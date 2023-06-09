7 топовых аксессуаров для смартфона, которые улучшают качество фото и видео

Для подавляющего большинства населения планеты смартфоны заменили фото- и видеокамеры, предложив те же возможности, но в более компактном корпусе, да еще и с кучей дополнительных фишек. Тем не менее, наши мобильные устройства до сих пор далеки от профессиональной техники для съемки. Но аксессуары камеры телефона, о которых сегодня пойдет речь, если и не поднимут ваш гаджет на один уровень с дорогущими фото- и видеокамерами, то по меньшей мере сократят разницу, и вы сможете снимать намного лучше, чем раньше.

Электрический стабилизатор для смартфона

Оптическая стабилизация камеры не может в полной мере компенсировать тряску рук во время съемки, а EIS становится причиной появления артефактов при записи видео. Чтобы исправить конструктивные недостатки мобильного устройства, вам нужен стабилизатор для смартфона.

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Электрический стабилизатор для смартфона компенсирует движения по трем осям, благодаря чему вы можете снимать даже на бегу. Этот аксессуар избавит владельца от смазанных фото, а видео получатся настолько плавными, что из отснятого материала будет не грех смонтировать фильм на Android.

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Штатив для съемки на телефон

Очень большое количество людей снимает семейные праздники и прочие мероприятия на смартфон. Но ведь его просто невозможно все время держать в руках! Поэтому, если вы, например, хотите записать детский утренник, обязательно купите штатив для телефона.

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Также аксессуар будет полезен при съемке таймлапс на Android, а еще в профессиональном режиме камеры. Поэтому вы всегда сможете найти применение напольному штативу для телефона, а лишним он точно не будет. Особенно по цене в районе 1 тысячи рублей.

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Гибкий штатив для телефона

Помимо обычного можно приобрести гибкий штатив. В отличие от стандартных моделей, эта дешевле и не требует установки на пол. Такой штатив для телефона получится закрепить хоть на дереве, хоть на скамейке. Да и на гладкой поверхности он тоже будет держаться.

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Единственный недостаток гибкого штатива — его высота. Она составляет всего 30 сантиметров, а потому такой аксессуар стоит воспринимать как дополнение, но не как замену напольной стойке.

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Кольцевая лампа для телефона

Почти у каждого пользователя вспышка на смартфоне вызывает массу претензий. Из-за слабой яркости она скорее портит снимки, чем делает их лучше. Компенсировать недостатки стандартного компонента поможет кольцевая лампа для телефона — идеальный аксессуар для любителей селфи.

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Вспышка для смартфона устанавливается при помощи клипсы и работает на батарейках. Ее можно использовать в качестве вспомогательного средства освещения во время съемки на фронталку. А тот факт, что кольцевая лампа для телефона имеет небольшое зеркало, позволяет превратить основную камеру во фронтальную и делать умопомрачительные селфи.

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Кольцевая лампа со штативом

Это более продвинутый вариант кольцевой лампы для смартфона. Она не крепится на само устройство, а устанавливается на штатив, который идет в комплекте. Плюс ко всему лампа обладает RGB-подсветкой, позволяющей выбрать практически любой цвет освещения.

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Удивительно, но цена кольцевой лампы составляет всего 1 тысячу рублей, что делает ее очень доступным и просто незаменимым аксессуаром для видеоблогеров. Да и сторонний человек наверняка найдет ей применение.

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Макро-камера на телефон

Кроме смартфона Redmi Note 10 Pro существует очень мало моделей с макро-камерой, делающих по-настоящему качественные фотографии на близком расстоянии. Впрочем, она и не понадобится, если вы купите макро-линзу.

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Несмотря на то, что это довольно доступный аксессуар, он комплектуется и чехлом, и крышкой для линзы, и даже тряпочкой. Сам объектив способен обеспечить оптическое приближение кратностью 15x или даже 30x в зависимости от того, какую модификацию вы возьмете. А камера вашего смартфона так умеет?

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Салфетки для камеры смартфона

Наконец, какой бы аксессуар вы ни выбрали, незаменимой будет салфетка для оптики. Она поможет держать объектив камеры в постоянной чистоте, за счет чего удастся раз и навсегда избавиться от мыльных фотографий.

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В комплекте салфеток для смартфона, который продается всего за 200 с небольшим рублей, представлено сразу 4 тряпочки. Поэтому первую можно отложить для камеры, вторую — для очков, третью — для ноутбука, а четвертую — припрятать в качестве заначки.