Как новый процессор Google Tensor сделает телефоны лучше

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Артем Сутягин 0

Мы уже рассказывали, что вчера Google анонсировала Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которым только предстоит выйти. По сути, компания только рассказала о некоторых особенностях новых устройств, но не представила их полностью. Презентация нас еще только ждет, но вряд ли нам расскажут о чем-то еще более интересном, чем собственный процессор новых Google Pixel. Кроме того, что такие радикальные изменения могут сделать новый Pixel 6 лучшим телефоном на рынке, они могут сильно улучшить отдельные функции новинки, которые и без того были хороши. Именно на них компания и сделала большой упор в рассказе о новом чипсете.

Процессор Google

Новый процессор Google решает многие проблемы компании и сможет сделать ее смартфоны существенно лучше.

Новый процессор Google

Google заявляет, что ”Tensor был создан для соответствия тому, как люди используют свои телефоны сегодня и как они будут пользоваться ими в будущем”. Звучит красиво, но не дает нам никаких подробностей до тех пор, пока Pixel 6 не будет выпущен окончательно (ближе к концу осени). Тем не менее, некоторые подсказки о новинке говорят нам, почему она была в принципе создана и какие преимущества она может дать.

Процессор Google

Процессоры настолько малы, что даже не верится в их производительность.

Как новый процессор улучшит Google Pixel

Прямо сейчас похоже, что Google решила создать свой собственный чип для смартфонов, потому что она хочет, чтобы это поколение Pixel было еще лучше, чем предыдущие. Такие вещи, как камера и отличная поддержка всех сервисов Google, важны для компании, потому что это нравится пользователям Pixel.

С Tensor мы продумали каждую часть чипа и настроили его для работы с моделями вычислительной фотографии Google. Для пользователей это означает совершенно новые функции, а также улучшения существующих — сказано в заявлении Google

Это не первая микросхема, созданная Google для улучшения вычислительной мощности устройств. Мы видели Pixel 2 с Pixel Visual Core и Pixel 4 с Pixel Neural Core. Оба были разработаны для поддержки машинного обучения с использованием собственных алгоритмов Google.

Безопасность телефонов Google

Еще мы знаем, что у Tensor будет собственное ядро безопасности, работающее с модулем Titan M2. Это сделает телефон криптографически безопасным, предоставив Pixel 6 ”самый высокий уровень аппаратной безопасности среди всех телефонов”. Говоря простым языком, это означает, что смартфоны бренда получат хорошую поддержку аппаратной криптографии. Это в свою очередь должно гарантировать, что только у вас будет доступ к данным на устройстве, потому что только вы можете предоставить правильные учетные данные.

Процессор Google

Новый Google Pixel еще не вышел, но уже преподносит сюрпризы.

Также мы узнали, что Google не перестает сотрудничать с Qualcomm. Предположительно Qualcomm продолжит тесное сотрудничество с Google над существующими и будущими продуктами, основанными на платформах Snapdragon. К ним будут относиться более дешевые телефоны Pixel серии A, которые будут получать чипы Snapdragon среднего уровня. А еще Qualcomm будет поставлять чипы для беспроводных наушников и других аксессуаров. В том числе и для линейки Nest.

Стоит ли брать Google Pixel 2 в 2021 году?

Каким будет процессор Google

Сейчас мы уже точно понимаем, что Google создает собственный чип, но мы ничего не знаем о конструкции ядра, графическом процессоре, производстве или чем-то еще. Поэтому появления подробностей надо еще будет подождать.

Google Tensor выглядит как чипсет, ориентиорванный на искусственный интеллект и машинное обучение — то, что Google любит использовать в своих сервисах. Проблема в том, что приложения в Google Play слишком разные, и наличие у компании собственного ”железа” не решит проблему совместимости приложений.

Процессор Google

Наверное, новый процессор Google является главной интригой года в мире мобильной электроники.

Возвращаясь к конструктивным особенностям, можно предположить, что Google использует стандартные конструкции ядра ARM и графический процессор ARM Mali в тандеме с собственными сопроцессорами для обработки специальных функций. Это что-то вроде процессора Exynos с той самой магией, которую старается обеспечить Google. Кстати, ходят слухи, что именно Samsung обеспечивает производство нового чипа. Но это пока не точно, да и не так важно для конечного пользователя.

Когда выйдет Google Pixel 6

Google Tensor дебютирует в Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые будут запущены этой осенью, скорее всего, в октябре, как и предыдущие Pixel. Мы узнаем больше о процессоре по мере приближения к запуску Pixel 6. Поэтому мы обязательно вернемся к этой теме еще не один раз.

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