Опыт использования Samsung Galaxy S20 FE — не только для фанатов

Когда вышел Samsung Galaxy S20 FE, я написал про него несколько статей, но как-то не проникся и не стал искать его для обзора. Не так давно я понял свое упущение и решил достать его, чтобы попользоваться некоторое время и понять, что он из себя представляет. Все из-за того, что слишком уж разные мнения об этом смартфоне мне попадались. В итоге, через полторы недели использования я понял, что это хороший аппарат за нормальные деньги, но в нем достаточно и того, что может заставить задуматься о выборе модели. Сейчас я собрался с мыслями и готов рассказать все о его экране, камере, материалах корпуса и о том, что отличает его от конкурентов.

Опыт использования Samsung Galaxy S20 FE

Первое, что мне понравилось в Samsung Galaxy S20 FE, это вполне адекватный ценник и то, что это флагман. На фоне некоторых моделей конкурентов и того, сколько сама Samsung просит за другие модели, 49 990 рублей не кажется такой уж большой суммой. Столько стоит базовая версия на 128 ГБ, а за максимальную на 256 ГБ придется заплатить 55 990 рублей. Впрочем, обе можно расширить до 1 ТБ за счет карт памяти.

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В итоге за эти деньги мы получим очень хорошие характеристики. Пусть от более старших моделей Samsung Galaxy S20 FE будет отличать отсутствие возможности снимать видео в 8K и оптический (а не ультразвуковой) сканер отпечатков в экране – это не страшно. Также более дорогие модели предлагают стеклянную заднюю стенку и более новое стекло экрана. Но учитывая разницу в цене, экономия кажется вполне оправданной.

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По ощущениям серьезных претензий к нему нет. По надежности пока тоже, так как за полторы недели в карманах и сумке на нем не появилось даже намеков на царапины. Впрочем, если уронить его на асфальт, следы наверняка останутся.

Еще одним отличием будет плоский экран. Мне это нравится. Это тот случай, когда создание более бюджетной альтернативы идет только на пользу. При этом корпус не начинает казаться угловатым. Более того, он, наоборот, ощущается очень тонким. Все из-за узкой рамки с легкой ”ступенькой”. Она же помогает хорошо держать смартфон в руке.

Чем Galaxy S20 FE отличается от конкурентов

Из отличий от многих конкурентов в этой ценовой категории можно отметить наличие у Galaxy S20 FE беспроводной зарядки, защиты от воды и пыли по стандарту IP68 (глубина до 1,5 метров на время до 30 минут), стереозвука и экрана с частотой обновления 120 ГЦ. Если кто-то и сможет предложить что-то подобное, то точно не все сразу, а экраны с такой разверткой и вовсе редкость.

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Что касается времени автономной работы, то желать лучшего можно, и некоторые смартфоны предлагают это, но день S20 FE все равно прослужит, поэтому сильно переживать по этому поводу не стоит. Емкость аккумулятора составляет 4 500 мАч и, естественно, поддерживает быструю зарядку. За 30 минут можно зарядить смартфон наполовину.

Насколько быстро работает Galaxy S20 FE

Процессором новинки будет фирменный Exynos 990 и для данной модели это очень хорошее предложение. Особенно, если учитывать, что такой же процессор установлен в Galaxy S20 Ultra – самой топовой версии флагманской серии.

Заряжается смартфон через USB Type-С, а места для разъема под наушники на корпусе не нашлось. Собственно, нет их и в комплекте (только кабель, адаптер питания и ”скрепка”). Да, в отличии от некоторых новинок этого года, в комплекте есть зарядка, а это уже не мало. В конце концов беспроводные наушники сейчас стоят очень недорого, а по качеству уже не уступают проводным.

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Производительности мне более чем хватало. В основном я играю в Call of Duty и часто устанавливаю что-то, чтобы проверить перед тем, как публиковать подборки игр, которые выходят на нашем сайте. Почти везде мне хватало и частоты кадров, и графики. Небольшой нагрев при максимальных нагрузках есть, но он не очень сильный.

Экран с частотой 120 Гц

Не только игры, но и видео неплохо смотрятся на 6,5-дюймовом AMOLED экране. У него очень небольшие рамки и он выдает частоту обновления 120 Гц. Я пользовался только этим режимом, хотя значение можно снизить до 60 Гц. Так аккумулятор будет служить дольше.

В экран встроен сканер отпечатков пальцев, который в этой модели работает довольно быстро. Единственная претензия в том, что яркости могло бы быть чуть больше. При прямом сравнении яркость экрана S20 FE не такая высокая, как у некоторых топовых моделей, но это уже из разряда придирок, ведь даже на улице яркости вполне хватает.

Как снимает Samsung Galaxy S20 FE

Что я могу сказать совершенно точно, так это то, что на камеру Galaxy S20 FE наговаривают совершенно зря. Часто в нашем Telegram-чате видел упоминание того, лучше доплатить за более дорогую версию S20, но получить хорошую камеру, чем покупать модель с сильно облегченной. Это все ерунда!

Пусть основной модуль и не имеет разрешения 64 Мп, как у Galaxy S20, или 108 Мп, как у Galaxy S20 Ultra, а видео нельзя снимать в 8K, но качество картинки получается более чем достаточным. Максимальное разрешение основной камеры 12 Мп, но если вам нужно просто сделать хорошее фото, то этого более чем достаточно. Тем более не стоит забывать о технологии объединения пикселей, которая позволяет улучшить качество снимков. Зато такая камера будет намного дешевле и из-за большего размера пикселя должна давать меньше шумов.

Примеры фотографий на камеру Samsung Galaxy S20 FE (оригиналы без сжатия тут)

Скачать оригиналы представленных выше фотографий на Galaxy S20 FE

Если и это для вас не аргумент, то просто порадуйтесь тому, что камера почти не выпирает и размер самой площадки под нее очень небольшой. И все это не мешает ей снимать видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду — спасибо процессору.

О качестве фото можно рассказывать долго, но лучше всего самому все увидеть. Ниже приведены сжатые изображения, а исходники можно скачать по этой ссылке.

Я пока не могу сказать, готов ли я купить этот смартфон на каждый день, ведь рынок сейчас очень богат новинками, которые привлекают к себе много внимания, но я точно могу советовать его фанатам марки Samsung. Устройство получилось добротным, но надо иметь в виду, что некоторых функций более дорогих моделей тут нет.

Например, вы не получите съемку видео в 8К, камеру 108 МП и стеклянный корпус. Но смартфон подойдет тем, кто хочет получить ночную съемку, стабилизацию, красивые цвета, экран с частотой 120 ГЦ, емкий аккумулятор и возможность заряжать наушники или умные часы через реверсивную зарядку. А еще важно наличие топового процессора и обновлений в течение трех лет.

Стоит ли покупать Samsung Galaxy S20 FE

Приятно, что выпускается смартфон в шести цветах, среди которых нет каких-то безумных кричащих оттенков. Все они спокойные и даже зеленый (мятный), вроде моего, не надоест через долгое время.

Главная особенность смартфона, кроме камеры, экрана, процессора и цены — его габариты. Пользователям, которые, как и я, устали от больших смартфонов, они придутся по душе. Кроме того, что он тонкий и легкий, он еще и отлично лежит в руке. Дотянуться можно до любой части экрана, а при перехвате нет опасений, что он выпадет. Если для вас это важно, тоже обратите на него внимание. Тем более, что 6,5-дюймового экрана более чем достаточно на каждый день. Мне и меньшего бы хватило несмотря на мою требовательность к гаджетам.