Xiaomi запретила установку приложения Telegram на некоторые смартфоны

Telegram является одним из важнейших приложений, установленных на наши с вами устройства. Даже если параллельно кто-то из нас пользуется Ватсапом или, прости господи, Вайбером, для большинства именно мессенджер Павла Дурова остаётся основным средством общения в интернете. Он логичен, удобен и, судя по всему, неподцензурен, и именно благодаря этому стало возможно такое явление, как телеграм-каналы, где инсайдеры, аналитики и политологи разной степени паршивости публикуют свои мысли и сливы. Жаль, что владельцам некоторых смартфонов Xiaomi всё это больше не светит.

Не устанавливается Телеграм

На минувшей неделе в интернете стали появляться жалобы от пользователей смартфонов Сяоми на невозможность использования Telegram. Операционная система MIUI просто блокирует попытки установить приложение, мотивируя это тем, что оно не прошло проверку безопасности Xiaomi.

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Это приложение не прошло проверку безопасности Xiaomi. Вы пытаетесь установить мошенническое приложение, приложение с вредоносной функциональностью или вредоносным содержимым, что несёт высокие риски для вашей безопасности, — говорится в уведомлении, которое появляется на этапе установки Telegram.

Это приложение заблокировано в целях защиты

Такое оповещение появляется вне зависимости от источника загрузки приложения. Даже если просто скачать установочный файл с официального сайта Telegram, смартфон всё равно не даст установить его. То есть это никакая не ошибка, и MIUI действительно считает мессенджер вредоносным приложением.

Обойти ограничение на установку фактически невозможно. Смартфон не пришлёт уведомление об опасности приложения только при отключенном интернете. Однако как только сеть снова появится и аппарат установит соединение с серверами Xiaomi, Telegram будет незамедлительно удалён.

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В данный момент проблема существует только на аппаратах, использующих китайскую версию MIUI. Они продаются исключительно на территории материкового Китая, однако в России, куда они попадают через АлиЭкспресс или продавцов на маркетплейсах, они тоже пользуются популярностью из-за более низкой цены.

Чем китайская MIUI отличается от глобальной

У нас была большая статья с разбором, как понять, что у вас установлена китайская версия MIUI. По факту ничего сложного там нет. Другое дело, что одна прошивка легко меняется на другую, и продавцы обычно перепрошивают аппараты, которые поставляют за пределы Китая, дабы обеспечить их поддержкой международных сервисов, включая Google Play.

Таким образом оснований для того, чтобы переживать, я не вижу. Проблемы с установкой Telegram не могут возникнуть на глобальной версии MIUI, даже если сам смартфон предназначен исключительно для рынка Китая. Да, вы будете ограничены в установке обновлений по воздуху. Но мессенджер сможете поставить без каких-либо затруднений, вне зависимости от источника.

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Сейчас в интернете ведётся много дискуссий на тему того, запретит ли Xiaomi установку Telegram на глобальной версии MIUI. Откровенно говоря, поверить в это довольно сложно. Уж скорее сам мессенджер снова подвергнется блокировкам, чем производитель сделает так, чтобы его было невозможно установить во всём мире.

Запретят ли Телеграм в России

На это есть как минимум три причины:

Telegram — один из самых популярных мессенджеров за пределами Китая. Заблокировав его установку, Xiaomi может сильно подпортить свою репутацию и даже спровоцировать отток пользователей.

В Китае практика блокирования всего и вся поставлена на поток, и вполне возможно, что в стране решили запретить ещё и Telegram в довесок ко многим зарубежным сервисам, включая Google.

Telegram доступен в Google Play и даже в российском сегменте собственного магазина приложений Xiaomi, поэтому представить, что компания возьмёт и заблокирует общедоступное приложений, просто невозможно.

Впрочем, Telegram могут начать блокировать на государственном уровне. Слишко много неподцензурного контента там стало появляться, а в отсутствие возможности влиять на него и его авторов власти могут запросто принять решение об ограничении работы мессенджера. Всё-таки, как ни крути, но блокировка существенно урезает охваты.

Скачать Telegram

Большинство пользователей, которые не могут работать с прокси-серверами, будут вынуждены оставить Telegram и уйти на другие платформы, даже если сохранится способ обойти блокировку при помощи SOCKS5. Раньше многие из тех, кто хотел сохранить доступ к мессенджеру, так и делали. Но справиться с установкой прокси, к сожалению, смогут не все.