15 крутейших чехлов для realme, которые подойдут на любой смартфон

Как правило, чехол для телефона realme уже лежит в коробке с устройством. Но со временем стандартная защита приходит в негодность. Да и вообще, порой хочется как-то освежит свой гаджет, правда? Чтобы это сделать, нужно купить чехол на realme. Среди очевидного мусора, размещенного на AliExpress, смогли найти для вас 15 лучших аксессуаров, которые не стыдно надеть даже на флагман. Почти все они являются универсальными, то есть подходят практически на любую модель.

Прозрачный чехол на realme

Классику никто не отменял, поэтому начать стоит с прозрачного чехла для телефона. Главное здесь — выбор материала. Есть мягкие прозрачные чехлы, а также укрепленные. Их стоимость составляет порядка 130-140 рублей.

Мягкий чехол realme

Укрепленный чехол realme

Прозрачный аксессуар сохранит истинный дизайн смартфона, но при этом мягкая модель быстро пожелтеет. Так что не лишним будет взять сразу несколько чехлов на realme 10 или другую модель, которой вы располагаете, если главное для вас — естественная красота.

Двусторонний чехол для телефона

Даже среди прозрачных аксессуаров можно найти что-то интересное. Например, двусторонний чехол. Его передняя и задняя часть скрепляются клипсой, защищая одновременно как спинку, так и дисплей.

Прозрачный двусторонний чехол

Цветной двусторонний чехол

Цена подобных аксессуаров чуть выше и составляет примерно 170-190 рублей в зависимости от того, какую модель вы выберите: прозрачную или с цветной окантовкой. Увы, такие чехлы на realme не являются водонепроницаемыми, а еще негативным образом сказываются на чувствительности тачскрина.

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Чехол с карманом для карты

Завершая разговор о прозрачных моделях, остановимся на чехле с кармашком для карты. Все еще кладете свое платежное средство под защиту? Вот и зря! Ведь аксессуар с отдельным карманом не оставит неприятный след на спинке смартфона, да и карта прослужит дольше.

Купить чехол с карманом

Как ни странно, столь продуманное решение обойдется вам не дороже, чем обычный чехол для realme. Цена аксессуара с карманом составляет сейчас 175 рублей. Но это мягкая модель, так что будьте готовы приобрести несколько прозрачных чехлов.

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Чехол-книжка на реалми

Для ретроградов на AliExpress есть чехлы-книжки на realme. Причем этих моделей столько, что аж глаза разбегаются. Тут тебе и строгий аксессуар из искусственной кожи, и флип-кейс с ремешком, и просто какое-то буйство красок!

Чехол-книжка с карманом

Чехол-книжка с ремешком

Чехол-книжка с узором

Традиционно подобные аксессуары оказываются дороже классических моделей. Их цена варьируется в пределах 350-400 рублей. Зато долговечность «книжек» намного выше, чем у обычных чехлов на realme.

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Пушистый чехол для телефона

Эту диковинку вряд ли кто-то смог бы найти самостоятельно. Примерно за те же 400 рублей на AliExpress можно купить пушистый чехол, который сделает смартфон тактильно более приятным, а владельца порадует своей мимимишностью.

Купить пушистый чехол

Думаете, это женский чехол для телефона? Да бросьте! Даже суровые челябинские мужики не прочь укутаться зимним вечером под плед и включить аниме на своем пушистом realme (но это не точно).

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Противоударный чехол для realme

С практической точки зрения для челябинского мужика и любого человека, который пользуется смартфоном в экстремальных условиях и боится его разбить, более подходящим вариантом станет защитный чехол для realme. Эта модель надежно спрячет каждый уголок корпуса (и даже камеру), а еще предложит подставку, чтобы вам было удобно смотреть видео.

Купить противоударный чехол

Удивительно, но купить защитный чехол получится всего за 300 рублей. Согласитесь, довольно низкая цена для аксессуара, который одновременно выполняет несколько функций. Правда, высокий уровень устойчивости портит эргономику устройства. Впрочем, это уже совсем другая история.

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Женский чехол для телефона с подставкой

Чехол с подставкой для телефона пригодится любому человеку, а не только тем, кому принципиально нужна броня для своего realme. И вот отличная модель — стильный аксессуар с опорой в виде астронавта.

Купить чехол с подставкой

Подставка отсоединяемая, так что при желании можно пользоваться этим красивым аксессуаром и без нее. А в комплекте с защитой вы еще найдете ремешок. И все это менее чем за 400 рублей с учетом доставки.

Чехлы для realme 9 и realme 10

Самыми популярными смартфонами бренда являются представители номерной серии, поэтому отдельно остановимся на чехлах для realme 10 и более ранних моделей линейки. Здесь есть буквально все: цветной силиконовый чехол, защита из экокожи и даже — сейчас вы удивитесь — бампер с вырезами для пальцев.

Цветной силиконовый чехол

Чехол из искусственной кожи

Чехол с вырезами для пальцев

Ох, не завидую я владельцам смартфонов realme 7, 8, 9 и 10. Ну как тут определиться с выбором? Возможно, в этом вам поможет цена. Дешевле всего обойдется цветной силиконовый чехол за 150 рублей с доставкой, а дороже — бампер из экокожи за более чем 300 рублей.

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Красивые чехлы для realme C30, C31 и C33

Наконец, отличный вариант для владельцев самых доступных смартфонов. На AliExpress есть куча чехлов на realme C30, C31, C33 и C35, но этот — лучше всех. Знаете, почему? Да потому что он не только выполнен из качественного силикона, но и предлагает несколько расцветок. Переходите по ссылке и выбирайте.

Чехлы для realme C30

Каждый аксессуар обойдется примерно в 145 рублей вне зависимости от типа узора, нанесенного на спинку. По-моему, отличная цена для хорошего чехла на realme. А вы как считаете?