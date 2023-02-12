Лучшим игровым смартфоном будет Galaxy S23. Вот пруф!

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Артем Сутягин 0

Серьезные мобильные геймеры могут найти в продаже специализированные телефоны на Android от ASUS ROG, Redmagic, Xiaomi Black Shark и других игровых брендов, предназначенные именно для игр. Им нужны дисплеи с частотой 144 Гц или даже 165 Гц с более быстрым сенсором, чем у обычных моделей, мощными системами охлаждения, встроенными триггерами и настраиваемыми игровыми инструментами. Такие бренды, как Samsung и Apple, не могут предоставить все это в массовом телефоне, ведь он выпускается для простых пользователей, для которых все это будет сильно удорожать и так не дешевую конструкцию. Или в этом рассуждении что-то не так?

Лучшим игровым смартфоном будет Galaxy S23. Вот пруф! Этот телефон можно считать одним из лучших среди игровых. Хотя, игровым он не является. Фото.

Этот телефон можно считать одним из лучших среди игровых. Хотя, игровым он не является.

Стоит ли покупать Samsung для игр

Серия Samsung Galaxy S23 должна быть лучше предшественников и конкурентов в некоторых областях. Но они будут и лучше некоторых игровых телефонов на рынке. Это касается, например, камеры. В этом направлении игровые смартфоны очень сильно уступают обычным смартфонам.

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У серии Galaxy S22 были некоторые проблемы с производительностью. Он просто не мог обуздать перегрев Snapdragon 8 Gen 1, не урезая более важные для обычных пользователей вещи. Чтобы он хорошо охлаждался, его надо было делать еще толще, крупнее, отказываться от некоторых компонентов и вставлять в него мощную систему охлаждения. Все это негативно повлияло бы на продажи, а компания просто не могла себе этого позволить.

Теперь, благодаря новому разогнанному процессору Snapdragon 8 Gen 2, телефоны Galaxy S23 — особенно S23 Ultra — доказывают, что вам больше не обязательно нужен отдельный «игровой телефон». Даже если ASUS ROG Phone 6 Pro чуть лучше подходит для самых увлеченных геймеров, S23 все равно сможет обеспечить первоклассный игровой процесс. И частоты кадров, и плавности, и троссировки лучей хватит для подавляющего большинства геймеров. Но кроме этого, они получат не гиковское устройство, а полноценный флагман с хорошей камерой и премиальным дизайном.

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Какой телефон лучше подходит для игр

Хотя мы еще не делали обзоров новинок, уже сейчас нет сомнений, что они отлично покажут себя в популярных играх, таких как Fortnite и Genshin Impact. А первые отзывы журналистов, которые были на глобальной презентации и смогли хотя бы бегло попробовать возможности нового телефона, только подкрепляют это утверждение.

Какой телефон лучше подходит для игр. Это ASUS ROG Phone 6 Pro — типичный представитель игровых смартфонов. Но его дизайн подойдет далеко не всем. Фото.

Это ASUS ROG Phone 6 Pro — типичный представитель игровых смартфонов. Но его дизайн подойдет далеко не всем.

Во время мероприятия Galaxy Unpacked Samsung уделяла больше внимания камерам, чем чему-либо еще, но все же заявила, что в серии Galaxy S23 центральный процессор стал производительнее на 34%, а графический процессор — на 41% по сравнению с предыдущим поколением. У нас бал отдельный материал, в котором мы поговорили о пяти вещах, о которых Samsung умолчала на презентации. Но что на самом деле означает увеличение производительности процессора в реальной жизни?

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Увеличение мощности телефона

Вопрос остается, сможет ли Samsung пойти дальше простых цифр и будет ли увеличение производительности использовать весь потенциал Snapdragon 8 Gen 2 или это увеличение в основном сделано для того, чтобы красиво рассказать об этом со сцены?

Тут, как обычно, истина где-то посередине. Snapdragon 8 Gen 2 не только более эффективен в целом, но и сами новые Samsung имеют гораздо лучшее рассеивание тепла. Поэтому остается только оптимизировать программное обеспечение для лучшей поддержки игр и все должно заиграть новыми красками. Представители Samsung говорили о том, что они об этом позаботились, а значит игровой потенциал не должен пропасть.

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Телефон, который не будет греться

Отличительной чертой игровых телефонов является активное охлаждение. Новая система, примененная в Galaxy S23, должна способствовать более эффективному рассеиванию тепла во время длительных игровых сессий. В свое время Galaxy S22 Ultra сначала предлагал действительно высокую производительность, которая через 20-30 минут резко падала до 30-35 кадров в секунду в играх. Видимо, компания задумалась, как решить эту проблему, и решила ее в новом смартфоне.

Еще больше поспособствовало решению производительности использование во всех моделях, кроме S23, на 128 ГБ хранилища UFS 4.0. Большинство людей не обращает внимания на скорость чтения/записи данных, но ее двукратное увеличение наряду с повышением вычислительной эффективности на 46% означает, что нагрузка на устройство существенно снижается. А это в свою очередь тоже способствует снижению температуры внутри корпуса.

Телефон, который не будет греться. Кроме самого быстрого процессора, тут установлена еще и самая быстрая на сегодняшний день память. Фото.

Кроме самого быстрого процессора, тут установлена еще и самая быстрая на сегодняшний день память.

Snapdragon 8 Gen 2, сделанный для Galaxy, имеет те же ядра, что и обычные чипы, но его основное ядро Cortex разогнано с 3,2 ГГц до 3,36 ГГц, а его графический процессор Adreno 740 работает на частоте 719 МГц вместо 680 МГц. Судя по всему, Samsung рассчитывает на повышенную эффективность и скорость работы искусственного интеллекта, чтобы уравновесить разгон для игр и избежать перегрева.

Отличается ли обычный Snapdragon от того, что в Galaxy S23

Разница между эксклюзивным и стандартным Snapdragon 8 Gen 2, скорее всего, не будет существенной, но и обычный 8 Gen 2 выдает в играх очень крутые результаты. И все это при относительно холодном корпусе. Это уже делает флагманы 2023 года отличным решением для игр, а дополнительные возможности Galaxy S23 сделают его лучшим на фоне равных.

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Телефоны для игр могут обеспечивать более высокую частоту кадров в определенных играх, но разработчики должны поддерживать это. Поэтому, например, возможности дисплеев с частотой 165 Гц реализуются далеко не всегда. В том числе и из-за того, что таких моделей очень мало. Поэтому на первый план выходит массовость Galaxy S23, который, как и предыдущие поколения, будет продаваться лучше остальных флагманов вместе взятых.

Можно не сомневаться, что телефоны с процессором Snapdragon 8 Gen 2+ позже в этом году будут работать еще лучше и быстрее. Но это уже другая история и об этом мы поговорим позже. А пока именно не игровой Samsung серии Galaxy S23 можно считать лучшим игровым смартфоном на ближайшее время.

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