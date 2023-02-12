Лучшим игровым смартфоном будет Galaxy S23. Вот пруф!

Серьезные мобильные геймеры могут найти в продаже специализированные телефоны на Android от ASUS ROG, Redmagic, Xiaomi Black Shark и других игровых брендов, предназначенные именно для игр. Им нужны дисплеи с частотой 144 Гц или даже 165 Гц с более быстрым сенсором, чем у обычных моделей, мощными системами охлаждения, встроенными триггерами и настраиваемыми игровыми инструментами. Такие бренды, как Samsung и Apple, не могут предоставить все это в массовом телефоне, ведь он выпускается для простых пользователей, для которых все это будет сильно удорожать и так не дешевую конструкцию. Или в этом рассуждении что-то не так?

Стоит ли покупать Samsung для игр

Серия Samsung Galaxy S23 должна быть лучше предшественников и конкурентов в некоторых областях. Но они будут и лучше некоторых игровых телефонов на рынке. Это касается, например, камеры. В этом направлении игровые смартфоны очень сильно уступают обычным смартфонам.

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У серии Galaxy S22 были некоторые проблемы с производительностью. Он просто не мог обуздать перегрев Snapdragon 8 Gen 1, не урезая более важные для обычных пользователей вещи. Чтобы он хорошо охлаждался, его надо было делать еще толще, крупнее, отказываться от некоторых компонентов и вставлять в него мощную систему охлаждения. Все это негативно повлияло бы на продажи, а компания просто не могла себе этого позволить.

Теперь, благодаря новому разогнанному процессору Snapdragon 8 Gen 2, телефоны Galaxy S23 — особенно S23 Ultra — доказывают, что вам больше не обязательно нужен отдельный «игровой телефон». Даже если ASUS ROG Phone 6 Pro чуть лучше подходит для самых увлеченных геймеров, S23 все равно сможет обеспечить первоклассный игровой процесс. И частоты кадров, и плавности, и троссировки лучей хватит для подавляющего большинства геймеров. Но кроме этого, они получат не гиковское устройство, а полноценный флагман с хорошей камерой и премиальным дизайном.

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Какой телефон лучше подходит для игр

Хотя мы еще не делали обзоров новинок, уже сейчас нет сомнений, что они отлично покажут себя в популярных играх, таких как Fortnite и Genshin Impact. А первые отзывы журналистов, которые были на глобальной презентации и смогли хотя бы бегло попробовать возможности нового телефона, только подкрепляют это утверждение.

Во время мероприятия Galaxy Unpacked Samsung уделяла больше внимания камерам, чем чему-либо еще, но все же заявила, что в серии Galaxy S23 центральный процессор стал производительнее на 34%, а графический процессор — на 41% по сравнению с предыдущим поколением. У нас бал отдельный материал, в котором мы поговорили о пяти вещах, о которых Samsung умолчала на презентации. Но что на самом деле означает увеличение производительности процессора в реальной жизни?

ТОП-5 того, о чем Samsung промолчала на презентации Galaxy S23.

Увеличение мощности телефона

Вопрос остается, сможет ли Samsung пойти дальше простых цифр и будет ли увеличение производительности использовать весь потенциал Snapdragon 8 Gen 2 или это увеличение в основном сделано для того, чтобы красиво рассказать об этом со сцены?

Тут, как обычно, истина где-то посередине. Snapdragon 8 Gen 2 не только более эффективен в целом, но и сами новые Samsung имеют гораздо лучшее рассеивание тепла. Поэтому остается только оптимизировать программное обеспечение для лучшей поддержки игр и все должно заиграть новыми красками. Представители Samsung говорили о том, что они об этом позаботились, а значит игровой потенциал не должен пропасть.

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Телефон, который не будет греться

Отличительной чертой игровых телефонов является активное охлаждение. Новая система, примененная в Galaxy S23, должна способствовать более эффективному рассеиванию тепла во время длительных игровых сессий. В свое время Galaxy S22 Ultra сначала предлагал действительно высокую производительность, которая через 20-30 минут резко падала до 30-35 кадров в секунду в играх. Видимо, компания задумалась, как решить эту проблему, и решила ее в новом смартфоне.

Еще больше поспособствовало решению производительности использование во всех моделях, кроме S23, на 128 ГБ хранилища UFS 4.0. Большинство людей не обращает внимания на скорость чтения/записи данных, но ее двукратное увеличение наряду с повышением вычислительной эффективности на 46% означает, что нагрузка на устройство существенно снижается. А это в свою очередь тоже способствует снижению температуры внутри корпуса.

Snapdragon 8 Gen 2, сделанный для Galaxy, имеет те же ядра, что и обычные чипы, но его основное ядро Cortex разогнано с 3,2 ГГц до 3,36 ГГц, а его графический процессор Adreno 740 работает на частоте 719 МГц вместо 680 МГц. Судя по всему, Samsung рассчитывает на повышенную эффективность и скорость работы искусственного интеллекта, чтобы уравновесить разгон для игр и избежать перегрева.

Отличается ли обычный Snapdragon от того, что в Galaxy S23

Разница между эксклюзивным и стандартным Snapdragon 8 Gen 2, скорее всего, не будет существенной, но и обычный 8 Gen 2 выдает в играх очень крутые результаты. И все это при относительно холодном корпусе. Это уже делает флагманы 2023 года отличным решением для игр, а дополнительные возможности Galaxy S23 сделают его лучшим на фоне равных.

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Телефоны для игр могут обеспечивать более высокую частоту кадров в определенных играх, но разработчики должны поддерживать это. Поэтому, например, возможности дисплеев с частотой 165 Гц реализуются далеко не всегда. В том числе и из-за того, что таких моделей очень мало. Поэтому на первый план выходит массовость Galaxy S23, который, как и предыдущие поколения, будет продаваться лучше остальных флагманов вместе взятых.

Можно не сомневаться, что телефоны с процессором Snapdragon 8 Gen 2+ позже в этом году будут работать еще лучше и быстрее. Но это уже другая история и об этом мы поговорим позже. А пока именно не игровой Samsung серии Galaxy S23 можно считать лучшим игровым смартфоном на ближайшее время.