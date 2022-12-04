Стоит ли покупать наушники с шумоподавлением

Одним из недостатков AirPods 3 является отсутствие шумоподавления — пожалуй, это еще и главное их отличие от AirPods Pro. В 2022 году практически каждый пользователь присматривается к TWS-гарнитуре с ANC, считая ее одним из главных компонентов. Но так ли полезно шумоподавление? У некоторых пользователей эта функция вызывает определенный дискомфорт, особенно, если в ухе остается один наушник. Кроме того, ANC влияет на заряд батареи и в некоторых случаях — на цену наушников. Предлагаю разобраться, как влияет шумодав на человека, почему к нему надо привыкать и стоит ли покупать наушники с ANC.

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Как работает шумоподавление

С одной стороны, шумоподавление — очень полезная штука, которая позволяет заглушить внешние шумы. Это касается и громких звуков, и каких-то едва заметных шумов, которые окружают нас дома, например, гул холодильника или разговоры в соседней комнате. За шумоподавлением стоит серьезный программный процесс: внешние микрофоны улавливают шумы, а процессор анализирует их, создавая в ответ зеркальную звуковую волну.

Они перекрывают друг друга, поэтому внешний шум пропадает. Хорошая работа шумоподавления зависит и от чипа, установленного в наушниках, и от внешних микрофонов, и даже от удобства амбушюр, поэтому старайтесь подбирать их так, чтобы они сидели в ушах очень плотно.

Они, кстати, лежат в основе пассивного шумоподавления: это тот эффект, когда наушники плотно прилегают к уху. Так шум не отсекается полностью, а лишь приглушается за счет силиконовых накладок, поэтому во время прослушивания музыки низкие частоты усиливаются, а вы практически не слышите того, что происходит вокруг.

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Какое шумоподавление лучше

На мой субъективный взгляд, пассивное шумоподавление намного лучше активного. Во-первых, внешние звуки все равно слышны: так больше шансов услышать сигнал машины на улице или не пропустить звонок, пока моешь посуду. Во-вторых, оно не разряжает батарею, так как не требуются ресурсов на вычислительные процессы и работу микрофонов. Но самое главное — пассивное шумоподавление не создает дискомфорта в ушах.

Дело в том, что когда включаешь ANC, создается ощущение полнейшего звукового вакуума: обычные внешние звуки, вроде группы людей поблизости, превращаются в шелест листьев, а еще многие отмечают, что шумодав давит на мозг. Конечно, к этому можно привыкнуть, но говорить по телефону, когда не слышишь себя, очень непривычно.

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Иногда активное шумоподавление вызывает неприятные ощущения у пользователей — и это правда. Я сам не раз сталкивался с тем, что появлялась головная боль, небольшое головокружение и даже тошнота. Правда, все это связано с тем, что мозг считает, будто давление вокруг изменилось, поэтому голова и начинает болеть. Так что, это больше психосоматика.

Кроме того, немного сбивается работа вестибулярного аппарата, поэтому в наушниках с ANC нельзя долго находиться, так как человеческому организму длительная полная тишина противопоказана — в обычной жизни нас постоянно окружают всевозможные звуки. Так что, каждые 45 минут (или чаще) старайтесь вынимать наушники и делайте перерыв. Лично мне нравятся вот такие наушники Realme с шумоподавлением среднего уровня — и внешних звуков почти не слышно, и неприятных ощущение нет.

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Почему наушники быстро разряжаются

Обратите внимание, что каждый производитель указывает время работы наушников со включенным шумоподавлением и без него. Это совершенно разные цифры: например, 5 часов и 3 часа. Все дело в активной работе микрофонов, которые работают и фильтруют звук, пока вы пользуетесь наушниками. Как правило, время сокращается, но не серьезно.

Обратите внимание на то, какие цифры указываются в спецификациях. Например, шумоподавление до -15 дБ. Это максимальный результат, но для его достижения нужны определенные условия. Какие — не указывается, поэтому наушники с шумодавом никогда не обеспечат вам полнейшей тишины в ушах: идеальных алгоритмов не существует, а условия использования у каждого из нас разные.

Наиболее близки к идеальному шумоподавлению оказались новые AirPods Pro 2: повседневные звуки вроде работы микроволновки или стиральной машины они заглушают очень хорошо, а вот вредные уличные шумы система глушит с особым усилием. К этому, кстати, нужно привыкать, ведь обычно гарнитуры не отличают искусственные вредные шумы от естественных и глушат все звуки подряд одинаково.

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Еще один недостаток наушников с шумоподавлением — больший вес. Практически любая такая TWS-гарнитура весит на 1-1,5 грамма больше, чем похожая без ANC. Казалось бы, разница смешная, но для ушей это ощутимо, особенно, если не вынимать наушники по нескольку часов. Кроме того, наушники с ANC имеют увеличенные размеры из-за особенностей конструкции и тех же микрофонов — именно поэтому уши в прямом смысле начинают уставать от них.