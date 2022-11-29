Snadragon 8 Gen 2 против MediaTek Dimensity 9200. Выбираем лучший процессор 2023 года

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Иван Герасимов 0

Практически одновременно MediaTek и Qualcomm представили свои флагманские процессоры 2023 года — Dimensity 9200 и Snapdragon 8 Gen 2. Новые чипы станут основой для флагманских смартфонов следующего года, поэтому каждый производитель должен будет по-своему раскрыть потенциал процессора и постараться ничего не испортить. Не так давно мы сравнивали новинку от Qualcomm с последним A16 Bionic: оказалось, что Snapdragon удалось серьезно сократить отрыв от Apple за этот год. Но как насчет сравнения с топовым камнем от MediaTek? Предлагаю сравнить мобильные процессоры, оценив их характеристики, и выяснить, какой будет выглядеть предпочтительнее!

Snadragon 8 Gen 2 против MediaTek Dimensity 9200. Выбираем лучший процессор 2023 года. Сравниваем два топовых мобильных процессора 2023 года. Какой лучше? Фото.

Сравниваем два топовых мобильных процессора 2023 года. Какой лучше?

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Какой процессор лучше: MediaTek или Snapdragon

Несмотря на то, что чипы создают разные компании, они оба выпускаются на заводе TSMC по 4-нанометровому техпроцессу и имеют по 8 ядер. В основе лежит Cortex-X3, только у Snapdragon 8 Gen 2 оно имеет более высокую частоту — 3,19 ГГц против 3,05 Ггц. У обоих чипов по 4 ядра среднего уровня: Cortex-A710 и A715 — у Qualcomm и Cortex-X3 вкупе с Cortex-A715 — у MediaTek.

В качестве энергоэффективных ядер используется Cortex-A510. При этом Qualcomm использует поддержку 32-битной графики в трех малых ядрах, тогда как MediaTek — в четырех. Архитектура Qualcomm 1+4+3 предполагает, что результаты многоядерных тестов Snapdragon будут лучше, чем у MediaTek. Взгляните на основные характеристики.

Snapdragon 8 Gen 2A16 Bionic
Процессор4 нм4 нм
Ядра процессора1x 3.2ГГц (Cortex-X3)
2x 2.8ГГц (Cortex-A715)
2x 2.8ГГц (Cortex-A710)
3x 2.0ГГц (Cortex-A510)		1x 3.05ГГц (Cortex-X3)
3x 2.85ГГц (Cortex-A715)
4x 1.8ГГц (Cortex-A510)
ВидеоядроAdreno 740Arm Immortalis-G715
Нейронный процессорНовый AI Engine, Hexagon ProcessorAPU 690
Поддержка памятиLPDDR5XLPDDR5X

Кроме того, вы можете заметить, что ядра процессора 8 Gen 2 работают на повышенной частоте — разница не так уж велика, однако это дает преимущество в бенчмарках. К примеру, в AnTuTu новый Snapdragon набирает почти 1 313 000 баллов, а Dimensity 9200 не дотягивает — только 1 266 000 баллов.

Какой процессор лучше: MediaTek или Snapdragon. Dimensity 9200 в Vivo X90 уже протестировали в GeekBench. Фото.

Dimensity 9200 в Vivo X90 уже протестировали в GeekBench

В одноядерном тестировании GeekBench — 1493 против 1353, а также 5239 против 4055 — в многоядерном в пользу 8 Gen 2. Тем не менее, для MediaTek такие цифры — большое достижение, так как компания еще и улучшила теплоотведение в процессоре, поэтому, как говорилось выше, многое зависит от производителей смартфонов.

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Какой процессор лучше для игр на телефоне

Snapdragon 8 Gen 2 может похвастаться собственным графическим ядром Adreno 740, которое обеспечивает прирост производительности около 30%, а также энергоэффективность — до 45%. Кроме того, новый процессор получил поддержку трассировки лучей для более реалистичных теней.

Какой процессор лучше для игр на телефоне. Новый MediaTek получил прирост производительности GPU, но разработчики оптимизируют игры лучше под Snapdragon. Фото.

Новый MediaTek получил прирост производительности GPU, но разработчики оптимизируют игры лучше под Snapdragon

В MediaTek используется новейшая графика Immortalis-G715 — тоже с поддержкой Ray Tracing, но прирост производительности GPU чуть скромнее — всего 32% по сравнению с прошлогодним SoC Dimensity 9000. При этом экономия энергии составляет около 41%. В целом, оба процессора выглядят достойно на бумаге, но Snapdragon 8 Gen 1 оказался лучше для игр, чем Dimensity 9000.

Так что, какого-то серьезного отрыва Snapdragon от MediaTek ожидать не стоит, но стоит учесть, что традиционно разработчики игр отдают предпочтение видеоядру Adreno, считающемуся лучшим на рынке, и лучше оптимизируют игры под него. Поэтому этот фактор стоит учитывать при выборе смартфона для игр в 2023 году.

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Нейронный процессор в телефоне — какой лучше

Оба производителя оптимизируют нейронные сопроцессоры под обработку изображений. В 8 Gen 2 используется обновленный Hexagon: он намного энергоэффективнее за счет выделенной системы подачи питания, а прирост производительности машинного обучения составляет до 60%.

Нейронный процессор в телефоне — какой лучше. Хорошие новости: оба процессора заточены под обработку фотографий и работу с камерой! Фото.

Хорошие новости: оба процессора заточены под обработку фотографий и работу с камерой!

В Dimensity 9200 используется нейронный сопроцессор APU 690: производитель отметил, что тактовая частота подросла на 18%, а энергоэффективность — на 30%. Обе компании используют независимый чип ISP для обработки изображения для передачи сигнала с датчика камеры на нейронный процессор. Как итог, камеры с искусственным интеллектом в смартфоне должны стать еще умнее.

Однако чип от Qualcomm поддерживает 200-мегапиксельную съёмку с одной камеры, имеет поддержку 8К HDR и улучшенный механизм боке с распознаванием мелких деталей вроде волос, зубов для более точной обработки. В то же время, Dimensity 9200 справится с 320-мегапиксельным объективом, а также записью в 8К/30 fps и обладает технологией AI Dual-Stream Shutter для улучшения размытых фотографий. В общем, у каждого свои плюсы — лучшего выбрать сложно.

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MediaTek против Snapdragon

На самом деле, сходств у двух чипов очень много. Например, ранняя поддержка Wi-Fi 7, совместимость с памятью LPDDR5X и многое другое. Выбрать победителя в этом сравнении сложно, так как показатели в разных смартфонах могут разниться.

MediaTek против Snapdragon. На данный момент, чип от Qualcomm выглядит более предпочтительным решением. Фото.

На данный момент, чип от Qualcomm выглядит более предпочтительным решением

Однако можно уже сейчас сказать, что Snapdragon 8 Gen 2 мощнее — хотя бы по результатам многоядерного тестирования за счет увеличения средних ядер. Туда же стоит отнести и работу графического процессора Adreno в Snapdragon, так как он получил серьезный прирост в производительности.

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Меж тем, современный чип в смартфоне — не только центральный процессор и GPU: это еще и нейронная часть, и работа модулей связи, и поддержка других мелких функций.

Так что, многое зависит от того, будут ли смартфоны 2023 года их поддерживать, чтобы на полную раскрыть потенциал камней. Даже несмотря на то, что MediaTek пообещала, что ее чипы станут доступнее, процессор от Qualcomm выглядит проверенным годами решением.

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