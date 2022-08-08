Почему новые наушники Galaxy Buds Pro 2 — это провал

Компания Samsung вовсю готовится к презентации новых продуктов, запланированной на 10 августа. Кроме смартфона Galaxy Z Fold 4, о котором мы рассказывали ранее, корейцы выпустят второе поколение наушников Galaxy Buds Pro. Как и предшественник, новая гарнитура позиционирует себя как продвинутое устройство для тех, кому нужен качественный звук вкупе с активным шумоподавлением. Однако, в целом, Galaxy Buds Pro 2 не оправдали ожидания, учитывая полуторагодовалую разницу между поколениями, и вот почему.

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Дизайн Galaxy Buds Pro 2

Новые наушники Samsung за небольшим исключением эксплуатируют дизайнерские наработки предыдущего поколения. Особенно это касается кейса, который практически не изменился. Перед нами все та же шкатулочка с квадратными очертаниями, в которой лежат теперь матовые наушники. Глянцевая поверхность первых Galaxy Buds Pro немного затрудняла извлечение гарнитуры из кейса, но теперь проблем с этим возникнуть не должно.

С другой стороны, Samsung не стала экспериментировать с расцветками, оставив на выбор три варианта: пурпурный, темно-серый, белый. Вспомните, с каким восхищением аудиторией были встречены бронзовые Buds Live. Внешне новое поколение гарнитуры точно не является откровением. Напротив, намечается определенный застой: все-таки Samsung презентует следующее поколение наушников, а не их минорное обновление, на что больше похожи Galaxy Buds Pro 2.

Galaxy Buds Pro 2 – характеристики

Остановимся на техническом аспекте гарнитуры. Тем более, что некоторые могли ожидать от новых наушников Samsung того самого кодека aptX в реализации HD или Adaptive, что для многих людей принципиально. Но корейцы продолжают гнуть свою линию, опираясь на собственный кодек SCS. Это хороший алгоритм сжатия аудио, однако он поддерживается только устройствами Samsung с прошивкой OneUI, а в комбинации с другими смартфонами вам придется переключаться на менее детализированные варианты SBC или AAC. Все характеристики Galaxy Buds Pro 2 выглядят следующим образом:

версия Bluetooth – 5.3;

динамик – 10 мм;

активное шумоподавление – есть;

автономность – 8 часов;

время работы с кейсом – 29 часов;

влагозащита – IPX7.

Первым делом на себя обращает внимание Bluetooth 5.3. Это самый новый стандарт беспроводного подключения, но на стабильность соединения он почти не влияет. Отличия от Bluetooth 5.0 заключаются в точности определения местоположения, что в случае с наушниками не играет никакой роли, а также в небольшой оптимизации энергопотребления и улучшении безопасности.

Также стоит заметить, что Samsung Galaxy Buds Pro 2 используют 10-миллиметровый динамик (у флагманских Buds Live – 12 мм). Это недостаточный диаметр для тех, кто хочет иметь наушники с хорошим басом. Конечно, если вы больше цените высокие частоты, то динамика на 10 мм будет вполне достаточно для детализированной картины. Но также не забывайте, что размер динамика влияет на громкость звука, а потому вам, скорее всего, придется на постоянной основе использовать функцию ANC для отсечения внешних шумов.

Если вас удивляет автономность Galaxy Buds Pro 2, заявленная в характеристиках, то не спешите радоваться. Это чистый маркетинг. В пресс-релизе первого поколения наушников Samsung говорил о 5 часах автономной работы в режиме шумоподавления, при этом без функции ANC аналогичный показатель достигал все те же 8 часов. Как говорится, шило на мыло.

Цена Galaxy Buds Pro 2 в России

Презентация гарнитуры и других устройств Samsung состоится 10 августа, а Galaxy Buds Pro 2 поступят в продажу 26 августа. Уже известна цена новых наушников в Европе. Она составит 229 евро или примерно 14 тысяч рублей по текущему курсу. Казалось бы, стоимость адекватная, и даже со всеми нюансами характеристики Galaxy Buds Pro 2 ее оправдывают.

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Но давайте не будем забывать о вспомогательных факторах, которые напрямую влияют на ценообразование в нашей рознице. Поэтому в России купить новые наушники Samsung удастся в лучшем случае за 18-20 тысяч рублей с учетом всех хитросплетений с параллельным импортом. Данный факт в том числе повлияет и на дату выхода в России, которая наверняка сдвинется на сентябрь.

Galaxy Buds Pro или Galaxy Buds Pro 2 – сравнение

Что мы имеем, когда смотрим на Galaxy Buds Pro 2 в сравнении с Galaxy Buds Pro? Samsung немного изменила дизайн, отказавшись от глянцевой поверхности наушников. Матовое покрытие практичнее, а для кого-то и симпатичнее. Но в техническом отношении второе поколение гарнитуры выглядит совершенно непримечательно.

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Samsung не удалось добиться прироста автономности даже за счет перехода на более энергоэффективный Bluetooth 5.3, а размер динамика уменьшился. Если в Galaxy Buds Pro он составлял 11 мм, то теперь не более 10 мм. Функция активного шумоподавления с режимом прозрачности была и раньше, а оценить весь сок наушников вновь смогут только владельцы устройств Samsung, поскольку компания не спешит интегрировать поддержку аудиокодека aptX и уж тем более LDAC.