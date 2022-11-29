Snadragon 8 Gen 2 против MediaTek Dimensity 9200. Выбираем лучший процессор 2023 года

Практически одновременно MediaTek и Qualcomm представили свои флагманские процессоры 2023 года — Dimensity 9200 и Snapdragon 8 Gen 2. Новые чипы станут основой для флагманских смартфонов следующего года, поэтому каждый производитель должен будет по-своему раскрыть потенциал процессора и постараться ничего не испортить. Не так давно мы сравнивали новинку от Qualcomm с последним A16 Bionic: оказалось, что Snapdragon удалось серьезно сократить отрыв от Apple за этот год. Но как насчет сравнения с топовым камнем от MediaTek? Предлагаю сравнить мобильные процессоры, оценив их характеристики, и выяснить, какой будет выглядеть предпочтительнее!

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Какой процессор лучше: MediaTek или Snapdragon

Несмотря на то, что чипы создают разные компании, они оба выпускаются на заводе TSMC по 4-нанометровому техпроцессу и имеют по 8 ядер. В основе лежит Cortex-X3, только у Snapdragon 8 Gen 2 оно имеет более высокую частоту — 3,19 ГГц против 3,05 Ггц. У обоих чипов по 4 ядра среднего уровня: Cortex-A710 и A715 — у Qualcomm и Cortex-X3 вкупе с Cortex-A715 — у MediaTek.

В качестве энергоэффективных ядер используется Cortex-A510. При этом Qualcomm использует поддержку 32-битной графики в трех малых ядрах, тогда как MediaTek — в четырех. Архитектура Qualcomm 1+4+3 предполагает, что результаты многоядерных тестов Snapdragon будут лучше, чем у MediaTek. Взгляните на основные характеристики.

Snapdragon 8 Gen 2 A16 Bionic Процессор 4 нм 4 нм Ядра процессора 1x 3.2ГГц (Cortex-X3)

2x 2.8ГГц (Cortex-A715)

2x 2.8ГГц (Cortex-A710)

3x 2.0ГГц (Cortex-A510) 1x 3.05ГГц (Cortex-X3)

3x 2.85ГГц (Cortex-A715)

4x 1.8ГГц (Cortex-A510) Видеоядро Adreno 740 Arm Immortalis-G715 Нейронный процессор Новый AI Engine, Hexagon Processor APU 690 Поддержка памяти LPDDR5X LPDDR5X

Кроме того, вы можете заметить, что ядра процессора 8 Gen 2 работают на повышенной частоте — разница не так уж велика, однако это дает преимущество в бенчмарках. К примеру, в AnTuTu новый Snapdragon набирает почти 1 313 000 баллов, а Dimensity 9200 не дотягивает — только 1 266 000 баллов.

В одноядерном тестировании GeekBench — 1493 против 1353, а также 5239 против 4055 — в многоядерном в пользу 8 Gen 2. Тем не менее, для MediaTek такие цифры — большое достижение, так как компания еще и улучшила теплоотведение в процессоре, поэтому, как говорилось выше, многое зависит от производителей смартфонов.

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Какой процессор лучше для игр на телефоне

Snapdragon 8 Gen 2 может похвастаться собственным графическим ядром Adreno 740, которое обеспечивает прирост производительности около 30%, а также энергоэффективность — до 45%. Кроме того, новый процессор получил поддержку трассировки лучей для более реалистичных теней.

В MediaTek используется новейшая графика Immortalis-G715 — тоже с поддержкой Ray Tracing, но прирост производительности GPU чуть скромнее — всего 32% по сравнению с прошлогодним SoC Dimensity 9000. При этом экономия энергии составляет около 41%. В целом, оба процессора выглядят достойно на бумаге, но Snapdragon 8 Gen 1 оказался лучше для игр, чем Dimensity 9000.

Так что, какого-то серьезного отрыва Snapdragon от MediaTek ожидать не стоит, но стоит учесть, что традиционно разработчики игр отдают предпочтение видеоядру Adreno, считающемуся лучшим на рынке, и лучше оптимизируют игры под него. Поэтому этот фактор стоит учитывать при выборе смартфона для игр в 2023 году.

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Нейронный процессор в телефоне — какой лучше

Оба производителя оптимизируют нейронные сопроцессоры под обработку изображений. В 8 Gen 2 используется обновленный Hexagon: он намного энергоэффективнее за счет выделенной системы подачи питания, а прирост производительности машинного обучения составляет до 60%.

В Dimensity 9200 используется нейронный сопроцессор APU 690: производитель отметил, что тактовая частота подросла на 18%, а энергоэффективность — на 30%. Обе компании используют независимый чип ISP для обработки изображения для передачи сигнала с датчика камеры на нейронный процессор. Как итог, камеры с искусственным интеллектом в смартфоне должны стать еще умнее.

Однако чип от Qualcomm поддерживает 200-мегапиксельную съёмку с одной камеры, имеет поддержку 8К HDR и улучшенный механизм боке с распознаванием мелких деталей вроде волос, зубов для более точной обработки. В то же время, Dimensity 9200 справится с 320-мегапиксельным объективом, а также записью в 8К/30 fps и обладает технологией AI Dual-Stream Shutter для улучшения размытых фотографий. В общем, у каждого свои плюсы — лучшего выбрать сложно.

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MediaTek против Snapdragon

На самом деле, сходств у двух чипов очень много. Например, ранняя поддержка Wi-Fi 7, совместимость с памятью LPDDR5X и многое другое. Выбрать победителя в этом сравнении сложно, так как показатели в разных смартфонах могут разниться.

Однако можно уже сейчас сказать, что Snapdragon 8 Gen 2 мощнее — хотя бы по результатам многоядерного тестирования за счет увеличения средних ядер. Туда же стоит отнести и работу графического процессора Adreno в Snapdragon, так как он получил серьезный прирост в производительности.

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Меж тем, современный чип в смартфоне — не только центральный процессор и GPU: это еще и нейронная часть, и работа модулей связи, и поддержка других мелких функций.

Так что, многое зависит от того, будут ли смартфоны 2023 года их поддерживать, чтобы на полную раскрыть потенциал камней. Даже несмотря на то, что MediaTek пообещала, что ее чипы станут доступнее, процессор от Qualcomm выглядит проверенным годами решением.