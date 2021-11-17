Новые недорогие TWS-наушники OPPO. Чем они хороши

TWS-наушники появились как-то без особого шума и так же незаметно набрали широкую популярность. Теперь хотя бы раз попробовав их, уже как-то не представляешь, как пользоваться проводными наушниками или беспроводными, но связанными между собой проводком. Сначала смысл в этом еще был, когда такие TWS-модели стоили намного дороже проводных, но теперь производители смогли обойти даже это препятствие. Я уже пару недель пользуюсь наушниками OPPO Enco Buds. Сначала я отнесся к ним настороженно, тем более, что предпочитаю немного иной формат самих наушников, но позже смог объективно оценить их и понять все плюсы и минусы.

TWS наушники OPPO

OPPO Enco Buds — актуальная модель TWS-наушников от знаменитого производителя смартфонов. Они являются продолжением линейки, которая в прошлом году была представлена моделью OPPO Enco W11. Даже внешне видно, что эти модели имеют одну философию. Правда, в этом году компания решила сменить нейминг.

Кейс OPPO Enco Buds имеет пластиковую конструкцию со всех сторон. Шарнир тоже пластиковый, но надо отдать ему должное, сделан он очень добротно. Не ни намека на люфт и ни малейшего желания открывать его более аккуратно, переживая за прочность. Он хорошо фиксируется в открытом положении и плотно держится в закрытом за счет магнитов.

Иногда даже кажется, что из-за этого его сложно открывать. Но с другими наушниками у меня были ситуации, когда при падении кейс открывался и они вылетали наружу. Enco Buds я тоже успел уронить, но крышка осталась закрытой. За это отдельный плюсик.

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Корпус заряжается через USB Type-С и имеет глянцевое покрытие, как и внешняя часть наушников. Сами же наушники полностью вставные. Они не имеют ”ножки”, привычной обычным TWS-моделям. Форма всех компонентов мягкая и обтекаемая, как у речных камушков, которые сама природа вытачивала тысячами лет, сделав их идеальными.

Характеристики OPPO Enco Buds

Если сравнивать с прошлогодней моделью, то кейс стал немного тяжелее, а сами наушники на бумаге стали, наоборот, чуть легче, правда, даже при прямом сравнении вы едва ли заметите это. Разница в весе кейса всего 1,5 грамма, а в весе одного наушника и того меньше — 0,4 грамма. Для Enco Buds это соответственно 37 и 4 грамма. Соответственно, два наушника весят 8 грамм, а весь комплект 45 грамм.

OPPO Enco Buds поставляется с Bluetooth 5.2 вместо Bluetooth 5.0 у предыдущей модели. У них также есть поддержка быстрого сопряжения с устройствами под управлением ColorOS. Достаточно открыть корпус рядом с телефоном и на экране появится предупреждение о готовности создания пары. Само же соединение держится очень надежно — у меня оно никогда не прерывалось.

Для управления воспроизведением внешняя часть сделана сенсорной и поддерживает жесты, которые действительно работают. Можно даже настраивать варианты управления через специальное приложение HeyMelody. Оно же используется для обновления прошивки.

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Как звучат TWS-наушники OPPO Enco Buds

Для своей цены OPPO Enco Buds предлагают очень даже достойный звук. Компания даже исправила некоторые недостатки предыдущей модели.

Прежде всего, Enco Buds громче, ведь Enco W11 были слишком тихими. А еще, теперь появилось больше баса. Хотя над детализацией в среднем диапазоне еще надо поработать, но я не слышал, чтобы кто-то из конкурентов по цене предложили хотя бы что-то близкое по звуку. В любом случае, оценку звука надо давать на основании цены продукта. OPPO Enco Buds — модель начального уровня, и недостатки в ней можно найти только при прямом сравнении с существенно более дорогими наушниками.

Сказанное выше справедливо и для микрофона. Пусть он и имеет электронное шумоподавление, выделять его стоит только на уровне конкурентов по цене. Если взять более дорогую модель, то и микрофон в ней будет лучше. Но это не мешает сказать, что его будет достаточно для общения, например, в Zoom или ответа на звонок.

Удобно ли пользоваться наушниками OPPO

Что я точно могу отнести к плюсам, так это то, как наушники сидят в ухе. Я всегда отдавал предпочтение моделям с ”ножкой”, но OPPO Enco Buds отлично сидят в ухе. Лично для меня это чуть ли не идеальная модель в таком форм-факторе, но надо помнить, что у всех разные уши и для вас ощущения могут быть совсем иными.

На сколько хватает заряда наушников

Наушники рассчитаны на воспроизведение музыки в течение 6 часов. Зарядный кейс может дать еще 24 часа. Детальный тест автономности я не проводил, но по общим ощущениям кажется, что заявленные показатели похожи на правду.

Для полной зарядки кейса и наушников вам потребуется около 150 минут, но нельзя не сказать, что в комплекте нет ни адаптера питания, ни даже кабеля. Если у вас есть дома кабель USB Type-C, можете не задумываться об этом. Если его нет, имейте в виду, что его надо приобрести.

Стоит ли покупать OPPO Enco Buds

Подводя итог, я могу сказать, что наушники OPPO Enco Buds в целом получились очень достойными для своей цены. У них хороший зарядный кейс, из которого удобно доставать наушники. Они звучат хорошо для своей цены, а микрофона вполне хватит для того, чтобы общаться с коллегами на удаленке.

Также к плюсам я могу отнести легкое сопряжение с устройствами, высокую стабильность соединения и зарядку через USB Type-C, но минусом может стать отсутствие кабеля для зарядки в комплекте.

Если вам нужны недорогие TWS-наушники, то вам стоит обратить внимание на OPPO Enco Buds. При цене меньше 3 500 рублей это действительно достойный вариант — лучше вы вряд ли что-то найдете.