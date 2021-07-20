Google Pixel 6 станет лучшим телефоном от Samsung

Когда Google начала выпускать свои смартфоны под маркой Pixel и постепенно забыла про Nexus, многие сказали, что это самый важный переход в истории современного смартфоностроения. На эту тему можно спорить очень долго, тем более, что несогласных тоже хватает. В этой статье мы если и охватим это, то очень косвенно, а в первую очередь мы поговорим немного о другом. Больше всего нам сейчас интересно не то, что было пять лет назад, а то, что будет через пару месяцев, когда свет увидит новый Google Pixel 6. Уже сейчас у нас есть некоторые его характеристики и кое-что интересное, что позволит считать его чуть ли не лучшим смартфоном Samsung. И это не опечатка…

Samsung и Google

Если вспомнить историю, то сотрудничество Google и Samsung не является чем-то экстраординарным. Но с тех пор, как поисковой гигант перешел на линейку Pixel, пути компаний как-то разошлись и они не были замечены в тесном сотрудничестве.

Но были и такие этапы, как, например, выход Samsung Galaxy S4 в линейке Google Play Edition. Многие с теплотой вспоминают те времена, хотя я бы не стал относить их к самым хорошим.

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Samsung на чистом Android

Несмотря на давнее прекращение проекта, многие энтузиасты Android мечтали увидеть современный Samsung в качестве смартфона с голой операционной системой. Так они получили бы лучшее из двух миров и им не пришлось бы идти на компромиссы. Особенно актуальны такие хотелки были во времена TouchWiz. Куда приятнее к топовому железу было бы получить голый Android, а не этот спорный продукт.

Да, оболочка Android от Samsung предлагала некоторые приятные дополнительные функции, вроде многозадачности с разделенным экраном и воздушных жестов, но в остальном все было ужасно.

Уже некоторое время назад в Сеть просочились полные спецификации устройств Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro/XL, и они уже показывают, какую роль Samsung сыграла в создании этого смартфона. Давайте разделим это на три части, посвященные процессору, дисплею и камере. Так будет проще понять, что же мы в итоге получим.

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Каким будет Google Pixel 6

Процессор Google Pixel 6

По той информации, которая окружает нас в последнее время, новым процессором Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro/XL будет нестандартный чип ”Whitechapel”, разработанный подразделением Samsung Semiconductors.

Другими словами, это чипсет, созданный Samsung, похожий на Exynos 2100 и знакомый нам по серии Galaxy S21. Но в данном случае он будет адаптирован к потребностям Google. Ожидается, что Whitechapel улучшит пользовательский опыт по сравнению с Google Pixel 5, который, как вы помните, был основан на Qualcomm Snapdragon 765G среднего уровня.

Дисплей Google Pixel 6

Ни для кого не секрет, что Samsung делает одни из лучших дисплеев для смартфонов. Компания использует их сама и продает огромному количеству конкурентов. Конечно, самым заметным покупателем Samsung, когда дело касается дисплеев, является Apple. Несмотря на все споры и разногласия, в этом их партнерство оказывается выгодным для обеих компаний.

Несколько дней назад авторитетный информатор Росс Янг в Twitter сообщил, что Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro/XL также будут использовать панели производства Samsung Display.

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Подтверждает это и утечка спецификаций от Джона Проссера, которая говорит, что Pixel 6 действительно будет использовать экран AMOLED (производства Samsung), но также предполагает, что Pixel 6 Pro/XL будет использовать дисплей P-OLED, а это уже технологии LG, которая, напомню, принимала самое непосредственно участие в создании Pixel 2XL.

Неизвестно, будет ли Google пользоваться услугами двух поставщиков для разных моделей, но то, что одним из них (или единственным) будет Samsung, сомневаться не приходится.

Камера Google Pixel 6

Google Pixel 6

Основная камера : 50 Мп

: 50 Мп Сверхширокая камера : 12 Мп

: 12 Мп Фронтальная камера: 8 Мп

Google Pixel 6 Pro/XL

Основная камера: 50 Мп Телеобъектив: 48 Мп Сверхширокая камера: 12 Мп Фронтальная камера: 12 Мп

Именно так должны выглядеть характеристики камер новых смартфонов. Изначально говорили о том, что в основе камеры будет лежать сенсор производства Sony, но позже информация изменилась. По последним данным, которые поступают из разных источников, 50 Мп сенсоры будет поставлять именно Samsung.

Корейская компания уже поставляла подобные технологии для Xiaomi Mi 11 Ultra. Именно этот смартфон получил датчик GN2 на 50 Мп производства Samsung, который обеспечивает великолепные снимки.

С другой стороны, даже если основной сенсор будет сделан Sony, это не так плохо, ведь компания знает свое дело и производит отличные сенсоры. Да и никто не говорит, что остальные не может сделать Samsung. Но для Google это не так важно, ведь она владеет фантастическими алгоритмами обработки, которые все равно сделают любые снимки хорошими.

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Каким будет Google Pixel 6

Конечно, Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro/XL не будут переименованными Samsung Galaxy S21, но вероятность того, что мы получим максимально плотное сотрудничество, очень высока. Тем более, что у Google пока не так хорошо получается производить массовые смартфоны. Возможно, Samsung поможет ей в этом.

Серия Pixel 6, похоже, возьмет все качественные компоненты Samsung — дисплей, чип и, возможно, некоторые датчики камеры, и добавит главный компонент — чистый Android. А долгая поддержка, обновления и дополнительные возможности сервисов Google могут стать неплохими конкурентными преимуществами.

Если новый Pixel будет почти полноценным Samsung, я буду в числе первых, кто захочет попробовать его. Думаю, что многие со мной согласятся, и Google надо найти себе нормального партнера, чтобы делать действительно классные телефоны. В данной ситуации никто, кроме Samsung, так полноценно не сможет помочь ей в этом.

Да и вообще, круто же будет, если Xiaomi Mi 11 Ultra и Google Pixel 6, по сути созданные Samsung, будут навязывать конкуренцию ее же собственным флагманам.