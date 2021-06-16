Почему Beats — самые лучшие наушники для Android

Буквально на днях Apple выпустила обновление Apple Music для Android. Его состав был ожидаемым: поддержка lossless-композиций и технологии Spatial Audio. Первое нововведение представляет собой музыку без потери качества, а второе – пространственное звучание, которое имитирует эффект присутствия. Несмотря на то что обновление пока находится в состоянии беты, уже сейчас пользователи задумались, а какие наушники нужны, чтобы прочувствовать все нововведения? Разберёмся.

Ищете дешёвые наушники с поддержкой lossless-аудио? Мы сделали отличную подборку, где каждый найдёт себе что-нибудь по душе и кошельку.

Несмотря на то что lossless и Spatial Audio вошли в состав одного обновления, на самом деле это технологии совершенно разных классов. То есть они вообще не имеют ничего общего друг с другом. Поэтому спешу вас разочаровать: вы не найдёте наушников, которые бы поддерживали lossless и Spatial Audio одновременно.

Какие наушники купить для Android

Во всяком случае, по состоянию на июнь 2021 года таких в продаже в принципе не существует. Однако я расскажу вам, почему нужно покупать именно наушники Beats. Они не только не хуже AirPods, но по ряду показателей даже лучше. Впрочем, обо всём по порядку.

Да, ни одни наушники Beats – по крайней мере, беспроводные – не поддерживают lossless. Они просто не в состоянии принимать сигнал с музыкой без потерь качества. Другое дело, что подавляющему большинству пользователей это и не нужно.

Пространственное звучание – это особая технология подстройки звука на основе поворотов головы пользователя. Это создаёт эффект присутствия как на реальном концерте. Её поддерживают наушники Beats и AirPods.

Ведь для того, чтобы ощутить разницу в качестве звука, нужно как минимум обладать достаточным слухом. А его, к сожалению, у многих попросту нет. То ли дело пространственное звучание. Его ощутят даже пользователи без музыкального слуха и без специальных наушников.

Как вы понимаете, других средств, кроме наушников Beats и AirPods, чтобы прослушать Spatial Audio, сегодня попросту нет. Но поскольку AirPods изначально разрабатывались строго под iOS, на Android многие их фишки не работают. В отличие от «ушей» Beats, которые с Android дружат немного больше.

Чем заменить AirPods на Android

Apple специально поддерживает приложение Beats для Android, которое обеспечивает глубокую совместимость наушников со смартфонами на базе ОС от Google:

Быстрое подключение;

Проверка уровня заряда;

Автоматическое обновление;

Удобное управление режимами;

Поддержка Spatial Audio;

Поиск потерянных наушников.

Фактически это превращает наушники Beats в AirPods для Android, только с другой внешностью. Их даже можно искать так же, как AirPods, в случае пропажи. Для этого подойдёт инструмент Find My Device, который вы используете для поиска потерянного смартфона. Правда, здорово?

А вы знали, что Apple Music - лучший музыкальный потоковый сервис для Android? Он предлагает то, чего нет ни у одной другой площадки, а стоит при этом дешевле.

Однако у наушников Beats есть и очевидное преимущество перед AirPods. В отличие от фирменных «ушей» Apple, «битсы» поддерживают технологию Fast Fuel. В прямом переводе это значит «быстрая дозаправка». Благодаря ей наушники заряжаются за 10 минут на 1,5 часа работы. AirPods так не умеют.

Осталось определиться, какие «битсы» лучше купить. Ну, на мой взгляд, наиболее привлекательной моделью сегодня можно считать Beats Studio Buds. О них я писал отдельную статью – почитайте, если интересно. Правда, стоят они в районе 14 тысяч рублей, но зато являются почти полной копией AirPods Pro. Ну, а если денег не очень много, берите Beats Flex. Они стоят меньше 5к, а возможности у них не хуже, чем у «подсов».