Можно ли оставлять зарядку в розетке

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Иван Герасимов 0

Мои бабушка с дедушкой приучили меня к порядку с самого детства. С тех пор я тщательно проверяю всё перед выходом из дома, в том числе, электроприборы: всегда вытаскиваю из розетки оставленные зарядки и даже отключаю чайник. Мнительность? Возможно. На днях я выходил из дома и снова повторил привычный ритуал, но задумался, а есть ли в этом смысл? Моя мама постоянно оставляет зарядки в розетках и даже телефон, который уже заряжен — ничего плохого-то и не случилось. Я досконально разобрался в этом вопросе и понял, что не все так просто. Делаете то же самое на автомате? Тогда вот вам небольшой разбор, можно ли оставлять зарядку в розетке.

Разбираемся, нужно ли убирать зарядку из розетки или нет

Как работает зарядное устройство для телефона

Мой дедушка всегда говорил, что торчащий из розетки зарядник потребляет электроэнергию. Конечно же, я в это не верил, но время все расставило по своим местам: расход действительно есть как и у любых электрических устройств. Импульсный источник питания имеет регулятор напряжения, в котором работают несколько компонентов вне зависимости от нагрузки. Это называется «ток покоя» — минимальная нагрузка по мощности. В источники питания эти цифры варьируются от 1 до 20% максимальной мощности.

Многие аксессуары и вовсе не тратят энергию, находясь в розетке

Многое зависит и от самого адаптера, от его качества и конструкции. Именно поэтому мы всегда отбираем для вас только самые проверенные варианты. Некоторые адаптеры предусматривают ограничение потребляемой мощности — не более 1 Вт в режиме бездействия. Другие переходят в режим физического отключения, даже когда смартфон заряжен.

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Сколько электроэнергии расходует зарядка телефона

Расход электроэнергии совершенно незначительный

Зарядка, оставленная в розетке, потребляет вхолостую от 0,06 мА*ч до 0,33 мА*ч, что само по себе ничтожно мало. Даже в «худшем» случае за год такой адаптер израсходует смешное количество электроэнергии (около 0,3 кВт), что никак не отразится на вашем бюджете. Тем более, к экономии это не имеет никакого отношения. Можете держать в розетке сразу несколько адаптеров и тоже не заметите разницы в увеличении счета за электричество.

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Может ли загореться зарядка от телефона

Я отключаю зарядку из-за того, что боюсь возгорания. В этом есть смысл, когда розетка неисправна. Кроме того, есть шанс, что произойдет резкий скачок напряжения. Да, у современных качественных зарядок есть свой ресурс, который в среднем составляет 50 000 часов, что соответствует 6 годам непрерывной работы. А если отключать зарядное устройство из розетки, то его ресурс только увеличится. Есть ли в этом смысл? Определенно, да.

Зарядка все же может выйти их строя и даже загореться

Несмотря на то, что многие пользователи меняют зарядники чуть ли не каждые полгода из-за того, что он перетирается, расшатывается, есть ответственные ребята, которые аккуратно относятся к аксессуарам. В общем, практический смысл в том, нужно ли убирать зарядку из розетки, все-таки есть.

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Инструкция к зарядному устройству

МЧС все-таки предупреждает, что электроприборы нужно отключать из сети. Хоть пожары из-за неисправных зарядок случаются не так часто, стоит строго следовать инструкции: производители четко указывают, что в целях безопасности его следует отключать от сети. Да оригинальные зарядные устройства — еще один пункт, которым многие пренебрегают.

Дешевые адаптеры и кабели зачастую созданы из некачественных материалов, а производители таких аксессуаров экономят на их создании. Именно это может быть причиной возгорания: например, во время грозы удар молнии может вывести из строя любой электроприбор, в том числе, и зарядное устройство.

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Почему нельзя оставлять зарядку в розетке

Несмотря на то, что зарядка в розетке без телефона не несет большой опасности, есть простые причины, почему ее стоит убирать.

Несмотря на то, что в целом зарядка в розетке не опасна, убирать ее все равно стоит

  • Вы можете споткнуться об нее и случайно повредить, не говоря уже о том, что можно выдернуть розетку (и такое бывает);
  • Есть риск того, что домашние животные будут ее грызть — из-за такой халатности уже пострадало немало аксессуаров читателей нашего Telegram-чата;
  • Всему должно быть свое место в доме. Вы же не храните очки или ноутбук на полу? Зарядник — такое же устройство как и все остальные.

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Как выбрать зарядку для телефона

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