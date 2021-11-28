Здесь всё, что нужно знать про повербанки

Портативные аккумуляторы — это те девайсы, без которых сложно представить владельца смартфона. Честно, я не понимаю своих друзей, которые до сих пор не обзавелись ими. Иногда случается, что из дома выскакиваешь без рюкзака, надеясь подзарядить почти разрядившийся смартфон, а у человека нет ни зарядки, ни повербанка. Многих смущает и то, что заряжать их приходится очень долго: оставляешь «банку» на ночь, а к утру она наполнена лишь наполовину. Возможно, кого-то пугают новости про взорвавшийся повербанк: и такое бывает. Да и выбор настолько велик, что глаза разбегаются. Тем не менее, портативная зарядка — настоящий мастхэв, и сегодня мы расскажем вам все, что нужно знать об этих устройствах.

Как выбрать повербанк

Портативный аккумулятор — это такой же девайс, как и смартфон или планшет. Вы же не покупаете ноунейм-гаджеты для себя, предпочитая предварительно изучить информацию, посоветоваться со знающими людьми, чтобы не потратить деньги впустую? То же самое и с аксессуарами.

Несмотря на убеждение, что торговая марка, указанная на корпусе, не играет никакой роли (ведь вся техника производится в Китае), разница есть. И заключается она в том, что известный производитель указывает реальную ёмкость аккумулятора. Я не раз сталкивался с повербанками, в которых указана пятизначная ёмкость в мА*ч, а смартфон реально заряжается лишь пару раз. Почему так происходит?

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Проблемы с повербанком

С емкостью повербанка тоже не все так просто. Добросовестные производители указывают реальную емкость аккумулятора. Не стоит думать, что именно по ней рассчитывается количество полных зарядок. Это зависит от множества факторов и рассчитывается по формуле.

Реальная емкость * показатель конверсии * здоровье батареи / емкость аккумулятора = число полных зарядок.

Разбираемся, что это значит и откуда брать цифры. Реальная емкость — та, что указана на упаковке.

Показатель конверсии — это оставшаяся мощность после нагрева и внутренних энегрозатрат. Примерно берем число 0,8.

— это оставшаяся мощность после нагрева и внутренних энегрозатрат. Примерно берем число 0,8. Здоровье батареи — это реальный показатель емкости аккумулятора на данный момент. Емкость снижается очень быстро. Берем 0,8, что вполне соответствует показателям моего смартфона (80% оставшейся емкости).

— это реальный показатель емкости аккумулятора на данный момент. Емкость снижается очень быстро. Берем 0,8, что вполне соответствует показателям моего смартфона (80% оставшейся емкости). Емкость аккумулятора — та, что указана в вашем смартфоне по умолчанию. У меня она составляет 1821 мА*ч.

После всех расчетов получаем 3,5 — это значит, что свой смартфон я смогу зарядить столько раз, а не 5, как могло бы показаться. Учтите, что со временем повербанки теряют емкость — прямо как смартфоны и другие устройства с аккумуляторами.

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Подделка повербанка Xiaomi

Портативные аккумуляторы Xiaomi — топчик, но при условии, что вам попался именно оригинал. Это популярный аксессуар, который частенько подделывают. Неликвид, бывает, попадается даже на популярных интернет-площадках — согласитесь, у таких крупных продавцов точно не ожидаешь встретить подделку.

Впрочем, даже если вам она и попадется, то со смартфоном ничего не должно произойти: в подделках обычно занижают емкость, а иногда даже условных 10 000 мА*ч окажется меньше. И все равно, не скупитесь и проверяйте товар при получении. Сама упаковка и качество исполнения, а также странные шумы внутри гаджета дадут вам знать о подделке.

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Повербанки с беспроводной зарядкой

Лучше повербанка — только повербанк с беспроводной зарядкой. Я уже не раз ругал этот способ, но иногда он и вправду удобен. Например, когда провод всего один, а устройств несколько. А если вы до сих пор используете смартфон без Qi, то обязательно изучите нашу статью, как добавить беспроводную зарядку в любой смартфон. В любом случае, покупка такого устройства — отличное решение на все случаи жизни.

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Повербанк с Type-C

Обязательно обратите внимание на количество разъёмов в портативной зарядке. Чем больше, тем лучше — можно будет подключить сразу несколько устройств. А еще важно сразу их проверить: встречаются экземпляры, в которых гнёзда есть просто «для галочки» — вставляешь в них USB, но ничего не происходит. Обратите внимание на разъём Type-C — его наличие необходимо в современных «банках», ведь многие устройства уже перешли на него.

Учтите, что в некоторых моделях разъём Type-C может быть именно для зарядки самого портативного аккумулятора, а не для зарядки подключенного устройства. По весне мы допустили такую ошибку, когда выбирали повербанк в подарок коллеге, подумав, что разъём Type-C позволит заряжать устройства.

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Почему взрываются повербанки

Вы слышали о случаях, когда взрывался портативный аккумулятор. Почему так происходит? Эксперты считают, что основные причины — это некачественная техника, устаревшее устройство, а также неправильное использование. Даже неликвидом можно пользоваться и год, и два до тех пор, пока он не рванет.

Возможно, вы достаете его на морозе, а потом начинаете сразу пользоваться им, придя домой. Кроме того, не рекомендуется высаживать повербанк до нуля: позвольте ему зарядиться полностью. В общем, все то, что и со смартфонами.

А какими повербанками пользуетесь вы? Поделитесь в комментариях.