В наше время не найти интересующую тебя музыку сложнее, чем найти. В бесчисленном ворохе потоковых сервисов есть, кажется, все. Даже группы, о которых мало кто слышал, все равно находятся в том или ином плейлисте. Можно сказать, что это по-настоящему новый способ прослушивания музыки, которого ранее просто не было. Мы покупали каждую песню отдельно или скачивали их не совсем законными способами. На фоне такого медийного рая зачем пользоваться радио? Там даже нет возможности выбрать то, что нравится. Тем не менее индустрия жива и даже не собирается умирать. Почему так происходит?

Почему люди слушают радио?

Сейчас даже нет смысла вспоминать о том, что радио для многих категорий жителей любой страны может быть единственным источником информации и развлечений. Например, для лиц пожилого возраста, которые не привыкли получать информацию иначе. Есть и те, кто не может другим способом узнать новости или прогноз погоды на завтра. Например, люди, у которых проблемы со зрением. Да и просто сельские жители не всегда имеют возможность смотреть телевизор, а радио есть почти везде. Иногда в отдаленных районах именно оно является единственным средством развлечения и связи с внешним миром.

Куда чаще радио используется в автомобилях. Когда часами стоишь в пробке, надоедает любая, даже самая любимая, музыка. Применений радио в современном мире можно назвать множество. Я попробую объяснить свою любовь к этому источнику контента, а в конце устрою небольшой опрос. Мне интересно знать, как вы относитесь к радио.

Почему я до сих пор слушаю радио

В последнее время я как любитель классического рока решил пройтись по основным культовым произведениям разных лет. Кроме этого, я не просто слушаю старые песни, но и изучаю целые альбомы. Так можно лишний раз окунуться в историю музыкального жанра, послушать не только легендарные песни, но и понять, как выступали исполнители в то время. Это как приехать в незнакомый город и не только посмотреть массовые достопримечательности, но и погулять по обычным улочкам. Ведь, как не крути, любая музыка несет в себе частичку души ее автора и исполнителя. Исключением, конечно, являются случаи, когда музыка создается маркетологами, которые знают, что надо написать, чтобы оно стало популярным. Именно поэтому интересно пройти с любимым исполнителем его творческий путь и за час-полтора прожить год-два его гастрольно-студийной жизни.

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Такой подход к музыке требует вдумчивости. Волей неволей ты задумываешься о ней, прислушиваешься к звучанию инструментов, эмоциональной окраске и задумываешься, почему именно эта песня стоит на этом месте в этом альбоме. Иначе просто не получается. Но иногда хочется послушать что-то в дороге или просто максимально отвлечься от всего, чтобы звук стал фоном. Часто для этого я включаю в рандомном порядке свой плейлист, состоящий примерно из 600-700 песен. Но и это иногда надоедает. Тогда на помощь и приходит радио.

Кроме музыки, которая тоже может надоесть, когда идет сплошным потоком, там есть голоса живых людей. Они как-то разбавляют ситуацию и делают значимость каждой песни более высокой. Кроме этого, ты не знаешь, что будет следующим. Ты только знаешь, что эта песня будет в том жанре, который тебе нравится, так как радио обычно привязано к определённому стилю музыки. Есть в этом что-то из детства, когда ты знал, что для тебя есть сюрприз, но не знал, что именно это будет.

Иногда на радио я открываю для себя что-то новое. Конечно, в музыкальных сервисах есть подборки и рекомендации, но далеко не всегда в них попадают песни действительно начинающих артистов. В моем случае радио дало мне больше новых имен в плейлисте, чем подборки.

Периодически на радио я люблю послушать передачи и тематические выпуски. Там полно передач на тему хобби, автомобилей, спорта и многого другого. Главное, чтобы они были максимально далеки от политики и споров на тему отличий черного от белого и добра от зла. Можно сказать, что такие ”передачи и выпуски” есть на YouTube или в подкастах. Я даже не собираюсь с этим спорить. Тем более, что часто слушаю их именно там. Но в отличии от того, что изначально создавалось для площадки и несет в себе только мнение автора или ведущего, в записях радио-эфира, которые выложены в подкасты, есть диалог с аудиторией. Кто-то звонит и высказывает свое мнение. В этом тоже есть определенный шарм. Кроме этого, такой контент просто сделан более качественно. Конечно, есть исключение, но контроль качества на радио в среднем существенно выше, чем просто в подкастах или роликах на YouTube.

Еще раз повторюсь, что я не слушаю только радио или записи эфиров в подкастах, но они занимают большую роль в моей жизни. Я даже часто замечаю, как прошу Алису включить не какую-то музыку, а просто конкретное радио. С появлением возможности слушать радио в Интернете с этим стало существенно проще.

Еще одним фактором развития радио является то, что на этой площадке слушатель и рекламодатель не так активно конфликтуют, как на телевидении или в Интернете.

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Если ты сел почитать статью, посмотреть ролик на YouTube или что-то на ТВ, реклама отвлекает тебя от этого занятия и мешает воспринимать контент. Радио люди, как правило, слушают в фоновом режиме и поэтому гораздо проще относятся к рекламе. В свою очередь рекламодатели с большим интересом относятся к этому источнику, так как доказано, что услышанное воспринимается лучше, чем прочитанное.

Такая зона примирения выгодна всем и это тоже является одним из секретов успеха радиовещания.

Кто слушает радио?

Выше я уже говорил о том, что радио теперь можно слушать через Интернет. Качество, кстати, в этом случае будет существенно выше, чем в привычном FM-диапазоне. Этот способ можно использовать во время прогулки с собакой, по дороге на работу или просто сидя в кафе. Есть, конечно, и смартфоны со встроенным радио, но с современным уровнем развития мобильного Интернета проще пользоваться именно им. Надо только скачать приложения любимой радиостанции или общий проигрыватель, которых бесчисленное множество.

В конце статьи, как и обещал, хочу задать встречный вопрос. Как часто лично ты пользуешься радио и где ты это делаешь? Мне кажется, результаты будут любопытными.