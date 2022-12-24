Как смартфоны на Snapdragon 8 Gen 2 похоронили прошлогодние флагманы

Каждый год, когда начинается производство новых процессоров, мы слышим от производителей, что свежее решение стало мощнее, энергоэффективнее и просто лучше. Но, увы, подобные фразы часто остаются на бумаге, а на практике мы получаем если не ухудшение характеристик, то как минимум их стагнацию. В этом нас заставили убедиться Snapdragon 888 из флагманов 2021 года и Snapdragon 8 Gen 1, активно применяемый в лучших смартфонах 2022. Они быстро теряют производительность под нагрузками и сильно нагреваются, из-за чего их фактическая мощность сопоставима со Snapdragon 865. Но свежий чип Snapdragon 8 Gen 2, который вы заметите в устройствах 2023 года, — это исключение из правил, и теперь мы получили тому подтверждение.

В ноябре я уже рассказывал, что все проблемы Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1 были связаны с производством чипов на заводах Samsung, в то время как промежуточный и довольно удачный чип Snapdragon 8+ Gen 1 отдан на аутсорсинг TSMC, как и новый 8 Gen 2. Вот только выделенные ранее причины — догадки, пускай и подкрепленные фактами. Сейчас, когда в продаже появились смартфоны на Snapdragon 8 Gen 2, мы можем с уверенностью сказать, что новая SoC Qualcomm — это настоящий прорыв, делающий флагманы 2022 года абсолютно неконкурентоспособными на фоне новой SoC.

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Сколько Snapdragon 8 Gen 2 набирает в AnTuTu

С характеристиками Snapdragon 8 Gen 2 и его особенностями, касающимися отнюдь не только высокого уровня производительности, вы можете познакомиться в отдельном материале. В этом тексте — практическая часть, которую логично начать с результатов тестирования в бенчмарках. В сравнении, проведенном изданием Gizmochina, участвовало 4 смартфона на разных чипах:

OnePlus 10T на Snapdragon 8+ Gen 1 — улучшенной версии Snapdragon 8 Gen 1 без ярко выраженного троттлинга;

на Snapdragon 8+ Gen 1 — улучшенной версии Snapdragon 8 Gen 1 без ярко выраженного троттлинга; vivo X90 на Dimensity 9200 — самой лучшей SoC от компании MediaTek, которая будет использоваться в некоторых флагманах 2023 года преимущественно для китайского рынка;

на Dimensity 9200 — самой лучшей SoC от компании MediaTek, которая будет использоваться в некоторых флагманах 2023 года преимущественно для китайского рынка; iPhone 14 Pro Max на чипе Apple A16 Bionic;

на чипе Apple A16 Bionic; vivo X90 Pro Plus на том самом Snapdragon 8 Gen 2.

Отдельные сравнения Snapdragon 8 Gen 2 и Dimensity 9200, а также 8 Gen 2 и A16, есть в тематических материалах на нашем сайте. Нарисовать общую картину помогло тестирование смартфонов в трех бенчмарках: AnTuTu (универсальный бенчмарк, оценивающий общую производительность), Geekbench 5 (тест центрального процессора) и 3D Mark Wild Life Extreme (возможности графики). Результаты сравнения представлены в таблице и выражены в баллах. Чем больше очков набирает чипсет, тем лучше.

Процессор AnTuTu Geekbench 5 3D Mark Snapdragon 8+ Gen 1 1 092 680 1342 / 4220 2784 Dimensity 9200 1 137 620 1422 / 4452 3617 Apple A16 Bionic 972 936 1882 / 5619 3383 Snapdragon 8 Gen 2 1 280 690 1498 / 5122 3763

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Традиционно чипсет Apple выносит всех конкурентов по части производительности CPU, которая, впрочем, является избыточной и не позволяет оценить реальные возможности железа. Другое дело — тест графики, чьи результаты напрямую влияют на плавность анимаций в обычных приложениях и частоту кадров в играх.

Процессор Snapdragon — какой лучше

Тесты тестами, но больший интерес для нас представляет сравнение на опыте реального использования. С этой целью китайцы сравнили Xiaomi 12S Ultra — самого дорогого представителя 12-й серии на Snapdragon 8+ Gen 1, и новый смартфон Xiaomi 13 Pro на Snapdragon 8 Gen 2.

На протяжении 20-ти минут в PUBG Mobile на сбалансированной графике оба смартфона выдали стабильные 60 кадров, однако нагрев корпуса Xiaomi 13 Pro в таком сценарии составил 34,7°C, а Xiaomi 12S Ultra — 36,6°C. За новинкой на Snapdragon 8 Gen 2 также более щадящее энергопотребление (3,46 Вт против 5,04 Вт). Говоря простыми словами, 13 Pro меньше нагревается и медленнее разряжается.

Более серьезным испытанием для обоих смартфонов стал 20-минутный прогон игры Genshin Impact на максимальных настройках графики, где Xiaomi 13 Pro смог наконец продемонстрировать свое преимущество по части производительности: 59,5 fps против 54 fps. В то же время даже в таком ресурсоемком проекте телефон на Snapdragon 8 Gen 2 меньше греется и медленнее разряжается.

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Таким образом, во всех сценариях новый чипсет кладет на лопатки Snapdragon 8+ Gen 1. А это, напомню, улучшенная версия Snapdragon 8 Gen 1, смартфоны на котором в той же игре Genshin Impact показывали фреймрейт на уровне 40-45 кадров в секунду, за пару-тройку часов высаживая аккумулятор в ноль.

Смартфоны на Snapdragon 8 Gen 2

Презентация нового чипсета состоялась в ноябре, но уже сейчас в продаже есть несколько интересных смартфонов на Snapdragon 8 Gen 2:

И, хотя устройства на новом чипе в пух и прах разбивают показатели всех флагманов 2022 года, торопиться с их покупкой не стоит. Пока смартфоны продаются только в Китае, поэтому их обладателям придется мириться с отсутствием поддержки важных для России частотных диапазонов 4G и наличием в большинстве случаев лишь двух языков интерфейса: китайского и английского.

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Как бы то ни было, из этого сравнения нам удалось почерпнуть главное — телефоны на Snapdragon 8 Gen 2 действительно вне конкуренции, и в 2023 году не будет такой ситуации, когда после пары минут серьезных нагрузок дорогой флагман на Snapdragon 8 Gen 1 демонстрирует ту же производительность, что и представитель среднего класса на Snapdragon 870.