Ссора с голосовым ассистентом и еще 4 неловких ситуации, связанных со смартфонами

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Иван Герасимов 0

Современные технологии не только делают нашу жизнь лучше, но иногда заставляют попадать в какие-то нелепые ситуации. Вспомните того мужчину, который заснул за рулем Теслы! Это и забавно, и ужасающе одновременно: во-первых, страшно за водителя. Во-вторых, страшно, что всем управляет искусственный интеллект. Тем не менее, есть очень странные жизненные ситуации, в которые мы попадаем, когда используем смартфоны. Кстати, иногда наши устройства оказываются пострадавшими, но спустя какое-то время мы все равно вспоминаем эти случаи с улыбкой. Сегодня поговорим о случаях, когда смартфоны ставят нас в неловкие ситуации.

Несколько ситуаций, когда смартфоны ставят нас в неловкие ситуации

Почему не работает голосовой помощник

Голосовые помощники плотно вошли в нашу жизнь: они не только помогают пользоваться функциями смартфонов, но и не дают одиноким людям заскучать, развлекают их. Несмотря на то, что голосовые помощники стали вполне привычным явлением, некоторые люди по-прежнему выглядят странно, когда общаются с ними.

Ну, например, в развлекательных целях: у всех есть друзья, которые при виде Яндекс.Станции начинают задавать такие вопросы, что на них сложно ответить даже человеку — не то, что искусственному интеллекту.

То чувство, когда Алиса не понимает тебя с первого раза

А еще бывают ситуации, когда голосовой ассистент по какой-то причине не работает: плохой сигнал Интернета, невнятная речь или он попросту не распознает речь человека. Вот тут и начинается самое интересное: пользователи набрасываются на искусственный интеллект, желая поставить его на место, показать, кто тут главный! Ссора человека и голосового ассистента — тот самый киберпанк, который мы заслужили!

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Почему телефон падает на лицо

Есть народная примета: если телефон шлепнулся вам на лицо — значит, пора спать. Если не вдаваться в подробности, то такое точно происходило с каждым. Когда находишься в теплой уютной постели, хочется устроиться максимально удобно, что, конечно же, очень сложно сделать.

Представьте: вы наконец хорошенько улеглись на спину, идеально подложили подушки под голову и читаете наш интересный Яндекс.Дзен, узнавая новости о смартфонах.

О да, лучшая иллюстрация к неловкой ситуации

Возможно, фоном мерцает YouTube. В один момент вы теряете концентрацию, пальцы рук расслабляются и смартфон приземляется из рук прямо вам на лицо. Знакомо? Еще как! Общение в соцсетях — это очень круто, но перед сном стоит отложить гаджеты подальше, чтобы избежать таких инсинуаций.

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Что делать, если плохо ловит сеть

Когда оказываешься очень далеко от города, плохо ловит сеть на телефоне. Ни о каком 4G и речи идти не может, найти бы местечко, где есть хотя бы одно деление 3G, чтобы с горем пополам выложить селфи с медведем в Instagram или отправить сообщение в WhatsApp. Есть множество способов, как поймать сеть: можно попытаться залезть на дерево и вытянуть руку, держа смартфон — а что? А вдруг?

Да-да, мы так выглядим, когда телефон не ловит сеть

Но самый нелепый способ — начать подбрасывать смартфон, чтобы он поймал сигнал сети. Да-да, не удивляйтесь! Такие ситуации происходят не только в сериалах! Стоит отметить, что иногда сигнал действительно появляется. Но если вы так не делаете, то есть другой кейс: вы держите смартфон на вытянутой руке и ходите из стороны в сторону! Еще одна ситуация, когда наши смартфоны заставляют оказываться в нелепых ситуациях.

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Беспроводные наушники для смартфона

Беспроводные наушники стали абсолютной нормой. Уже не удивляешься, когда человек идет в капюшоне и с кем-то разговаривает. Раньше казалось, что он говорит сам с собой. Теперь эта теория себя исчерпала. Но появилось кое-что новенькое: допустим, у вас в ушах гарнитура, а в руках телефон. Вы разговариваете, но время от времени подносите телефон ближе ко рту.

Говорить громче именно в телефон — привычка, от которой никак не избавиться!

Часто это случается, когда собеседник вас плохо слышит. А теперь вдумайтесь, насколько это странно: ведь вы говорите с помощью микрофонов в наушниках, а не в телефоне! Это происходит по инерции с каждым, но сама ситуация заставляет посмеяться над собой.

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Bluetooth-колонка для телефона

Беспроводные технологии — наше все. Больше никаких проводов и лишних телодвижений. Несмотря на это, смартфон зачастую подключается к вашей колонке автоматически, а это чревато неловкими ситуациями. Самая безобидная — это записать голосовое сообщение через колонку. У них неплохие микрофоны, но частенько они стоят на расстоянии нескольких метров, что искажает запись. Приходится перезаписывать пятиминутный войс заново.

Когда забыл отключить смартфон от блютуз-колонки

Хуже, когда смартфон, автоматически подключившийся к колонке, выдает музыку на полной громкости посреди ночи или персонаж из сериала громогласно выдает свою тираду на всеуслышанье. Как говорит моя бабушка: и смех, и грех! Уверен, вам тоже не раз становилось неловко перед домочадцами.

А как смартфоны «подставляли» вас? Расскажите в нашем Telegram-чате, мы будем очень рады!

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