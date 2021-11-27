Глупые вещи, которые мы делаем со своими смартфонами

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Иван Герасимов 0

Смартфон настолько «прилип» к нам, что мы уже сами не обращаем внимания на то, что с ним делаем: то вертим в руках, то подносим к лицу, то кладем его куда угодно, забывая время от времени вытирать салфеткой. В общем, смартфон не только знает о нас многое, но и постоянно находится там же, где и мы. Возможно, вы подумаете, что этими действиями все и ограничивается: не согласимся с вами. Мы вытворяем со смартфонами такие вещи, что если поглядеть со стороны, то станет не по себе. В общем, чтобы такого впредь не повторялось, мы собрали для вас небольшой гайд по вредным привычкам, связанными со смартфонами. Запоминайте и больше никогда так не делайте.

Рассказываем о глупых вещах, которые мы продолжаем делать со смартфонами

Максимальная яркость смартфона

Встречали людей, которые никогда не пользуются автояркостью или не уменьшают яркость дисплея вообще? Я точно знаю таких: допустим, в солнечный день жизненно необходимо сделать экран поярче, иначе ни зги не видно. Но почему бы ее не уменьшить в темноте? Для этого есть все условия: в 2021 году есть шторка на Android и пункт управления в iOS.

Высокая яркость экрана на телефоне — боль. Особенно, когда ее не уменьшают

Складывается ощущение, что таких пользователей это ничуть не отпугивает даже в плане энергосбережения, ведь смартфон тратит намного больше энергии. В общем, яркий дисплей на солнце — это круто, но в зависимости от освещения его все-таки лучше уменьшать, чтобы не тратить заряд батареи и не убивать экран.

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Телефон перегрелся на солнце

Помню то прекрасное (на самом деле, нет) время, когда я ездил за рулем и частенько устанавливал телефон в держатель в солнечную погоду. Вы даже не представляете, насколько сильно нагревалась моя Nokia Lumia 930, а потом отключалась! На появление сообщения, что смартфон сильно нагрелся, влияло два фактора: это постоянная работа навигатора и, конечно же, его нахождение на солнце. А ведь есть люди, которые кладут его экраном кверху: только представьте, к чему это приводит!

Не оставляйте телефон на солнце, чтобы не испортить экран и аккумулятор

Выгорание дисплея плюс нагревание аккумулятора — вот главные проблемы, когда смартфон лежит под солнечными лучами. Никогда не оставляйте его в таком положении: переверните экраном вниз, а лучше уберите его подальше.

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Зависимость от телефона

Об этом мы рассказали, наверное, всё. И даже пояснили, что иногда — это хорошо. Тем не менее, есть случаи, когда зависать в смартфоне не стоит. Например, когда гуляете. Во-первых, вы вышли на улицу не для этого. Во-вторых, пока отвлекаетесь на новое видео в Instagram или TikTok, можете споткнуться и даже упасть.

Картина маслом: за секунду до…

Да, окружающим будет смешно, а вот вам — не очень. Это чревато травмами и даже штрафом: в США на законодательном уровне запретили чатиться на ходу. Стоит ли того незайтеливый контент? Сомневаюсь.

Чего еще не стоит делать со смартфоном? Ответ на эти и другие вопросы есть в нашем Яндекс.Дзен!

Как класть телефон на стол

Никогда не кладите телефон на стол: смартфону не место даже на деловой встрече или небольшой тусовке с друзьями. И этому даже есть научное объяснение: исследования показывают, что такой жест может подпортить отношение к вам со стороны окружающих. У них складывается ощущение, что вы хвастаетесь им и не можете отказаться от девайса даже во время еды.

Класть смартфон во время обеда с друзьями неприлично

Кроме того, даже один косой взгляд в сторону загоревшегося экрана может внести напряжение в вашу беседу — собеседнику покажется, что вам не интересна суть диалога. Да и поддерживать разговор будет тяжелее, ведь смартфон, лежащий на столе снижает когнитивные способности.

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Сколько микробов на телефоне

Помните нашу классную статью про то, что нельзя брать смартфон с собой в туалет? Не будем напоминать, насколько это дурная привычка и чем она чревата. Напомним лишь то, что смартфоны гораздо грязнее ручки туалета, которую всё же иногда протирают. Задумайтесь: мы носим смартфон в кармане, берем в тренажерный зал, достаем в транспорте и даже кладем на стол.

Девушка, ну карточку-то тоже уберите от лица!

Ваш смартфон — небольшое биологическое оружие, которого не стоит касаться губами и трогать после него лицо. Протирайте его почаще, чтобы случайно не заработать расстройство желудка: возможно, то отравление и не связано с пирожком, купленным на вокзале.

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Куда положить телефон, если нет карманов

Увы, но вариантов тут не так много: телефон придется держать в руках. Но если вы оказались в тренажерном зале, то телефон следует убрать на подоконник, оставить в шкафчике или у администратора на ресепшн. А если оказались дома, то ни в коем случае не кидайте телефон на диван: вернувшись из другой комнаты, вы упадете на насиженное место, как Шелдон Купер, и услышите хруст.

То чувство, когда уже сел на телефон и поздно что-либо менять…

Это же касается и планшетов, и любой другой электроники, которую вы кладете возле дивана — спросонья не составит труда наступить на экран, попав на дорогущий ремонт. Кладите гаджеты подальше или в поле зрения.

А еще очень глупо делать фотографии в неподходящих местах. Какие могут быть из-за этого проблемы — читайте в нашем специальном материале.

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