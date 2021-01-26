Samsung и Tesla готовят 5-нм чип для беспилотных автомобилей. iCar, подвинься!

Не знаю, как вы, а я скептически отношусь к выпуску автономных автомобилей. Пусть это и удобно, но для доставки человека из одного места в другое без его участия можно придумать что-то другое, а олдскульная автомобильная романтика так может просто умереть. Здорово же сесть за руль и проехать по хорошей дороге несколько сотен километров? Впрочем, сейчас не об этом. Пусть современные технологии постепенно и приведут к отказу пользователей от автомобилей, которыми надо управлять, а потом и вовсе к их запрету, но такие разработки не могут остановиться. Сейчас стало известно, что партнером знаменитой Tesla в создании автономных автомобилей будет Samsung. Именно эта южнокорейская компания будет производить 5-нм чипы для беспилотных автомобилей будущего.

Кто делает машины с автопилотом

Ряд IT-гигантов и представителей автопрома прилагают все усилия, чтобы автономное вождение стало реальностью. Мы видим усилия таких компаний, как Apple, Google, Uber, Tesla и многих других. Даже Alibaba включилась в процесс. Об этом я не так давно рассказывал на страницах сайта Hi-News.ru. Мы часто пишем там про электромобили и другие научные достижения. Если хотите быть в курсе, подписывайтесь на Telegram-канал Hi-news.ru

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В отношении этой новой технологии ведется много споров. На данный момент необходимо решить несколько проблем прежде, чем проекты станут жизнеспособными. Что касается автопроизводителей, то Tesla является ведущей компанией в данной отрасли, поскольку она уже предоставляет автономный режим вождения для некоторых своих автомобилей. Конечно, у них есть определенные ограничения и они не являются полностью беспилотными автомобилями, но прогресс на лицо. Теперь компания, похоже, хочет ввести полностью автономный режим и рассчитывает в этом на Samsung, чтобы это стало возможным.

Новый автопилот Tesla

По имеющимся данным, Tesla разрабатывает следующее поколение своего оборудования HW4. Его можно использовать в новом полностью автономном вождении 4D FSD (четырехмерное полностью автономное вождение), которое в настоящее время разрабатывается. Судя по всему, автопроизводитель будет работать именно с Samsung над созданием новых чипов для таких автомобилей. Кроме камер и прочего оборудования, которое собирает данные о дорожной обстановке, нужна еще и большая вычислительная мощность, чтобы обрабатывать огромный поток данных.

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Согласно новой информации, команда разработчиков Tesla упорно трудится, чтобы разработать более сложную структуру искусственного интеллекта. Он предоставит ее автомобилям возможность полностью автономного вождения. Южнокорейская Media Asia E сообщила, что Samsung в настоящее время разрабатывает 5-нм чип, который обеспечивает вычислительную мощность для искусственного интеллекта беспилотных автомобилей Tesla.

5 нм — это самый передовой стандарт, который сейчас присутствует на рынке. Это будет определять путь для компаний в следующие годы, поскольку 3-нм технология может стать реальностью только к 2023 году. Тем не менее, всего несколько компаний уже имеют возможность работать с 5-нм стандартом, и Samsung одна из них.

Samsung делает чипы для Tesla

В настоящее время Samsung поставляет для Tesla 14-нм чипы, но сотрудничество надо расширять, а технологии обновлять. В информационно-развлекательной системе автомобиля используются различные микросхемы, такие, как видеопроцессоры, процессоры нейронной сети (NPU), интегральные схемы безопасности и многое другое. Но самое главное — это система, которая обрабатывает информацию от датчиков и систем связи в автомобиле, чтобы обеспечить полностью автономное вождение. Поскольку Tesla планирует модернизировать свою установку, Samsung сосредотачивает свое развитие в этом направлении.

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Samsung считает, что у компании есть возможности миновать процесс перехода на 7-нм чипы и сразу начать работать с 5-нм. Если компании удастся это сделать, бренд может заключить договор поставки с Tesla и стать не просто производителем электроники, но и настоящим творцом будущего.

Зачем Samsung делает автопилот

Это также положительно скажется на разработке другой техники Samsung — от трекеров активности до флагманских смартфонов и ноутбуков. Одним из важных преимуществ будет не только увеличившаяся производительность, но и очень высокая надежность. В автомобилях нет места зависаниям и сбоям.

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А еще, как бонус для руководства компании, это принесет хорошие деньги непосредственно на выполнении контракта и на увеличении стоимости компании, которое точно произойдет, если Samsung справится с поставленной задачей.