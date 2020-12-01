Snapdragon 888 представили официально. Не все понятно, но впечатляет

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Артем Сутягин 0

Qualcomm решила нас всех удивить и не просто выпустить новый процессор серии Snapdragon, а еще и сломать привычную систему нейминга. Столько времени мы ждали Snapdragon 875, а в итоге получили Snapdragon 888. Впрочем, название это далеко не самое важное из того, что есть в новом процессоре. Пусть компания и не раскрыла все характеристики максимально полно, но она отметила самые важные моменты, которые действительно заставляют уважительно кивнуть головой. Давайте попробуем собрать воедино всю информацию, которую нам дали со сцены, проанализировать ее и понять, что мы в итоге получим. А самое главное, когда мы это получим.

Snapdragon 888

Новый флагманский Snapdragon всегда вызывает интерес. Теперь это «888-ой».

Qualcomm представила Snapdragon 888

Компания Qualcomm начала первый день своего ежегодного саммита по технологиям Snapdragon с виртуального выступления президента Qualcomm Incorporated Криштиану Амона. Главным объявлением является анонс новой флагманской мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 888. Лично у меня это сразу вызвало вопросы о том, что будет дальше и как будет называться следующая модель? 900, 999, 1000 или как-то еще?

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Вне зависимости от названия, процессор все равно остается чипом премиум класса и будет устанавливаться только в самые передовые смартфоны. Точных данных о его частоте и других подобных характеристиках сказано не было. Возможно, из-за того, что цифры не так впечатляют, как то, что мы видели в Snapdragon 865+.

Скорее всего, точные характеристики мы узнаем позже, а сейчас компания сделала большой упор на рассказ о системах связи и обработки изображения.

Руководство компании имеет право радоваться. Она проделала большую работу.

Самый быстры 5G

Приятно, что Snapdragon 888 оснастили новым модемом Snapdragon X60. Он поддерживает работу во всех существующих сетях 5G и одновременное функционирование сразу нескольких SIM-карт. Новый модем сможет работать как с технологией mmWave, так и с sub 6 GGz.

Новинка обеспечит более высокую скорость работы и уменьшенное время отклика, а агрегация частот даст возможность с легкостью переключаться между 5G и 4G, обеспечивая более стабильную работу в Сети. Предыдущее поколение модема работало чуть похуже, чем новинка.

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Среди других улучшений можно отметить новые функции Snapdragon Elite Gaming и более высокую производительность графики. Это расширяет возможности работы с видео, обеспечивает частоту 144 кадра в секунду и прямой рендеринг рабочего стола.

Улучшения производительности также обещаны с движком AI шестого поколения. Благодаря новому сопроцессору Qualcomm Hexagon производительность выросла до 26 TOPS (триллионов операций в секунду) против 15 TOPS в прошлом поколении.

5G

На презентации много говорили о скорости и минимальной задержку новые технологий 5G.

Лучшая обработка фотографий

Новый процессор обеспечивает и улучшение фотографической мощности. За счет нового процессора обработки изображений Spectra, его пропускная способность достигает 2,7 гигапикселей в секунду. Этого достаточно для обработки 120 изображений с разрешением 12 МП каждую секунду.

В дополнение к вышесказанному, мы ожидаем совершенно новых ядер ЦП внутри Snapdragon 888, а также более подробной информации о компонентах обработки GPU, ISP и AI.

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Завтра в 18:00 по московскому времени нас ждет вторая часть конференции, на которой нам продолжат рассказывать о всяких интересных разработках. Не исключено, что именно завтра нам более подробно расскажут о характеристиках нового процессора.

Какие смартфоны получат Snapdragon 888

Qualcomm Snapdragon 888 станет основой топовых смартфонов в 2021 году. Уже объявлено о том, что работу с новым ”железом” ведут такие бренды, как Sony, OnePlus, Xiaomi, Asus, BlackShark, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, Realme, OPPO, Sharp, Vivo и ZTE.

Snapdragon 888

Совсем скоро начнут выходить новые смартфоны на Snapdragon 888, а пока надо просто подождать.

Заметили, что в этом списке нет ни слова о Samsung? Все из-за того, что эта компания делает основной упор именно на свои чипы Exynos. Но с большой долей вероятности можно говорить о том, что именно южнокорейский гигант выпустит первый коммерческий смартфон на ”888-ом”, и им в январе 2021 года станет Galaxy S21 для американского рынка.

Присоединяйтесь к обсуждению нового процессора

Поговаривают еще о том, что Xiaomi может опередить Samsung, но если так рассуждать, то хватает и других брендов, которые ведут работу с новинкой. На срок выхода смартфона могут повлиять и эксклюзивные соглашения между производителями. Как минимум, Samsung может помогать с производством и получить за это привелегии. Да и просто, Qualcomm не сможет отгрузить чипы в таком количестве, чтобы все сразу получили их без перебоев в поставках.

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