессенджер Павла Дурова остаётся основным средством общения в интернете. Он логичен, удобен и, судя по всему, неподцензурен, и именно благодаря этому стало возможно такое явление, как телеграм-каналы, где инсайдеры, аналитики и политологи разной степени паршивости публикуют свои мысли и сливы. Жаль, что владельцам некоторых смартфонов Xiaomi всё это больше не светит.

Xiaomi запретила установку приложения Telegram на некоторые смартфоны. Telegram нельзя установить только на Xiaomi с китайской прошивкой. Фото.

Telegram нельзя установить только на Xiaomi с китайской прошивкой

Не устанавливается Телеграм

На минувшей неделе в интернете стали появляться жалобы от пользователей смартфонов Сяоми на невозможность использования Telegram. Операционная система MIUI просто блокирует попытки установить приложение, мотивируя это тем, что оно не прошло проверку безопасности Xiaomi.

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Это приложение не прошло проверку безопасности Xiaomi. Вы пытаетесь установить мошенническое приложение, приложение с вредоносной функциональностью или вредоносным содержимым, что несёт высокие риски для вашей безопасности, — говорится в уведомлении, которое появляется на этапе установки Telegram.

Это приложение заблокировано в целях защиты

Такое оповещение появляется вне зависимости от источника загрузки приложения. Даже если просто скачать установочный файл с официального сайта Telegram, смартфон всё равно не даст установить его. То есть это никакая не ошибка, и MIUI действительно считает мессенджер вредоносным приложением.

Это приложение заблокировано в целях защиты. Вот такое оповещение вы получите при попытке установить Телеграм на китайский аппарат. Фото.

Вот такое оповещение вы получите при попытке установить Телеграм на китайский аппарат

Обойти ограничение на установку фактически невозможно. Смартфон не пришлёт уведомление об опасности приложения только при отключенном интернете. Однако как только сеть снова появится и аппарат установит соединение с серверами Xiaomi, Telegram будет незамедлительно удалён.

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В данный момент проблема существует только на аппаратах, использующих китайскую версию MIUI. Они продаются исключительно на территории материкового Китая, однако в России, куда они попадают через АлиЭкспресс или продавцов на маркетплейсах, они тоже пользуются популярностью из-за более низкой цены.

Чем китайская MIUI отличается от глобальной

У нас была большая статья с разбором, как понять, что у вас установлена китайская версия MIUI. По факту ничего сложного там нет. Другое дело, что одна прошивка легко меняется на другую, и продавцы обычно перепрошивают аппараты, которые поставляют за пределы Китая, дабы обеспечить их поддержкой международных сервисов, включая Google Play.

Чем китайская MIUI отличается от глобальной. Без интернета Телеграм вы установите, но как только сеть вернётся, он удалится сам. Фото.

Без интернета Телеграм вы установите, но как только сеть вернётся, он удалится сам

Таким образом оснований для того, чтобы переживать, я не вижу. Проблемы с установкой Telegram не могут возникнуть на глобальной версии MIUI, даже если сам смартфон предназначен исключительно для рынка Китая. Да, вы будете ограничены в установке обновлений по воздуху. Но мессенджер сможете поставить без каких-либо затруднений, вне зависимости от источника.

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Сейчас в интернете ведётся много дискуссий на тему того, запретит ли Xiaomi установку Telegram на глобальной версии MIUI. Откровенно говоря, поверить в это довольно сложно. Уж скорее сам мессенджер снова подвергнется блокировкам, чем производитель сделает так, чтобы его было невозможно установить во всём мире.

Запретят ли Телеграм в России

Запретят ли Телеграм в России. На глобальной прошивке MIUI Телеграм работает исправно и без проблем. Фото.

На глобальной прошивке MIUI Телеграм работает исправно и без проблем

На это есть как минимум три причины:

  • Telegram — один из самых популярных мессенджеров за пределами Китая. Заблокировав его установку, Xiaomi может сильно подпортить свою репутацию и даже спровоцировать отток пользователей.
  • В Китае практика блокирования всего и вся поставлена на поток, и вполне возможно, что в стране решили запретить ещё и Telegram в довесок ко многим зарубежным сервисам, включая Google.
  • Telegram доступен в Google Play и даже в российском сегменте собственного магазина приложений Xiaomi, поэтому представить, что компания возьмёт и заблокирует общедоступное приложений, просто невозможно.

Впрочем, Telegram могут начать блокировать на государственном уровне. Слишко много неподцензурного контента там стало появляться, а в отсутствие возможности влиять на него и его авторов власти могут запросто принять решение об ограничении работы мессенджера. Всё-таки, как ни крути, но блокировка существенно урезает охваты.

Скачать Telegram

Большинство пользователей, которые не могут работать с прокси-серверами, будут вынуждены оставить Telegram и уйти на другие платформы, даже если сохранится способ обойти блокировку при помощи SOCKS5. Раньше многие из тех, кто хотел сохранить доступ к мессенджеру, так и делали. Но справиться с установкой прокси, к сожалению, смогут не все.

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