Какие наушники купить для тренировок

Вопреки сложившемуся мнению, что TWS-наушники годятся на все случаи жизни, все-таки стоит их разделять на разные ситуации: например, в каких-то удобнее работать, в каких-то играть или смотреть кино, другие подходят для спорта. На наушниках для тренировок, пожалуй, стоит заострить чуть больше внимания: не в каждых получится удобно заниматься спортом. Они должны сочетать в себе удобство управления, хороший звук. А еще они не имеют права выпадать из ушей: нет ничего хуже, когда во время функциональной тренировки или жима штанги, из одного уха внезапно потихоньку начинает выпадать аксессуар. Выбрали самые достойные, но недорогие TWS-наушники для того, чтобы вам было комфортно тренироваться в зале или на улице.

Недорогие блютуз-наушники

Уверен, вы слышали о бренде «233621», который достаточно популярен в Китае. Наушники достаточно качественные, а вопросы могут возникать только к зарядному кейсу, похожему на пудреницу. Если оставить за скобками этот момент, то аксессуар очень хороший: в них установлен чип Qualcomm, что позволит быстро сконнектиться со смартфоном, Bluetooth 5.0 для работы без задержек, а также хорошие микрофоны и удобное сенсорное управление. Может показаться, что они достаточно крупные, но в этом вся соль: сенсорная панель идеально подходит для управления, но в ушах они сидят просто превосходно и не стесняют движения.

Цена: 1900 рублей

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Наушники Redmi AirDots 3

Это одни из самых популярных наушников среди посетителей фитнес-клуба, в котором я работал: пользуются ими не только те, кто не привык тратить много на аксессуары, но и серьезные ребята, которым важна простота использования. Они способны проработать до 30 часов, что почти в три раза больше, чем у AirDots 2, а также обладают удобным управлением касанием. В общем, если только планируете начать жизнь с чистого листа и взяться за тренировки, то вам идеально подойдут Redmi AirDots 3 — отличный стартовый вариант с хорошим звуком. Проходите по ссылке ниже, чтобы узнать цену.

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Беспроводные наушники Леново

Иногда кажется, что столь уважаемая компания слишком сильно увлекается копированием AirPods: увы, но этим занимаются, наверное, все. К слову, у Lenovo получается неплохо: их вариант LP40 намного дешевле AirPods, звучит точно не хуже, а внутри Bluetooth 5.0 и мощный зарядный кейс. В общем, есть все для того, чтобы тренироваться, оставив телефон подальше.

Цена: от 875 рублей

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Наушники Ugreen HiTune X5

Вы ведь знаете про бренд Ugreen, который выпускает добротные зарядники и кабели? Компания производит еще и очень качественные наушники за приемлемую стоимость: в них установлен Bluetooth 5.2, чип Qualcomm, который решает проблему с энергопотреблением, а от внешнего вида вы будете в восторге. Список жестов, которые распознает наушник для навигации, невероятно обширен. И все это за достойную цену.

Крутые наушники Ugreen

Наушники Honor Earbuds

Если варианты выше вас не устроили, но хочется что-то недорогое и качественное, то обязательно присмотритесь к Honor Earbuds 2 SE: у них есть шумоподавление и отличные микрофоны, если во время занятий спортом вам кто-то позвонит. Кроме того, они хорошо сидят в ушах, не выпадают и даже пригодятся для бега на улице, скажем, во время дождя благодаря IPX4. Время автономной работы даже с шумоподавлением составит 7.5 часов. Берем?

Цена: 3442 рубля

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Наушники JBL для спорта

Недавно моя подруга-тренер приобрела себе JBL T280 TWS Pro вместо AirPods: говорит, что это лучшая замена наушникам от Apple. Качество звука, удобство управления и отсутствие дискомфорта в ушах — то, за что они ей понравились. Радует и качество сборки, материалы и наличие сразу нескольких вариантов цветовой гаммы. Зарядный кейс на 440 мА*ч позволяет забыть про разрядку, а автономности самих наушников могут позавидовать многие.

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Лучшие наушники для спорта

Бренд Jabra создал, на мой взгляд, идеальные наушники для всех случаев жизни, в том числе, для тренировок: в них не испытываешь дискомфорта при прослушивании, во время бега нет ни намека на то, что они хотят выскользнуть, а еще у них есть активное шумоподавление. К слову, заряжаются на час работы наушники Jabra всего за 15 минут.

Цена: 4322 рубля

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