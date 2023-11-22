Каким будет самый ожидаемый Samsung 2024 года. Все, что известно о Galaxy А55

Серия ”A” от Samsung традиционно пользуется большой популярностью. В первую очередь из-за того, что эти смартфоны стоят относительно недорого, но предлагают близкие к флагманским возможности. На фоне существования этой линейки не удивительно, что у Samsung каждый раз возникают проблемы с выходом серии ”SE” — ее просто некуда вписать в таком плотном модельном ряду. Довольно скоро выйдет новинка в среднебюджетной линейке бренда, и нам точно будет о чем рассказать, а пока давайте обсудим, чем она будет отличаться от прошлогодней модели.

Быстрая зарядка в Samsung

Споры по поводу быстрой зарядки и по тому, как производители мерились ваттами и амперами, прошли некоторое время назад. Но они никогда не касались Samsung. Компания никуда не спешила и даже для флагманов не предлагала ничего феноменального. Не говоря уже о более дешевых моделях.

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Galaxy A55 не будет иметь более высокой скорости зарядки по сравнению с Galaxy A54, как показала сертификация телефона по стандарту 3C. Это неудивительно, но мы не ждем увеличения мощности и в серии Galaxy S. A55 будет поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт и будет продаваться без зарядного устройства в комплекте.

Стоит отметить, что в сертификатах 3C не указывается максимальная скорость зарядки смартфона, поэтому нет 100% гарантии, что мощность зарядки Galaxy A55 составит именно 25 Вт. Но вероятность этого высока, поскольку даже дорогие раскладные телефоны Samsung не поддерживают зарядку на 45 Вт, что является самой высокой скоростью зарядки при покупке смартфона Galaxy.

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Характеристики Samsung Galaxy A55

О емкости аккумулятора Galaxy A55 пока ничего не известно, но можно ожидать, что он будет оснащен батареей емкостью 5 000 мАч, как и Galaxy A54. Некоторые другие характеристики также могут остаться неизменными, например, количество мегапикселей основной и фронтальной камер.

Самым интересным в Galaxy A55 будет чипсет Exynos 1480. Это первая модель в среднем сегменте, в которой компания Samsung впервые представляет GPU, разработанный совместно с AMD. Под капотом Galaxy A55 будет находиться графический процессор Xclipse 530, и хотя он основан на старой графической архитектуре AMD RDNA2, которая используется в линейке Galaxy S22, он должен обеспечить заметно более высокую производительность по сравнению с GPU Mali, установленным в Galaxy A54.

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Смартфон с троссировкой лучей

Xclipse 530 также может быть лишен поддержки трассировки лучей. Трассировка лучей — это требовательный метод рендеринга графики, с которым не всегда хорошо работают даже high-end видеокарты для настольных ПК. Поэтому велика вероятность того, что Samsung не станет добавлять поддержку трассировки лучей в чипсет, предназначенный для смартфонов среднего класса. Как минимум, это будет отвлекать от более дорогой серии Galaxy S, а внутренняя конкуренция — это последнее, что нужно южнокорейской компании в ее нынешнем не самом простом положении.

Однако на данный момент нельзя с уверенностью сказать, какими возможностями будет обладать графический процессор Xclipse 530, поскольку Samsung официально не анонсировала ни Exynos 1480, ни его GPU на базе AMD. Но в ближайшие недели, по мере приближения к презентации Galaxy A55, мы должны узнать больше, так что следите за новостями! А чтобы точно ничего не пропустить, подпишитесь на наш Telegram-канал.

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Выйдет ли Samsung Galaxy A75

В конце еще добавлю, что ждать в 2024 году серию A7x вряд ли стоит. Компания не выпустила ее в этом году, что, скорее всего, говорит о полном отказе от нее. Такое решение назревало давно и было много слухов об этом, которые, похоже, подтвердились.