Стоит ли покупать наушники с шумоподавлением

  2. Темы
  3. Аксессуары
Иван Герасимов 0

Одним из недостатков AirPods 3 является отсутствие шумоподавления — пожалуй, это еще и главное их отличие от AirPods Pro. В 2022 году практически каждый пользователь присматривается к TWS-гарнитуре с ANC, считая ее одним из главных компонентов. Но так ли полезно шумоподавление? У некоторых пользователей эта функция вызывает определенный дискомфорт, особенно, если в ухе остается один наушник. Кроме того, ANC влияет на заряд батареи и в некоторых случаях — на цену наушников. Предлагаю разобраться, как влияет шумодав на человека, почему к нему надо привыкать и стоит ли покупать наушники с ANC.

Стоит ли покупать наушники с шумоподавлением. Разбираемся, стоит ли покупать наушники с шумоподавлением. Фото.

Разбираемся, стоит ли покупать наушники с шумоподавлением

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ - БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

Как работает шумоподавление

С одной стороны, шумоподавление — очень полезная штука, которая позволяет заглушить внешние шумы. Это касается и громких звуков, и каких-то едва заметных шумов, которые окружают нас дома, например, гул холодильника или разговоры в соседней комнате. За шумоподавлением стоит серьезный программный процесс: внешние микрофоны улавливают шумы, а процессор анализирует их, создавая в ответ зеркальную звуковую волну.

Как работает шумоподавление. Шумоподавление создает ответную зеркальную волну, поэтому шум нивелируется. Фото.

Шумоподавление создает ответную зеркальную волну, поэтому шум нивелируется

Они перекрывают друг друга, поэтому внешний шум пропадает. Хорошая работа шумоподавления зависит и от чипа, установленного в наушниках, и от внешних микрофонов, и даже от удобства амбушюр, поэтому старайтесь подбирать их так, чтобы они сидели в ушах очень плотно.

Они, кстати, лежат в основе пассивного шумоподавления: это тот эффект, когда наушники плотно прилегают к уху. Так шум не отсекается полностью, а лишь приглушается за счет силиконовых накладок, поэтому во время прослушивания музыки низкие частоты усиливаются, а вы практически не слышите того, что происходит вокруг.

Больше никогда не куплю проводные наушники, и вот почему

Какое шумоподавление лучше

На мой субъективный взгляд, пассивное шумоподавление намного лучше активного. Во-первых, внешние звуки все равно слышны: так больше шансов услышать сигнал машины на улице или не пропустить звонок, пока моешь посуду. Во-вторых, оно не разряжает батарею, так как не требуются ресурсов на вычислительные процессы и работу микрофонов. Но самое главное — пассивное шумоподавление не создает дискомфорта в ушах.

Какое шумоподавление лучше. Иногда шумоподавление создает неприятные ощущения. Фото.

Иногда шумоподавление создает неприятные ощущения

Дело в том, что когда включаешь ANC, создается ощущение полнейшего звукового вакуума: обычные внешние звуки, вроде группы людей поблизости, превращаются в шелест листьев, а еще многие отмечают, что шумодав давит на мозг. Конечно, к этому можно привыкнуть, но говорить по телефону, когда не слышишь себя, очень непривычно.

Почему новые наушники Galaxy Buds Pro 2 — это провал

Иногда активное шумоподавление вызывает неприятные ощущения у пользователей — и это правда. Я сам не раз сталкивался с тем, что появлялась головная боль, небольшое головокружение и даже тошнота. Правда, все это связано с тем, что мозг считает, будто давление вокруг изменилось, поэтому голова и начинает болеть. Так что, это больше психосоматика.

Кроме того, немного сбивается работа вестибулярного аппарата, поэтому в наушниках с ANC нельзя долго находиться, так как человеческому организму длительная полная тишина противопоказана — в обычной жизни нас постоянно окружают всевозможные звуки. Так что, каждые 45 минут (или чаще) старайтесь вынимать наушники и делайте перерыв. Лично мне нравятся вот такие наушники Realme с шумоподавлением среднего уровня — и внешних звуков почти не слышно, и неприятных ощущение нет.

Недорогие наушники с ANC

Почему я отказался от лучших наушников с шумоподавлением — Sony WH-1000XM4

Почему наушники быстро разряжаются

Обратите внимание, что каждый производитель указывает время работы наушников со включенным шумоподавлением и без него. Это совершенно разные цифры: например, 5 часов и 3 часа. Все дело в активной работе микрофонов, которые работают и фильтруют звук, пока вы пользуетесь наушниками. Как правило, время сокращается, но не серьезно.

Почему наушники быстро разряжаются. Наушники с шумодавом заглушают внешние звуки, поэтому во время тренировки вы слышите собственное пыхтение. Фото.

Наушники с шумодавом заглушают внешние звуки, поэтому во время тренировки вы слышите собственное пыхтение

Обратите внимание на то, какие цифры указываются в спецификациях. Например, шумоподавление до -15 дБ. Это максимальный результат, но для его достижения нужны определенные условия. Какие — не указывается, поэтому наушники с шумодавом никогда не обеспечат вам полнейшей тишины в ушах: идеальных алгоритмов не существует, а условия использования у каждого из нас разные.

Наиболее близки к идеальному шумоподавлению оказались новые AirPods Pro 2: повседневные звуки вроде работы микроволновки или стиральной машины они заглушают очень хорошо, а вот вредные уличные шумы система глушит с особым усилием. К этому, кстати, нужно привыкать, ведь обычно гарнитуры не отличают искусственные вредные шумы от естественных и глушат все звуки подряд одинаково.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАЙТЕ ИХ В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТЕ

Еще один недостаток наушников с шумоподавлением — больший вес. Практически любая такая TWS-гарнитура весит на 1-1,5 грамма больше, чем похожая без ANC. Казалось бы, разница смешная, но для ушей это ощутимо, особенно, если не вынимать наушники по нескольку часов. Кроме того, наушники с ANC имеют увеличенные размеры из-за особенностей конструкции и тех же микрофонов — именно поэтому уши в прямом смысле начинают уставать от них.

Теги
Лонгриды для вас
Могут ли умные часы Google измерять кислород в крови. Ответ неоднозначен

Когда выходят новые часы, пользователи сразу начинают задаваться вопросами относительно характеристик. Кому-то интересен размер экрана, кому-то - количество сменных ремешков, а другим важно понимать, смогут ли они измерять давление, пульс и уровень кислорода в крови. В последнее время именно измерение уровня кислорода является очень важным для многих, и этот вопрос встречается если не всегда, то как минимум очень часто. Мы продолжаем рассматривать новые умные часы от Google и готовы ответить на этот вопрос, а заодно рассказать еще что-нибудь интересное.

Читать далее
Беспроводные наушники с шумоподавлением и хорошим микрофоном. Какие выбрать до 4000 рублей

Рано или поздно любой пользователь приходит к мысли, что хорошие беспроводные наушники не должны стоить дорого: аксессуар явно должен оцениваться не в пятизначную сумму. При этом есть сотни вариантов по приемлемой цене, но какие купить лучше? Ведь велик шанс нарваться на неликвид. Мы нашли для вас отличные наушники до 4000 рублей: в них есть шумоподавление, хорошие микрофоны и мощная батарея, а создавал их бренд 1More, который известен высоким качеством своих продуктов по очень низкой цене. Рассказываем, почему вы точно не пожалеете, если купите PistonBuds Pro в 2022 году.

Читать далее
ТОП-10 приятных мелочей с АлиЭкспресс на каждый день и по низкой цене

Несмотря на то, что АлиЭкспресс предлагает сотни товаров, вроде смартфонов и бытовой техники, по довольно низкой цене, на просторах маркетплейса еще больше отличных мелочей на каждый день, которые вы не найдете в обычных магазинах. Некоторые из них предлагаются по сниженной цене, другие, возможно, вы даже никогда не видели. Нашли для вас десяток отличных товаров, среди которых найдете аксессуары для смартфона, для дома, ПК и даже для ремонта. Ну, а что брать или отложить на потом - решать вам! Но надолго не откладывайте!

Читать далее
Новый комментарий