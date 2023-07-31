5 классных приложений для Андроид, которые почему-то не вошли в топ Google Play

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Иван Герасимов

Google Play — это огромная библиотека, в которой вы можете найти приложения на любой вкус. Это одновременно и хорошо, и плохо: дело в том, что из-за обилия программ поиск выдает совершенно не то, что вы хотели обнаружить. Из-за этого приходится гуглить название целиком или рыскать по списку, пытаясь найти нужное. И таких — сотни! В нашей свежей подборке вы найдете бесплатные приложения для Андроид, которые не так-то просто достать в Гугл Плей. Скорее скачивайте их и пользуйтесь, чтобы не пришлось искать заново!

5 классных приложений для Андроид, которые почему-то не вошли в топ Google Play. Вот 5 хороших приложений из Google Play, которые не так просто найти. Фото.

Вот 5 хороших приложений из Google Play, которые не так просто найти

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Pulse Music — бесплатный плеер для телефона

Для Андроид существует масса хороших музыкальных плееров, но далеко не все из них удобные. Pulse Music — исключение из правил: это бесплатная утилита с высокой оценкой, причем в ней нет ни подписок, ни рекламы. На главной странице расположены несколько категорий с треками из внутренней памяти и SD-карты. На экране воспроизведения все элементы расположены ровно в том же порядке, что и в стриминговых сервисах — есть даже клавиша «Избранное» и функция отображения текста, если он вшит в трек.

Pulse Music — бесплатный плеер для телефона. Плеер отлично работает даже на слабых смартфонах. Фото.

Плеер отлично работает даже на слабых смартфонах

Метаданные песни можно менять самостоятельно, добавлять песни в текущий плейлист — в общем, делать все то, что необходимо для удобного прослушивания. Интерфейс Pulse Music также настраивается буквально до мелочей, а еще интересно то, что хоть разработчики приложения из Индии, плеер идеально переведен на русский язык. Важно отметить, что приложение не конфликтует с наушниками — можно смело подключать даже недорогие беспроводные. Смело скачивайте!

Проводные наушники

Хороший плеер для телефона

Picture Insect — сканер насекомых

Лето продолжается, а значит, предстоит хорошая погода и выезды на природу. При этом помните о том, что опасные насекомые никуда не денутся как минимум до конца сентября. Обязательно скачайте Picture Insect — удобный сканер насекомых, который даст вам всю информацию о них. Достаточно навести камеру на жучка или паучка, чтобы узнать, а не клещ ли это часом!

Picture Insect — сканер насекомых. Приложение распознает несколько тысяч насекомых. Фото.

Приложение распознает несколько тысяч насекомых

Помимо вредителей, приложение распознает бабочек и других насекомых — более 4000 видов. Точность распознавания — свыше 95%, а вдобавок в утилите есть различные советы. Интересные варианты можно добавить в Избранное, чтобы не потерять и при случае удивить друзей своими знаниями.

Сканер насекомых

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МКС On Live — прямой эфир из космоса

Если вы совершенно отчаялись и не знаете, что скачать из Гугл Плей, попробуйте приложение с прямым эфиром с МКС. В нем собраны камеры, которые показывают нашу планету с разных ракурсов в режиме реального времени! Оно также доступно для телевизоров с Андроид ТВ, поэтому вы сможете наблюдать красивые виды на большом экране!

МКС On Live — прямой эфир из космоса. Скачивайте приложение, чтобы узнать, где сейчас пролетает МКС! Фото.

Скачивайте приложение, чтобы узнать, где сейчас пролетает МКС!

МКС On Live поддерживает карты — можно смотреть, где находится станция прямо сейчас, а также присылает уведомления, чтобы вы смогли наблюдать закаты и восходы, выходы в открытый космос и другие мероприятия в прямом эфире. Качайте — точно не пожалеете!

Камеры с МКС

Топографические карты России

Яндекс Карты или 2ГИС — лучшие приложения на сегодняшний день, но они дают далеко не всю информацию о местности. Нашел приложение для путешественников, которое заменит обычную бумажную карту с указанием всех точек, населенных пунктов и высот. Помимо этого в ней отображаются и географические координаты и даже растительность!

Топографические карты России. Формат карт можно менять вместе с наложениями. Фото.

Формат карт можно менять вместе с наложениями

Карты можно использовать и для навигации, добавлять обозначения, измерять расстояние между населенными пунктами или искать объекты. При необходимости нужный участок можно распечатать без необходимости делать скриншот или построить маршрут. Приложение с топографическими картами бесплатное, но иногда в нем встречается реклама, которая не мешает использованию.

Точные карты России

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Приключения Цуки — аркада для Андроид

Приключения Цуки — это милая игра с кроликом, которую не так просто найти в Гугл Плей. Главный герой получает в наследство морковную ферму, куда ему нужно добраться из города. В целом, геймплей построен вокруг того, чтобы игроки выполняли простенькие задания, при этом кролик взаимодействует с окружающим миром сам, например, общается с друзьями и кушает.

Приключения Цуки — аркада для Андроид. Приключения Цуки — отличная игра, которая поможет вам расслабиться. Фото.

Приключения Цуки — отличная игра, которая поможет вам расслабиться

В целом, Приключения Цуки — почти что тамагочи для смартфона, который знаком каждому из нас. В процессе нужно собирать различные предметы и покупать их в магазинчиках. Вместо оплаты контента можно смотреть рекламу или проходить опросы — с вас не потребуется ни рубля. Приключения Цуки — еще и популярная игра для телефона, у которой как минимум 6 тысяч игроков в группе ВК!

Прикольная аркада

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