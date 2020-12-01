Snapdragon 888 представили официально. Не все понятно, но впечатляет

Qualcomm решила нас всех удивить и не просто выпустить новый процессор серии Snapdragon, а еще и сломать привычную систему нейминга. Столько времени мы ждали Snapdragon 875, а в итоге получили Snapdragon 888. Впрочем, название это далеко не самое важное из того, что есть в новом процессоре. Пусть компания и не раскрыла все характеристики максимально полно, но она отметила самые важные моменты, которые действительно заставляют уважительно кивнуть головой. Давайте попробуем собрать воедино всю информацию, которую нам дали со сцены, проанализировать ее и понять, что мы в итоге получим. А самое главное, когда мы это получим.

Qualcomm представила Snapdragon 888

Компания Qualcomm начала первый день своего ежегодного саммита по технологиям Snapdragon с виртуального выступления президента Qualcomm Incorporated Криштиану Амона. Главным объявлением является анонс новой флагманской мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 888. Лично у меня это сразу вызвало вопросы о том, что будет дальше и как будет называться следующая модель? 900, 999, 1000 или как-то еще?

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Вне зависимости от названия, процессор все равно остается чипом премиум класса и будет устанавливаться только в самые передовые смартфоны. Точных данных о его частоте и других подобных характеристиках сказано не было. Возможно, из-за того, что цифры не так впечатляют, как то, что мы видели в Snapdragon 865+.

Скорее всего, точные характеристики мы узнаем позже, а сейчас компания сделала большой упор на рассказ о системах связи и обработки изображения.

Самый быстры 5G

Приятно, что Snapdragon 888 оснастили новым модемом Snapdragon X60. Он поддерживает работу во всех существующих сетях 5G и одновременное функционирование сразу нескольких SIM-карт. Новый модем сможет работать как с технологией mmWave, так и с sub 6 GGz.

Новинка обеспечит более высокую скорость работы и уменьшенное время отклика, а агрегация частот даст возможность с легкостью переключаться между 5G и 4G, обеспечивая более стабильную работу в Сети. Предыдущее поколение модема работало чуть похуже, чем новинка.

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Среди других улучшений можно отметить новые функции Snapdragon Elite Gaming и более высокую производительность графики. Это расширяет возможности работы с видео, обеспечивает частоту 144 кадра в секунду и прямой рендеринг рабочего стола.

Улучшения производительности также обещаны с движком AI шестого поколения. Благодаря новому сопроцессору Qualcomm Hexagon производительность выросла до 26 TOPS (триллионов операций в секунду) против 15 TOPS в прошлом поколении.

Лучшая обработка фотографий

Новый процессор обеспечивает и улучшение фотографической мощности. За счет нового процессора обработки изображений Spectra, его пропускная способность достигает 2,7 гигапикселей в секунду. Этого достаточно для обработки 120 изображений с разрешением 12 МП каждую секунду.

В дополнение к вышесказанному, мы ожидаем совершенно новых ядер ЦП внутри Snapdragon 888, а также более подробной информации о компонентах обработки GPU, ISP и AI.

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Завтра в 18:00 по московскому времени нас ждет вторая часть конференции, на которой нам продолжат рассказывать о всяких интересных разработках. Не исключено, что именно завтра нам более подробно расскажут о характеристиках нового процессора.

Какие смартфоны получат Snapdragon 888

Qualcomm Snapdragon 888 станет основой топовых смартфонов в 2021 году. Уже объявлено о том, что работу с новым ”железом” ведут такие бренды, как Sony, OnePlus, Xiaomi, Asus, BlackShark, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, Realme, OPPO, Sharp, Vivo и ZTE.

Заметили, что в этом списке нет ни слова о Samsung? Все из-за того, что эта компания делает основной упор именно на свои чипы Exynos. Но с большой долей вероятности можно говорить о том, что именно южнокорейский гигант выпустит первый коммерческий смартфон на ”888-ом”, и им в январе 2021 года станет Galaxy S21 для американского рынка.

Присоединяйтесь к обсуждению нового процессора

Поговаривают еще о том, что Xiaomi может опередить Samsung, но если так рассуждать, то хватает и других брендов, которые ведут работу с новинкой. На срок выхода смартфона могут повлиять и эксклюзивные соглашения между производителями. Как минимум, Samsung может помогать с производством и получить за это привелегии. Да и просто, Qualcomm не сможет отгрузить чипы в таком количестве, чтобы все сразу получили их без перебоев в поставках.