Лучшие аксессуары для телевизора на Андроид ТВ, которые я советую купить как можно скорее

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Иван Герасимов

Телевизор с Android TV — отличная покупка, которая способна сделать ваш досуг намного разнообразить. Речь не только о просмотре каналов, но и о просмотре самого разного контента, а также играх и других развлечениях, который может дать вам новый телек. Так что, его приобретение — явно не финальная точка: для большего удобства вам понадобятся дополнительные аксессуары. Переживать не стоит, ведь по сравнению с самим Smart TV они стоят достаточно дешево — в долги точно не влезете. Рассказываем, что купить для телевизора, чтобы просмотр превратился в сказку.

Лучшие аксессуары для телевизора на Андроид ТВ, которые я советую купить как можно скорее. Рассказываем, чем дополнить покупку Смарт-телевизора. Фото.

Рассказываем, чем дополнить покупку Смарт-телевизора

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Настенный кронштейн для телевизора

Настенный кронштейн для телевизора. Кронштейн довольно компактный, но выдерживает свыше 20 кг нагрузки. Фото.

Кронштейн довольно компактный, но выдерживает свыше 20 кг нагрузки

Главная ошибка многих новых пользователей Android TV — отказ от установки телевизора на стену, вместо чего его ставят на подставку. зря: так устройство наверняка находится ниже вашего уровня головы, а звук из динамиков идет прямо в в тумбочку.

Кронштейн стандарта VESA определенно решает: он легко устанавливается на стену на нужную высоту и удерживает любой телевизор с диагональю от 32 до 55 дюймов весом до 22 кг. Что нравится — он поворотный, так что, если в солнечный день шторы открыты, вы можете его повернуть и избежать бликов.

Кронштейн для ТВ

Полка-подставка на телевизор

Полка-подставка на телевизор. На подставке можно разместить колонку или ТВ-приставку. Фото.

На подставке можно разместить колонку или ТВ-приставку

Нет, речь, конечно же, не о мебели: эта маленькая полка для телевизора не пропадет без дела. Можете сложить на нее разные аксессуары вроде пультов, роутеров или веб-камер. Она без труда выдержит даже ТВ-приставки или антенны, а также умные колонки вроде Яндекс Станции 2. Особенно удобно, когда сам телевизор висит на стене, а к нему подключена периферия с коротким проводом.

Подставка на телевизор

Удобный пульт для Смарт ТВ

Удобный пульт для Смарт ТВ. Такой пульт для телевизора явно не будет лишним. Фото.

Такой пульт для телевизора явно не будет лишним

Даже производители недорогих телевизоров сейчас кладут в комплект хорошие пульты для управления устройством. Вот только они почти не сравнятся со сторонними решениями. Присмотритесь к этому Bluetooth-пульту: у него есть аэромышь, кнопки для управления воспроизведением, удобное расположение клавиш, встроенный микрофон для управления голосовым ассистентом и цифровые кнопки, которых не хватает в пультах от Смарт-приставок.

Пульт для телевизора

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USB-разветвитель для телевизора

USB-разветвитель для телевизора. При помощи такого хаба можно подключить намного больше устройств. Фото.

При помощи такого хаба можно подключить намного больше устройств

В телевизоре есть как минимум 2-3 разъёма USB, но их явно маловато, если нужно подключить большое количество периферии вроде мышки, клавиатуры или внешних дисков. Этот разветвитель с несколькими USB-разъёмами решает проблему: здесь даже предусмотрен слот для карты памяти, если в вашем ТВ его нет. В комплекте есть переходник с Type-C на USB-A.

Удобный USB-хаб

Подсветка для телевизора

Подсветка для телевизора. Зачем переплачивать за телек с Ambilight, когда есть такое недорогое решение? Фото.

Зачем переплачивать за телек с Ambilight, когда есть такое недорогое решение?

Смотреть фильмы в темноте — очень круто, но есть решение, как усилить эффект: попробуйте эту подсветку для телевизора, которая устанавливается на тыльной стороне корпуса. Она управляется при помощи комплектного пульта или прямо со смартфона. Можно установить статичную подсветку, мерцающую, однотонную или состоящую из нескольких цветов. Это намного дешевле, чем покупать телевизор с Ambilight!

Подсветка для телевизора

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Беспроводной геймпад для телевизора

Беспроводной геймпад для телевизора. Геймпад — точная копия Dualshock! Вы точно не пожалеете! Фото.

Геймпад — точная копия Dualshock! Вы точно не пожалеете!

Не так давно на Андроид ТВ появился отечественный сервис для облачного гейминга — VK Play. Это значит, что любую игру производительную игру теперь можно запустить прямо на слабом телевизоре: не нужна ни PlayStation, ни мощное железо. Но вот проблема — играть можно только с помощью геймпада благо подойдет даже недорогой. Вдобавок часть игр из Google Play оптимизирована для работы именно с джойстиками — этот аксессуар вам точно пригодится.

Геймпад для телевизора

Недорогой саундбар для телевизора

Недорогой саундбар для телевизора. Саундбар совместим не только с телевизорами, но и с ПК и смартфонами. Фото.

Саундбар совместим не только с телевизорами, но и с ПК и смартфонами

Даже хорошие дорогие телевизоры имеют весьма слабые динамики: мощного звучания от них добиться явно не получится, что очень важно при просмотре фильмов. Этот саундбар от Redmi способен исправить ситуацию, но чтобы сэкономить, я рекомендую покупать его именно на Али — в розничных магазинах за него просят намного больше. Колонка совместима с Андроид ТВ и подключается любым удобным способом, включая AUX или Bluetooth, а также устанавливается либо на полку, либо подвешивается ближе к телеку.

Саундбар Redmi

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Хороший кабель USB-C

Хороший кабель USB-C. Этот трехметровый кабель точно упростит просмотр контента с других устройств. Фото.

Этот трехметровый кабель точно упростит просмотр контента с других устройств

Ну, и самое главное — всегда держите под рукой кабель USB для подключения своих гаджетов. Вот отличная модель с долговечной нейлоновой оплеткой, усиленным штекером, длиной до 3 метров! Это позволит синхронизировать устройства, не вствая с дивана!

Хороший кабель USB

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