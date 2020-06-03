Чем заменить AirPods, или Какие беспроводные наушники купить для Android

AirPods – это очень локальная история. Несмотря на то что они считаются самыми популярными беспроводными наушниками на рынке, пользуются ими в основном только владельцы техники Apple. Это связано с тем, что использовать их на устройствах с ОС от Google на борту откровенно неудобно. Сопряжение происходит медленнее, анимация подключения отсутствует, а Siri, которая зачитывает содержимое входящих сообщений, не поддерживается в принципе. Однако успех AirPods буквально вынудил конкурентов Apple начать производство наушников-клонов. Посмотрим, что из этого вышло.

Дешёвый аналог AirPods для Android

Если вы хотите получить настоящие TWS-наушники в форм-факторе, близком к AirPods, вам следует обратить внимание на Funcl AI APT-X. Это изделие китайской компании Funcl, которая предложила вполне неплохое решение, учитывая невысокую цену аксессуара. Если попасть на распродажу, то можно урвать наушники за 2500-2700 рублей. Правда, для этого придётся помониторить китайские интернет-площадки вроде AliExpress, TaoBao, JD или BangGood. Однако AI APT-X стоят каждого рубля.

Процессор Qualcomm QCC302x, который лежит в основе наушников, является аналогом Apple W1. Он обеспечивает им стабильное Bluetooth-соединение со смартфоном, исключая непроизвольные разрывы, высокую энергоэффективность и качественное звучание с минимальной задержкой.

В отличие от большинства клонов AirPods, Funcl AI APT-X выполнены в форм-факторе затычек, а значит, имеют силиконовые амбушюры. Они исполняют роль уплотнителей, обеспечивая более глубокий бас и направляя звук прямо в ушной канал, а также выступают в качестве отсекателей, препятствуя прохождению внешних шумов.

Несмотря на невысокую цену, наушники имеют частичную поддержку активного шумоподавления. Частичную, потому что эта технология включается только во время телефонных разговоров, отсекая внешние шумы.

Управление Funcl AI APT-X осуществляется путём прикосновений к контактной зоне на дужках наушников. Аналогичным образом управлялись AirPods первых двух поколений, пока Apple не сделала ставку на нажатия в AirPods Pro. Таким образом можно перематывать треки, регулировать громкость и отвечать на звонки.

Автономность наушников тоже находится на довольно высоком уровне. По заявлению производителя, они способны проработать по 6,5 часов, а комплектный зарядный чехол обеспечивает им ещё 24 часа функционирования.

Полная копия AirPods для Android

Тем, кто готов немного переплатить и при это хочет получить наушники с внешностью, максимально близкой к AirPods, могу порекомендовать Realme Buds Air. Найти более точно скопированный с оригинала аксессуар вам не удастся. Ведь если не знать, куда смотреть, вероятность спутать детище Realme с настоящими AirPods чрезвычайно высока.

В основе Realme Buds Air лежит процессор R1. Он, как и яблочный W1, играет ту же самую роль, отвечая за экономию ресурса аккумулятора, синхронную работу наушников и стабильное соединение со смартфонов.

Автономность Buds Air похуже, чем у оригинала и детища Funcl – всего 3 часа у самих наушников и 17 часов при использовании комплектного футляра для зарядки. Не то чтобы очень много, но, учитывая высокую скорость зарядки, с этим можно смириться.

Оригинальные AirPods выходят только в белом цветовом исполнении, и большинство производителей-конкурентов слепо следуют этому тренду. Realme решила, что ей необязательно идти на поводу у Apple, а потому взяла и окрасила Buds Air в разные цвета – от зелёного и жёлтого до красного и чёрного.

Невысокая цена Buds Air – всего 4990 рублей, — не повлияла на их техническое оснащение. В это сложно поверить, но Realme укомплектовала свои наушники даже беспроводной зарядкой стандарта Qi, которая доступна в базовой (и единственной, кстати) конфигурации наушников.

Беспроводные наушники от JBL в стиле AirPods

Какими бы крутыми ни были наушники Funcl и Realme, очевидно, что поклонники музыки их себе вряд ли купят. Если вы из их числа, значит, вам должны понравиться наушники JBL Tune 220 TWS, которые довольно близки внешне к AirPods, но при этом куда более продвинуты в музыкальном плане. А если учесть ещё и приемлемую цену, равную 6 тысячам рублей, очевидно, что детище JBL рискует сыскать серьёзную популярность.

JBL Tune 220 TWS оснащаются 12,5-мм мембраной и поддерживают технологию JBL Pure Bass. Честно признаюсь, понятия не имею, как это работает, но производитель уверяет, что благодаря этим двум фишкам наушники обеспечивают супер-качественный звук, характерный для решений более высокого ценового сегмента.

По части автономности Tune 220 TWS рекордов не бьют. Производитель обещает 3 часа работы без подзарядки для самих наушников и ещё до 19 часов при использовании комплектного футляра для зарядки.

Управляются Tune 220 TWS по принципу AirPods Pro. JBL решила, что нажатия на дужки будут более надёжным способом управления, чем прикосновения, который позволит избежать случайную отдачу команд, например, при желании поправить наушники.

JBL Tune 220 TWS имеют форм-фактор вкладышей. То есть никаких амбушюр в конструкции не предусмотрено, а значит, и о сочном басе мечтать не стоит. В то же время такой форм-фактор может считаться более универсальным, поскольку с большой долей вероятности не позволит наушникам вываливаться из ушей.

Копия AirPods от Huawei

Последнее решение из этого списка – самое дорогое и принадлежит оно Huawei. Huawei Freebuds 3 были представлены в прошлом году, став чем-то средним между AirPods 2 и AirPods Pro. С одной стороны, это обычные вкладыши без амбушюр, однако, с другой, технически навороченные наушники с поддержкой беспроводной зарядки, активным шумодавом и стильным дизайном зарядного чехла. Правда, стоит такое удовольствие от 9 до 12 тысяч рублей в зависимости от магазина, где вы будете его покупать.

Работоспособность наушников обеспечивает процессор Kirin A1. Это единственный кастомный чип, за что Huawei отдельный респект. Поэтому есть неплохой шанс, что он справится лучше, чем решения Qualcomm и Realme.

Автономность Freebuds 3 лучше, чем у большинства конкурентов из этого списка – целых 4 часа. Зарядный кейс обеспечивает ещё 20 часов, что уже очень близко к показателям AirPods.

Управление наушниками осуществляется при помощи свайпов по дужке – совсем как у AirPods 1 и 2 поколений.

А вот Google Assistant наушники Huawei по понятным причинам не поддерживают, хотя это было бы весьма кстати. Совместимость с Celia пока не заявлена.

Округлый зарядный футляр лично меня привлекает больше «портсигара» AirPods и всех остальных моделей. У меня он вызывает ассоциации с ёмкостью туалетной воды от Bulgari.

Я не буду рекомендовать какие-то конкретные наушники из этого списка. Поэтому выбирайте то, что соответствует вашим представлениям о качественных TWS-наушниках и приемлемой цене.