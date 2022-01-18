Лучшие недорогие проводные наушники

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Иван Герасимов 0

Несмотря на то, что проводные наушники потихоньку уходят в прошлое, но они по-прежнему дают лучшее звучание, нежели беспроводные. У них множество недостатков, но многие из них меркнут на фоне качественного звучания. Даже если вы фанат беспроводных наушников, то у вас всегда в запасе должны быть проводные на случай, если первые разрядятся. К слову, выбрать их тоже достаточно сложно: есть множество вариантов, отличающихся по цене и материалу исполнения. Отобрали для вас 6 проверенных наушников, за которые не будет стыдно. Наушники есть подешевле и подороже, чтобы было к чему присмотреться, исходя из своего бюджета.

Лучшие проводные наушники за низкую стоимость. Какие они?

Недорогие наушники с хорошим звуком

Отличные наушники, которые подходят для тренировок и не выпадают из ушей во время бега

Если думаете, что невозможно купить качественные наушники примерно за 300 рублей, то спешим вас расстроить — такие действительно есть. Например, вот эти. У них широкий частотный диапазон, длинный кабель, а также пульт управления воспроизведением и хороший микрофон для разговоров по телефону.

Недорогие наушники выполнены из качественного материала, что не даст им порваться: также сможете избежать выхода из строя одного из наушников, а это уже огромный плюс. Стоит отметить, что, опять же, благодаря материалу исполнения их намного проще распутывать после того, как достанете их из кармана в скомканном виде.

Наушники с хорошим звуком

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Недорогие наушники с хорошим басом

Наушники от Xiaomi пригодятся всегда, особенно, когда разряжаются беспроводные

На эту роль подходят самые разные варианты, начиная от JBL и заканчивая Sennheiser. Но за них придется выложить немалую сумму. Зачем переплачивать, если за те же деньги можно купить недорогие наушники Xiaomi? Они легкие, подходят для любого смартфона, плеера или ноутбука. В комплекте есть сменные амбушюры, а область возле штекера укреплена, чтобы избежать износа. Сами наушники отлично чувствуют низкие частоты: буквально созданы для хип-хопа или электронной музыки. Смело покупайте и пользуйтесь, пока на них скидка, и не забудьте выбрать свой цвет на странице продавца.

Недорогие наушники Xiaomi

Удобные проводные наушники

Благодаря конструкции и амбушюрам внешние шумы не отвлекают от прослушивания музыки

Не все проводные наушники хорошо сидят в ушах. Из-за этого их использование превращается в настоящее мучение, а деньги оказываются потраченными впустую. Чтобы этого избежать, лучше примерять их перед покупкой, ведь вам не смогут помочь даже сменные амбушюры. Нашли для вас отличный вариант, который подходит большому количеству пользователей: они стильно выполнены, имеют длинный провод и весят всего 15 г. Пульт управления не имеет большого спектра функций, зато музыку в них будет слушать невероятно комфортно.

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Хорошие наушники для Самсунга

AKG — отличные наушники с Type-C для любого Android-смартфона

Не секрет, что многие пользователи нашего Telegram-чата, владеющие Samsung, ценят наушники от AKG: раньше они поставлялись вместе со смартфонами, а теперь, к сожалению, их приходится докупать отдельно. К счастью, они очень качественные, благодаря чему их можно использовать даже с новыми смартфонами или ноутбуками. Эти наушники с Type-C имеют даже чехол для хранения, что позволяет избежать выхода из строя.

Звучат они великолепно, в ушах сидят отлично, а со стороны выглядят очень стильно. Пульт управления позволяет переключать громкость и треки. В комментариях пользователи довольны покупкой: добавляйте в корзину, не забывая выбрать цвет и комплектацию.

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Наушники с хорошим проводом

Наушники с плоским проводом намного надежнее других

Кабель в проводных наушниках — корень всех зол. Если думаете, что производители намеренно выбирают самый дешевый вариант, чтобы они побыстрее разваливались — вы сильно ошибаетесь. На это влияет множество факторов, например, условия эксплуатации. Лучше всего, когда провод плоский — он намного прочнее. У наушников от AWEI он как раз такой, а само основание укреплено, чтобы избежать износа. В отзывах хвалят мощные басы, качество звучания и качество самого аксессуара. Плюс выглядят они очень дорого — явно не на свою стоимость.

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Лучшие наушники-затычки

Лучшие недорогие проводные наушники

JBL C100SI — пожалуй, лучшие проводные наушники за свою стоимость. Отличный звук, никакого дискомфорта в ушах во время использования, прекрасный микрофон, с помощью которого можно даже общаться по видеосвязи. Это просто самые крутые и проверенные наушники для любого устройства. В свое время я покупал их вслепую, но остался доволен. Моим уже два года и до сих пор не возникло ни единой проблемы. Рекомендую и вам: покупайте прямо сейчас, потому что товары JBL имеют свойство постоянно дорожать.

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