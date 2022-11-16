Qualcomm выпустила Snapdragon 8 Gen 2 — процессор для лучших телефонов 2023 года

Компания Qualcomm официально во всех подробностях рассказала о своем новом флагманском чипсете Snapdragon 8 Gen 2. Как и следовало предполагать, он сделан с упором на лучшую и более эффективную производительность для задач, связанных с искусственным интеллектом. За это отвечает обновленный процессор Hexagon, который позволяет провести более интеллектуальную обработку изображений. А также есть новый модем, предназначенный для обеспечения максимальной производительности при работе в сетях 5G. Есть даже поддержка Wi-Fi 7, которая пока мало кому нужна, но со временем станет довольно востребованной.

Чем новый Snapdragon 8 Gen 2 отличается от Gen 1

По сравнению с Snapdragon 8 Gen 1, Gen 2 включает в себя одно основное ядро ​​на базе Arm Cortex-X3 с тактовой частотой 3,2 ГГц. Также имеется четыре производительных ядра (на одно больше, чем в прошлом году) с частотой 2,8 ГГц и три энергоэффективных ядра с частотой 2,0 ГГц. Все они на 200–300 МГц мощнее, чем было в прошлом году.

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Qualcomm заявляет, что процессор работает на 35% быстрее предыдущего поколения, а энергоэффективность стала выше на 40%. Отдельно сказали и про графический процессор Adreno. Он на 25% быстрее и на 45% более энергоэффективен, чем в прошлом году. Весь чип построен на 4-нанометровом техпроцессе, как и Gen 1.

Qualcomm утверждает, что усовершенствовала процессор Hexagon, увеличив производительность искусственного интеллекта до 4,35 раз в зависимости от выполняемой задачи. Qualcomm также утверждает, что способна решать более сложные задачи, например, перевод на несколько языков в режиме реального времени.

Когда выйдет Wi-Fi 7

Когда мы только начинаем привыкать к Wi-Fi 6, Qualcomm продвинулась вперед и добавила Wi-Fi 7. Snapdragon 8 Gen 2 — первая система на чипе, которая его поддерживает. Модем Snapdragon X70, анонсированный на Mobile World Congress ранее в этом году, также оснащен собственным процессором искусственного интеллекта (куда же без него), который помогает увеличить покрытие и скорость 5G. X70 также поддерживает две активные SIM-карты 5G, чтобы можно было одновременно использовать две такие сети.

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Теперь в новом процессоре есть поддержка динамического пространственного звука. Это позволяет менять его характеристики в зависимости от того, как вы крутите головой. То есть, если вы повернете голову, звук переместится, и вы будете ощущать себя перед реальным источником звука. Правда, работает это только с совместимыми наушниками. Это новое дополнение к платформе Qualcomm Snapdragon Sound, которое уже предлагают такие компании, как LG, Samsung и Apple. Для игр чипсет теперь поддерживает аппаратную трассировку лучей в реальном времени для более реалистичного света и отражений. Компании, включая Oppo и Asus, будут поддерживать его в будущих устройствах.

Обработка изображений в смартфоне

Процессор обработки сигналов Spectra Image Signal Processor теперь имеет маркировку «Cognitive ISP» с возможностью использования семантической сегментации в реальном времени для фотографий и видео. Это помогает системе обработки изображений идентифицировать различные типы объектов и применять соответствующую настройку изображения. Теоретически это помогает камере различать такие вещи, как поиск лиц, определение границы волос, обнаружение неба и другие. А еще он будет корректировать цвет каждого из приведенных объектов по отдельности по мере захвата изображения. Это может упростить прогнозирование конечного изображения в видоискателе во время его съемки, а не после того, как вы сделаете снимок, и он обработается перед сохранением. Snapdragon 8 Gen 2 также настроен на поддержку новых датчиков изображения от Sony и Samsung — двух компаний, которые производят датчики для камер практически всех смартфонов.

Любопытно, что 8 Gen 2 поддерживает захват и воспроизведение видео 8K, но максимальная поддержка на устройстве и внешнем дисплее составляет 4K. Это еще один пример того, как грамотно работают маркетологи. В целом, непонятно, зачем нужна картинка 8K на телефоне. Но теперь мы еще и знаем о проблемах с ее выводом.

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Что такое «всегда включенная камера»

Функция «всегда включенной» камеры, представленная в Gen 1, была переименована в менее жуткую «всегда распознающую», и она поддерживает такие вещи, как автоматическое скрытие уведомлений, когда камера обнаруживает, что кто-то еще смотрит на экран вашего телефона.

Список партнеров Qualcomm, которые будут использовать в своих устройствах Snapdragon 8 Gen 2, включает обычные компании, к которым мы все уже привыкли. К ним относятся: Motorola, Oppo, бренд Asus Republic of Gamers, но странно, что в списке нет Samsung. Поэтому пока неясно, будут ли будущие флагманы S23 включать процессор 8 Gen 2 во всем мире, как нам об этом говорили более ранние слухи. Или же Samsung продолжит использовать свой собственный чипсет Exynos в моделях, продаваемых за пределами США.

В любом случае нам не придется ждать очень долго, чтобы впервые понять, на что способен новый процессор в реальной работе. Qualcomm заявляет, что ее новый чипсет начнет появляться в устройствах до конца 2022 года.