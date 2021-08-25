Почему электроника стоит дорого и ее сложно купить. Когда это закончится

Если вы пытались купить последнее поколение видеокарт AMD или Nvidia, процессоры AMD Ryzen или игровые консоли, такие, как PS5 или Xbox Series X/S, вы могли заметить, что сделать это не так просто. Основной причиной — помимо воздействия продолжающейся пандемии COVID-19 — является глобальная нехватка микросхем, которая серьезно ограничивает доступность новейших технологических продуктов. Нехватка компонентов влияет не только на того, кто хочет собрать свой компьютер, но и на целые отрасли промышленности. В итоге цены по всему миру ползут вверх. Касается это всего — от бытовых товаров до автомобильной промышленности. Аналитики уже видят возможности налаживания ситуации, но пока рано говорить об этом с уверенностью. Зато обсудить причины — самое время. Ведь сейчас можно назвать их все.

Кризис пролупроводников

Смартфоны, казалось, избежали кризиса в конце 2020 — 2021 году, но ситуацию нельзя считать разрешенной, и дефицит, который все равно наблюдается, еще может усилиться. До сих пор руководители крупнейших компаний говорят о том, что баланс спроса и предложения на рынке компонентов не соблюдается.

Учитывая, что многие компании пользовались при производстве чипами, которые были заказаны заранее и находились на складах, они могли не так активно обращаться к производственным отраслям. Теперь же перспектива того, что нехватка микросхем перекинется на основные выпуски телефонов в конце 2021 года, становится все более реальной.

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Нынешняя нехватка микросхем является результатом идеального шторма огромного спроса и ограниченного предложения. Беспрецедентное стремление к домашним развлечениям после пандемии COVID-19 привело к проблемам с запасами новейших игровых консолей и видеокарт. Необходимый переход к работе из дома также привел к тому, что рост продаж ноутбуков достиг рекордных за последние десять лет значений. В то же время бум стоимости криптовалют возродил прибыльность майнинга, увеличив спрос на различные высокопроизводительные компоненты майнинг-ферм.

Почему дорожают автомобили

Производители автомобилей тоже внесли свой вклад в нынешний кризис полупроводников. На ранних стадиях пандемии автопроизводители резко сократили спрос на процессоры в ожидании падения продаж. Это оказалось преждевременным, и продажи быстро восстановились. В итоге автомобильный рынок стремительно начал расти, а производители стали скупать практически все, что производилось. При этом производственные мощности уже были переориентированы на другие сферы электроники. А значит, мы получили еще одну очередь за процессорами, которая создает дополнительный дефицит.

Ряд более мелких факторов также способствовал усилению дефицита как со стороны предложения, так и со стороны спроса. В связи с отключением электроэнергии в феврале из-за холодной погоды производство полупроводников Samsung в Остине, штат Техас, было остановлено до середины марта. Тайвань пережил сильную засуху, а для производства процессоров заводам требуется много воды, которой просто не было. Торговая война между США и Китаем заставила многих производителей, таких, как Huawei, срочно увеличивать объемы закупок, чтобы потом можно было продолжать выпуск новых моделей.

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Кто делает процессоры

Важно отметить, что Microsoft, Sony, Nvidia, AMD, Apple, Qualcomm и другие не производят свои собственные процессоры. Основная часть передовых полупроводников в мире создается Samsung и TSMC. Есть и другие предприятия, вроде NXP и Texas Instruments, но они больше ориентированы на автомобильную промышленность.

С самыми большими проблемами столкнулись именно Samsung и TSMC, которые соперничают в производстве чипов на 5-нм, 7-нм и 10-нм техпроцессе. Такие процессоры используются для высокопроизводительной электроники и в автомобильной промышленности. Особняком в этой ситуации стоит Intel.

Она производит собственные процессоры и не испытывает дефицита, как конкурирующие предприятия. Компания стремится извлечь выгоду из текущего дефицита, расширяя свою деятельность в Аризоне и открывая свои новые производственные линии, чтобы принимать еще больше заказов. Компания даже готова производить процессоры на конкурирующей архитектуре Arm и RISC-V. Это потребует много времени, но пока в распоряжении Intel оно есть.

Сложно ли сделать процессор

Фабрики по производству процессоров — это сложные капитальные и трудоемкие комбайны, для создания которых требуются специалисты, технологии и использование интеллектуальной собственности, на право пользоваться которой еще надо договориться. Поэтому расширение существующих производственных линий может занять месяцы, создание новых с нуля может занять годы и стоить десятки миллиардов долларов.

Возвращаясь к автомобильной промышленности, можно привести исследование, которое показывает, как пострадали компании в этой отрасли. Исследовательская компания IHS Markit сообщает, что в первом квартале 2021 года с производственных линий сошло на 672 000 автомобилей меньше, чем планировалось. Все основные бренды, включая GM, Ford и Tesla, пострадали от этого. По оценкам аналитиков, это может стоить автомобильному рынку в этом году 60 миллиардов долларов. Есть компании, которые пострадали в меньшей степени, но так или иначе зацепило всех.

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На игровых рынках новейшие консоли PlayStation и Xbox постоянно появляются и заканчиваются. Это тоже связано с тем, что Sony и Microsoft не могут производить столько консолей, сколько захотят. Они вынуждены делать это маленькими партиями и стараться максимально справедливо (или выгодно) распределять продукцию по разным рынкам.

Почему подорожали компьютеры

Ситуация в сфере ПК еще хуже: новейшие видеокарты и процессоры AMD до сих пор практически недоступны. До конца 2021 или даже 2022 года не будет никаких признаков того, что это улучшится. Отсюда рост цен, безудержная спекуляция и невозможность купить что-то простым пользователям. Даже то, что есть, за любые деньги готовы скупить майнеры на волне роста стоимости некоторых криптовалют в десятки раз за последние год-два.

Можно так же добавить, что на рост цен влияет не только нехватка компонентов, но сами люди, которые сутки напролет следят, где и что появилось, и скупают это. Помогают им в их деле боты. В итоге львиная доля редкой электроники оказывается в руках перекупщиков, которые задирают ценники. К примеру, если официальная цена PlayStation 5 в крупных сетевых магазинах составляет примерно 40 000 рублей, то у перекупщиков еще недавно цена была в два раза выше. Сейчас среди них появилась конкуренция, а рынок хоть немного насытился и цена упала примерно до 1,5х от официальной. Для видеокарт, вроде RTX 3070 от Nvidia, у перекупщиков цена часто в 2,5-3 раза выше той, которая должна быть в крупных магазинах.

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Смартфоны пока не так пострадали от дефицита, но некоторые производители ограничивают рынки сбыта своих новинок или как Apple заранее стараются закупить большое количество процессоров для нового iPhone 13, чтобы все желающие могли его купить с минимальным временем ожидания. Возможно, именно нехватка компонентов стала причиной отказа от выпуска Samsung Galaxy Note в этом году.

И не стоит думать, что процессоры для, например, смарфтонов никак не влияют на производство процессоров для игровых консолей или автомобилей. Есть завод, который может производить определенное количество компонентов. Ему без разницы, где они будут использоваться. Поэтому, кто раньше занял место, тому и повезет забрать больше столь важных электронных компонентов.

Но заказать процессоры — это только часть решения проблемы. Заводы так же не справляются с производством и других компонентов, а без оперативной памяти, накопителей, модулей связи или чего-то еще готовое устройство создать все равно не получится. Поэтому узких мест слишком много, и компаниям надо размещать заказы так, чтобы не получилось, что они закупят все для производства 10 миллионов единиц продукции, но о у них не будет условных разъемов для зарядки с контроллером питания, и вся партия будет ждать появления этого компонента.

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Когда закончится дефицит видеокарт и игровых консолей

К сожалению, сказать, когда закончится этот кризис, пока нельзя. Одни аналитики прогнозируют нормализацию поставок к концу года, а другие — осторожно сообщают о середине следующего. Но надо понимать, что и любой прогноз может сместиться, если будет очередная серьезная волна пандемии, случится еще какой-нибудь катаклизм или биткоин подорожает в несколько раз.

Покупателям во всем мире пока придется мириться с ростом цен буквально на все, где используется электроника. Это касается не только самих гаджетов, но и производств, где применяется вычислительная техника (то есть, всех). Поэтому ждем лучшего и надеемся, что скоро кризис полупроводников пройдет. Слишком уж много кризисов стало в последнее время.