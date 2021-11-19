Почему TWS-наушники пока не могут заменить нам проводные

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Иван Герасимов 0

Беспроводные наушники — один из самых популярных и желанных аксессуаров на данный момент. По популярности с ними могу сравниться только Bluetooth-колонки — при условии, если вы хотите, чтобы вашу музыку слышали все. Выбор наушников огромен: можно выбрать что-то поскромнее, подешевле, а можно ни в чем себе не отказывать и приобрести дорогую гарнитуру, чтобы получать удовольствие от прослушивания музыки и наслаждаться навигацией по плейлисту с помощью наушников. В общем, без TWS-наушников сейчас никуда. Но есть одна проблема: кажется, они по-прежнему не способны заменить проводные. На это есть множество причин — многие по-прежнему предпочитают слушать музыку по «проводам» и понять таких людей можно. Так в чем же проблема беспроводных наушников?

Почему беспроводные наушники никогда не заменят проводные?

Беспроводные наушники с хорошим аккумулятором

Производители наушников могут сколько угодно прокачивать автономность своих аксессуаров, только они никогда не станут такими же бессмертными, как проводные наушники. Согласитесь, что в дальней дороге ни одни TWS-наушники даже с самым мощным зарядным кейсом не смогут прожить долго, особенно, если вы любитель подкастов или меломан.

От разряженных наушников нет никакого толку

Да и тех же аудиокниг стало много. В любом случае, вам понадобится подзаряжать их от сети. А многие пользователи и вовсе не отслеживают уровень заряда, в результате чего едут на работу, наслаждаясь шумом метро.

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Функции беспроводных наушников

Все с чего-то решили, что AirPods — это эталон в мире TWS-наушников. Возможно, это так, но даже у них есть свои недостатки. Например, навигация по медиатеке по-прежнему отстает: даже проводные комплектные наушники справляются лучше. С помощью джойстика для управления громкостью можно и перематывать, и переключать треки, ставить паузу и вызывать голосового ассистента.

Как ни крути, но функций управления в TWS-наушниках всегда не хватает

Такая навигация намного удобнее, чем тапы по наушникам, нажатия на дужки и прочие способы управления гарнитурой. А еще они не всегда работают или управление зависает, пока не вставишь их обратно в кейс.

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Наушники для разговора по телефону

Беспроводные наушники не идеальны для разговора по телефону: постоянно страдает качество

Я не знаю ни одного человека, кто был бы доволен TWS-наушниками при разговоре по телефону. Их микрофоны по-прежнему оставляют желать лучшего: звук плавает, голос пропадает, а алгоритмы по-прежнему не могут на 100% убирать фоновые шумы. С проводными наушниками таких проблем нет: достаточно лишь держать микрофон поближе и качество разговора будет отличным, даже если вы звоните из подвала, где не работает VoLTE.

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Наушники с шумоподавлением

Шумоподавление — это удобно, но оно съедает аккумулятор

Давайте начистоту: шумоподавление — это круто, но пользоваться этой фишкой постоянно не получается. Есть множество причин: в первую очередь, на ум приходит безопасность при передвижении по улице. Да и с шумоподавлением все не так просто: когда оно включено, увеличивается расход аккумулятора. Думаю, нет смысла сравнивать TWS-наушники с проводными — даже недорогие вакуумные могут скрыть внешние шумы, обеспечив вас качественным звуком.

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Почему ломаются беспроводные наушники

Сломанные TWS-наушники — всегда боль. Проводные заменить намного проще, а переживаний меньше

TWS-наушники еще и менее надежные, чем проводные. Объясняется это несколькими факторами.

  • TWS-наушники легко сломать. Внутри находится богатая начинка, которая может пострадать при падении или контакте с водой. У проводных наушников больше шансов выжить.
  • Их проще потерять: одно неловкое движение руками — и вот вы уже думаете о том, где купить недорогие беспроводные наушники.
  • Аккумулятор в беспроводных наушниках не вечен. Два года — именно столько в среднем аккумулятор работает без проблем.

В общем, сломать беспроводные наушники — плевое дело. Проводные перетираются или рвется провод — все зависит от качества материала и условий эксплуатации. Некоторые дорогие проводные гарнитуры служат по 4-5 лет, если сворачивать их аккуратно.

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Кейс для беспроводных наушников

TWS-наушники лишены проводов — именно за это мы их и любим. Но их приходится хранить в зарядном кейсе, который у каждого производителя имеет собственные габариты. С виду они все небольшие, но, например, когда вы планируете летом выбраться куда-нибудь подальше и не брать с собой ничего лишнего: кейс выпирает в джинсах или шортах, оттягивает их.

У всех производителей собственный дизайн кейса, но все они пухлые и неудобные

Короче, сплошные проблемы. То ли дело проводные затычки, которые весят совсем немного, а согнуть их можно так, что они влезут в самый маленький кармашек на джинсах.

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Стоимость беспроводных наушников

В моей квартире живут кошка и собака. Любознательные животные постоянно достают предметы даже из закрытых шкафов, стаскивают их с полок и залезают в открытый рюкзак в поисках приключений. От их зубов уже пострадали две пары EarPods для iPhone и чудом остались живы недорогие проводные JBL. Наушники не стоят больших денег — купить новые не составит проблем.

Хорошие беспроводные наушники всегда будут стоить приличных денег

То ли дело AirPods или Beats Studio Buds: если животные их повредят (а они могут), покупка новых влетит в копеечку, а звери, возможно, станут на шаг ближе к переезду к бабушке в другую квартиру. Даже самые недорогие TWS-наушники с достойным звуком будут стоить около 4-5 тысяч рублей, а заменить вакуумные JBL будет намного проще — все же речь идет о 500-700 рублях.

Индустрия аксессуаров не стоит на месте, но даже через 10 лет беспроводные наушники не смогут в полной мере заменить нам проводные гарнитуры.

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