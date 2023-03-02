Классные чехлы для смартфонов Samsung, которые захочется купить

Наверняка вы обращали внимание на количество аксессуаров и чехлов для iPhone. Даже если просто пройтись по любому торговому центру, можно найти огромное количество островков, на которых можно приобрести чехлы на любой вкус и кошелек. А вот про Андроид-устройства такого сказать нельзя. Приходится как следует поискать, чтобы купить что-нибудь действительно стоящее за адекватные деньги. Как-то даже становится обидно за владельцев аппаратов от Samsung, Xiaomi и других производителей.

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Если вы владелец Xiaomi, то можете посмотреть чехлы для своих устройств здесь. Но только Xiaomi мир не ограничивается, и мы решили помочь владельцам Samsung защитить свои устройства за вменяемые деньги. Специально для вас мы подобрали классные и недорогие чехлы, которые вам сразу захочется купить.

Силиконовый чехол на Самсунг

Для вашего удобства я разделю материал на три подборки. В первой вы сможете найти привычные всем чехлы, которые защищают заднюю панель и боковые грани устройства. Так как я относительно недавно перешел с Айфона на Андроид, то всегда для любого устройства ищу обычный непрозрачный силиконовый чехол. Во-первых, такой материал приятен тактильно. С учетом того, что смартфон большую часть времени проводит у нас в руках, а не на какой-то поверхности, то это очень важный момент.

Силиконовый чехол с логотипом

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Цветной силиконовый чехол

Во-вторых, силиконовые кейсы не позволяют телефону выскальзывать из рук, как бы вы его не крутили. Это позволяет не опасаться за то, что неожиданно аппарат может вылететь на пол и разбиться. Ну и третий момент, который лично меня всегда радовал — это огромный выбор цветов. Вы можете выбрать как из темных оттенков, так и заказать что-нибудь яркое под хорошее настроение. А самое главное, что такие чехлы стоят совсем недорого.

Кожаный чехол на Самсунг

Но кому-то силиконовые чехлы совсем не по душе. И здесь на выручку придет кожа. Качественный кожаный чехол никого не оставит равнодушным, особенно если он еще и хорошо выглядит. Но помните, что настоящая кожа не может стоить дешево. Поэтому если вы нашли «кожаный» чехол за сотку, то скорее всего это имитация, а не натуральные материалы.

Кожаный чехол для S23, S23+, S23 Ultra

Хотя если имитация сделана качественно, то почему бы не заказать и ее. В некоторых вариантах есть даже специальная шторка для защиты камеры. Ничего не снимаете — держите ее закрытой. Как только потребовалось вести съемку — открыли шторку. В такой ситуации камера всегда находится под защитой, и получится избежать случайных царапин на объективе.

Имитация кожаного чехла с защитой камеры

Чехол-книжка на Самсунг

Но есть категория людей, кому не нравятся классические кейсы и хочется вместе со смартфоном хранить еще и банковские карты с деньгами. Тогда лучше обратить внимание на вторую часть нашей подборки — чехлы-книжки. Мало того, что они защищают смартфон со всех сторон, включая экран, так еще и позволяют не носить с собой кошелек. Правда, здесь сразу же возникает опасность потерять все разом: и деньги, и телефон. Но для кого-то удобство важнее. На выбор есть огромное количество разных кейсов, но я советую вам присмотреться вот в этим двум вариантам.

Чехол-книжка на магнитах

Цветной чехол-книжка с застежкой

Во-первых, обе этих модели сделаны из кожи, поэтому тактильно это будет очень приятная вещь. Во-вторых, благодаря тому, что открываются они в бок, их легко можно трансформировать в подставку и с комфортом смотреть фильмы на телефоне. Развернули кейс, поставили смартфон и наслаждаетесь фильмом. Вам остается только выбрать, нужен ли вам специальный магнитный язычок для фиксации чехла в закрытом виде или достаточно будет встроенных магнитов. Мне такие чехлы не очень нравятся, но я точно знаю, что многие предпочитают именно их обычным кейсам на заднюю панель.

Чехол-книжка с застежкой

Прозрачный чехол на Самсунг

Ну и третий вариант — это прозрачные чехлы. На самом деле самое универсальное решение из всех. Не прячет дизайн телефона и защищает от любого внешнего воздействия. А самое главное — стоят такие решения совсем недорого. Недаром китайцы без разбора кладут их в комплект со своими смартфонами. Но даже среди прозрачных чехлов есть разные варианты. Например, можно купить вот такой кейс с дополнительной защитой углов телефона. Если вы часто его роняете, то это гарантирует вам сохранность.

Прозрачный чехол с защитой углов

Тонкий прозрачный чехол

А можно не изобретать велосипед и заказать обычную прозрачную накладку на заднюю панель, которая практически не увеличит размер вашего устройства и как минимум, сможет защитить от царапин и потертостей. Но у любого прозрачного чехла есть один очень неприятный эффект. Со временем любой из них начинает желтеть. Причем неважно, дорогой кейс вы купили или дешевый. Избежать этого, к сожалению, не получится. Но можно воспользоваться нашей инструкцией по очистке прозрачного чехла, и частично проблема будет решена.

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А вообще, просто закажите несколько штук и поменяйте их, когда старый придет в негодность. Все-таки цена на прозрачные чехлы такая, что можно не париться по этому поводу. Как видите, для Самсунгов производится большое количество разных чехлов. Конечно, оно не такое, как для смартфонов от Apple, но все равно достаточно, чтобы выбрать что-нибудь по душе. Я советую присмотреться к нескольким разным вариантам, чтобы можно было менять чехлы под настроение и обязательно заказать прозрачный, на случай, если остальные быстро надоедят.