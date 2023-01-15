Чем будет хорош Wi-Fi 7 и когда он появится. Спойлер: он уже есть

Одно дело, официально представить технологию или сказать, что она готова к выходу на рынок, но совсем другое — реально внедрить ее так, чтобы она приносила пользу и стала массовой. Тот, кто давно наблюдает за миром технологий, понимает это как никто другой. Подобное мы уже много раз встречали среди самых разных производителей — от мировых гигантов до небольших стартапов с Kickstarter. Сейчас мы не будем вдаваться в недра истории, а поговорим о Wi-Fi 7. Это самый последний стандарт беспроводной связи для дома, офиса и за их пределами. Сейчас он стал реальностью, но что это такое, как работает, работает ли вообще и когда станет массовым?

Существует ли Wi-Fi 7

Несмотря на то, что Wi-Fi 7 является официальным, его фактически «не существует» в готовом виде. Спецификация все еще находится в черновой форме. После доведения проекта до ума, готовый продукт должен существенно отличаться от текущей версии. А тем временем MediaTek представила первый в мире процессор, который его поддерживает. Можно сказать, что Wi-Fi 7 уже доступен благодаря Dimensity 9200. Вот только пользоваться им никак не получится.

Как мы уже поняли, Wi-Fi 7 все еще находится на стадии проекта, поэтому он не принял свой окончательный вид, но он не сильно изменится к тому моменту, когда будет полностью готов в марте 2024 года. Однако MediaTek уже начал его поддерживать, и вполне вероятно, что продукты совсем скоро начнут появляться на рынке.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Отличается ли Wi-Fi в разных телефонах

Wi-Fi 7, известный, как 802.11be в технических кругах, но было принято решение отойти от такого сложного нейминга, чтобы пользователи не путались и просто понимали, что чем выше цифра, тем лучше. Новая технология может полностью изменить то, как работают беспроводные соединения в домашних условиях. Суть в том, что она обещает умножить текущие скорости, отображаемые WiFi 6E — самым новым и самым быстрым на рынке — в четыре раза. А еще будут преодолены некоторые трудности и проблемы, которые присущи текущему поколению сетей.

Спектр 6 ГГц будет полностью использоваться с Wi-Fi 7, как это уже было при обновлении с WiFi 6 до WiFi 6E, но ширина каждого канала также будет увеличена. Каналы будут находиться в диапазоне от 160 МГц до 320 МГц в соответствии с текущей спецификацией, которая не сильно изменится после официального выпуска. Кроме того, WiFi MIMO будет в два раза выше, что даст нам в общей сложности 16 потоков данных.

То есть, чтобы достичь скорости 48 Гбит/с, нам предлагается использовать в два раза более широкие каналы, три частоты одновременно и двойной MIMO.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Как быстро может работать Wi-Fi

Модуляция сигнала также изменится с Wi-Fi 7, и у нас будет 4096-QAM и OFDMA. Но данные о максимальной скорости всегда гипотетические и достигаются только в идеальных условиях, которые редко достижимы в обычной жизни. Но, даже с учетом того, что мы не достигнем заявленного максимума, данные действительно впечатляют. Intel ранее заявляла, что Wi-Fi 7 будет поддерживать скорость передачи 48 Гбит/с. Для справки, USB 4 обеспечивает скорость 40 Гбит/с. То есть мы будем иметь скорость беспроводного соединения с примерно такую, которая сейчас доступна по самому быстрому кабелю из тех, что нашли широкое применение в обычной жизни.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Стандарт WiFi 7 позволяет одновременно использовать каналы 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц посредством агрегации каналов. Во многом благодаря этому мы и достигнем значений скорости, которые будут в четыре раза превышать сегодняшний гипотетический максимум. Но подождать этого придется минимум до 2024 года, как и предсказывалось. По крайней мере, так задумано MediaTek.

Когда появится Wi-Fi 7

Еще одним фактором, который улучшится с введением WiFi 7, будет время отклика сети, которое иногда критически важно для выполнения некоторых задач. Например, это очень важно в скоростных играх, при проведении удаленного управления чем-либо и в других подобных ситуациях. Новая агрегация каналов в Wi-Fi должна гарантировать меньшую задержку, разрешая передачу пакетов данных по нескольким каналам одновременно. Повторяем, все упомянутые выше функции должны быть доступны в Wi-Fi 7 примерно в 2024 году. Мы проверим, будут ли соблюдены прогнозируемые даты. А чтобы не пропустить внедрение столь важной новинки, подпишитесь на наш новостной канал в Telegram, и мы будем держать вас в курсе того, что происходит.